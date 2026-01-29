Solana (SOL) Avrupa’ya Açılıyor “Stake Gelirli ETP”

Solana (SOL) birçok analiste göre Ethereum’un ardından en iyi ikinci akıllı sözleşme platformu. ETF ürünleri kurumsal ve profesyonel yatırımcıların kripto paralara girmesi için en güvenli yol. ABD merkezli birçok ürün Trump’ın göreve başlamasıyla hayatımıza girdi ve 21Shares de Avrupa bölgesindeki ürünlerinin sayısını artırıyor. Bugün stake özellikli yeni ETF başlatıldı.

Solana ETF

21Shares, Solana’ya yatırım yapmak bir yanda da stake geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için borsa yatırım ürününü bugün Avrupa’da başlattı. Kısa süre önce paylaşılan duyuruda Solana ağındaki baskın likit staking tokenlerinden biri olan JitoSOL’a borsa yatırım imkanı sunulduğu açıklandı.

JitoSol ETP’si yatırımcılara 2 ayrı gelir imkanı sunuyor. Yatırımcılar hem Solana (SOL) yatırımı yapmış olacak hem de standart stake ödülleri ve Solana’daki Jito altyapısı aracılığıyla elde edilen işlemle ilgili ek gelir imkanına sahip olacak.

Yeni ürün JSOL ticker’ı ile başlatıldı ve Euronext Amsterdam ve Paris’te ABD doları ve euro cinsinden işlem görüyor. Toplam gider oranıysa %0,99.

JSOL ETP

Solana düşük ağ ücretleri, hızı ve güçlü topluluğuyla en büyük akıllı sözleşme platformlarından. Visa, PayPal ve Franklin Templeton gibi geleneksel finans devlerinin de ağda ürün ve hizmetler başlattığı biliniyor.

Özellikle RWA alanında alternatif ağlara genişleyen trilyon dolarlık devler Ethereum’un ardından Solana’yı da güçlü bir merkez olarak görüyor. Tüm bunlar blockchain tabanlı finans geleceğine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için JSOL ETP’yi Avrupa bölgesinde cazip hale getiriyor.

1shares’in AB Yatırımları ve Sermaye Piyasaları Başkanı Alistair Byas-Perry bugünkü gelişmeyle ilgili şunları söyledi;

“21shares JSOL ETP, yatırımcılara mevcut brokerleri aracılığıyla en tanınmış Solana likit stake tokenlerinden birine erişim sağlamak için tasarlanmıştır. JitoSOL, SOL’u stake etmek için verimli bir yoldur ve kurumsal oyuncular için likiditeyi sağlarken getiriyi en üst düzeye çıkarır. 21shares, 2021 yılında Solana ETP’sinde (ASOL) stake işlemini başlatan dünyadaki ilk ihraççı oldu. Bugüne kadar ASOL, küresel olarak en büyük Solana ETP olmaya devam ediyor. Dünyanın ilk JitoSOL ETP’sini piyasaya sürerek, 21shares bir kez daha bu alanda yenilik yapıyor ve yatırımcılara Solana ekosisteminin büyümesine tam olarak katılmak için çözümler sunuyor.”

Avrupa bölgesinde 55 farklı ETP ile kripto ürün pazarına hakim olan 21Shares 8 milyar dolarlık varlık yönetiyor.

SOL Coin fiyatı bugünkü lansmana rağmen BTC fiyatındaki dalgalanma nedeniyle 118 dolar desteğinin yakınında alıcı buluyor.