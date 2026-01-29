Son Dakika: Robinhood 29 Ocak Altcoin Listeleme Duyurusu

Kripto para piyasaları tat vermese de platformlar yeni altcoin listelemelerinde yarış içinde. Yazı hazırlandığı sırada ABD piyasaları satıcılı açıldı ve BTC 88 bin doların altına geriledi. Microsoft hisseleri Mart 2020’den bu yana en büyük düşüşünü yaşayarak %11 geriledi. Dünkü Fed açıklamaları kripto paraların bir süre daha makro cephede destek bulamayacağını teyit etti.

RENDER Coin Son Dakika

Robinhood tarafından biraz önce yapılan paylaşımlar RENDER Coin’in listelendiği açıklandı. Artık Robinhood Crypto aracılığıyla milyonlarca kullanıcı RENDER Coin alıp satabilecek. Özellikle 2022 sonunda ChatGPT’nin hayatımıza girmesiyle yapay zeka ve GPU altcoinleri eşsiz kazançlar elde etti. Eğer bu süreçte pozitif ayrışma ihtimali olan altcoinlere bakıyorsak RENDER gibi AI hikayesinden beslenen varlıkları da göz önünde bulundurmalıyız.

Duyurunun ardından cılız artış yaşayan altcoin bu ay 2.68 dolara kadar yükselse de yeniden 1,8 dolar bandına geriledi. Eğer 1,74 dolar destek olarak korunabilirse önümüzdeki günlerde aynı zirveye geri döndüğünü görebiliriz.

2024 yılında 13 doları aşan RENDER genel piyasa hissiyatındaki negatiflik ve AI tokenlerin büyük ölçüde şişmesi nedeniyle uzun süreli düşüş yaşadı. Fakat bu ayki yükseliş halen genel piyasa hissiyatı biraz değiştiğinde RENDER’ın hızlı tepki verip kolay kazançlar sunabileceğini gösteriyor.