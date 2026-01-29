Son Dakika: Bitcoin Yine Neden Düşüyor? Kripto Paralarda 29 Ocak Düşüşü

Bitcoin yükselmesi gereken olaylara karşı tepkisiz ancak düşüşe neden olabilecek gelişmelere karşı fazlasıyla duyarlı. Kabaca 3 aydır gördüğümüz şey tam olarak bu. Kripto para yatırımcıları için artık acı verici bir hal alan bu durum bugün de devam ediyor. Peki Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bu haftaki değerlendirmelerimizde Fed toplantısından sonra genelde düşüş olduğunu ve yine aynı şeyin yaşanabileceğini yazmıştık. Dünkü Fed toplantısının da kripto paralar için destekleyici detaylar içermeyeceğinden bahsettik. Yani Bitcoin öncülüğünde yeniden başlayan düşüş hiç de şaşırtıcı değil.

Önceki son dakika duyurusunda bahsettiğimiz üzere ABD piyasaları yaklaşık yarım saat önce satıcılı açıldı ve Microsoft çift haneli kayıp yaşadı. Borsadaki yükseliş sırasında tepkisiz kalan BTC’nin “düşüş başladığında onu izleyeceğinden” de bahsetmiştik. Şu an gördüğümüz şey tam olarak bu.

ABD borsasındaki düşüş.

Önümüzdeki en az 2 toplantıda yani Powell gidene kadar faiz indirimi beklenmiyor oluşu.

İstihdama dair olumlu verilerin faiz indirim beklentilerine darbe vurması.

İran gerilimi.

Şubat ayında AB ile tarifi gerilimi yaşanma ihtimali.

Trump’ın öngörülemezliğinin dolara yaşattığı kayıpların küresel piyasalar üzerinde kurduğu baskı.

Powell'ın görevden ayrılmasıyla Fed'in siyasetin gölgesinde hareket edeceğine dair endişeler.

ABD merkezli yatırımcıların uzun süredir satıcı konumunda kalması.

Ve daha listeleyebileceğim sayısız sebepten dolayı bugünkü düşüşü görüyoruz.

BTC 85.300 doları test edebilir ve altındaki kapanışlar 80.700 dolara kadar yeni bir hareket görmemize neden olabilir.