Kripto Para

Son Dakika: Bitcoin Yine Neden Düşüyor? Kripto Paralarda 29 Ocak Düşüşü

Özet

  • Bu haftaki değerlendirmelerimizde Fed toplantısından sonra genelde düşüş olduğunu ve yine aynı şeyin yaşanabileceğini yazmıştık.
  • ABD piyasaları yaklaşık yarım saat önce satıcılı açıldı ve Microsoft çift haneli kayıp yaşadı.
  • Borsadaki yükseliş sırasında tepkisiz kalan BTC’nin “düşüş başladığında onu izleyeceğinden” de bahsetmiştik.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin yükselmesi gereken olaylara karşı tepkisiz ancak düşüşe neden olabilecek gelişmelere karşı fazlasıyla duyarlı. Kabaca 3 aydır gördüğümüz şey tam olarak bu. Kripto para yatırımcıları için artık acı verici bir hal alan bu durum bugün de devam ediyor. Peki Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bu haftaki değerlendirmelerimizde Fed toplantısından sonra genelde düşüş olduğunu ve yine aynı şeyin yaşanabileceğini yazmıştık. Dünkü Fed toplantısının da kripto paralar için destekleyici detaylar içermeyeceğinden bahsettik. Yani Bitcoin öncülüğünde yeniden başlayan düşüş hiç de şaşırtıcı değil.

Önceki son dakika duyurusunda bahsettiğimiz üzere ABD piyasaları yaklaşık yarım saat önce satıcılı açıldı ve Microsoft çift haneli kayıp yaşadı. Borsadaki yükseliş sırasında tepkisiz kalan BTC’nin “düşüş başladığında onu izleyeceğinden” de bahsetmiştik. Şu an gördüğümüz şey tam olarak bu.

  • ABD borsasındaki düşüş.
  • Önümüzdeki en az 2 toplantıda yani Powell gidene kadar faiz indirimi beklenmiyor oluşu.
  • İstihdama dair olumlu verilerin faiz indirim beklentilerine darbe vurması.
  • İran gerilimi.
  • Şubat ayında AB ile tarifi gerilimi yaşanma ihtimali.
  • Trump’ın öngörülemezliğinin dolara yaşattığı kayıpların küresel piyasalar üzerinde kurduğu baskı.
  • Powell’ın görevden ayrılmasıyla Fed’in siyasetin gölgesinde hareket edeceğine dair endişeler.
  • ABD merkezli yatırımcıların uzun süredir satıcı konumunda kalması.

Ve daha listeleyebileceğim sayısız sebepten dolayı bugünkü düşüşü görüyoruz.

BTC 85.300 doları test edebilir ve altındaki kapanışlar 80.700 dolara kadar yeni bir hareket görmemize neden olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak? Fed Sonrası Analistlerin Değerlendirmeleri

Washington’da Son Dakika Teması: Piyasaları Rahatlatacak Haber

Altın ve Gümüş Rekor Üstüne Rekor Kırarken Bitcoin ve Kripto Paralar Sessiz: Neler Oluyor?

JPMorgan’dan Bitcoin ve Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtan Dolar Yorumu

İstatistiklere Göre Kriptoda Haftanın En Kazançlı 2 Günü

Gündem Yoğun 28 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Fed Öncesi Kripto Para Piyasasında Sessizlik Fırtınası: Bitcoin, Ethereum, XRP’de Son Durum

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Solana (SOL) Avrupa’ya Açılıyor “Stake Gelirli ETP”
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana (SOL) Avrupa’ya Açılıyor “Stake Gelirli ETP”
Solana (SOL)
Son Dakika: Robinhood 29 Ocak Altcoin Listeleme Duyurusu
Kripto-Yapay Zeka
AVAX ve HYPE Coin 2026 Ocak Sonu Hedefleri
Avalanche (AVAX) Hyperliquid (HYPE)
Hoskinson Konuştu, Cardano Piyasası Hareketlendi: Şubat Müjdesi Geldi
Cardano (ADA)
Son Dakika: Faiz Kararından Sonra Trump’ın İlk Açıklamaları
Ekonomi
Lost your password?