Finans Devi Kripto Para Platformuna 1,5 Milyar Dolar Değerlemeyle Yatırım Yaptı

Özet

  • Robinhood kripto platformu Talos’a 1,5 milyar dolar değerlemeyle yatırım yaptı.
  • Robinhood ön plana çıksa da yeni yatırımcılar arasında a16z crypto, BNY ve Fidelity Investments gibi devler de var. Ayrıca Sony Innovation Fund, IMC, QCP ve Karatage de listede.
  • Talos dünyanın en büyük finans şirketlerine kripto trade altyapısı sunuyor. Birlikte çalıştığı varlık yöneticilerinin yönetimi altındaki toplam varlığı (AUM) 21 trilyon doların üzerinde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto paralarda hava berbat, grafikler rahatsız edici ve neredeyse 3 aydır süren sıkıcı hava devam ediyor. Ancak kripto para şirketlerin halen yatırım alabiliyor çünkü bugünlerin geride kalacağına inanan finans devleri var. Haklı çıkıp çıkmadıklarını zaman gösterecek. Robinhood bugün büyük bir yatırım yaptı.

Talos’a Dev Yatırım

Uzun süredir kripto paralarla yakından ilgilenen Robinhood bugünlerde sık sık yeni listelemeler yapıyor. Diğer yandan kriptodaki potansiyele inançlarından ötürü bu alandaki şirketlere de yatırım yapıyorlar. Robinhood (HOOD), New York merkezli kripto şirketi Talos’a 1,5 milyar dolar değerlemeyle yatırım yaptı.

Genişletilmiş B serisi finansman turunu başlatan Talos geçen seneki turda 105 milyon dolar toplamıştı. Şirketin değeri o günlerde 1,25 milyar dolara çıktı ve bugünkü yatırımla birlikte topladıkları rakam 150 milyon dolara çıkarken değerleme de aynı oranda arttı.

Talos dünyanın en büyük finans şirketlerine kripto trade altyapısı sunuyor. Dünya çapında yüzlerce müşteriye hizmet vermesinin yanında birlikte çalıştığı varlık yöneticilerinin toplam yönetimi altındaki varlığı (AUM) 21 trilyon doların üzerinde. Yani geleneksel finans ile kripto arasına köprü kuran en büyük oyunculardan biri ve bugünlerde bile yatırım alabiliyorsa demek ki kurumsal tarafta umutlar tükenmemiş diyebiliriz.

Belki de bireysel yatırımcıların büyük ölçüde temizlenmesinin ardından kriptonun kurumsallar eliyle yeniden eski ihtişamlı günlerine döndüğünü göreceğiz.

Dünya Devleri Yatırım Yapıyor

Robinhood ön plana çıksa da yeni yatırımcılar arasında a16z crypto, BNY ve Fidelity Investments gibi devler de var. Ayrıca Sony Innovation Fund, IMC, QCP ve Karatage de listede. Talos’un CEO’su ve kurucu ortağı Anton Katz yatırım turuyla ilgili şunları söyledi;

“Talos’un kripto varlıklar için temel kurumsal altyapı sağlama rolünü takdir eden stratejik ortakların ilgisini karşılamak için Seri B turumuzu uzattık. Geleneksel varlık sınıflarının giderek dijital ortama geçmeye başladığı bir dönemde, bu ortaklar büyümemizle daha yakından uyum içinde olmak istediler.”

2022’deki B serisi yatırım turunda General Atlantic liderliğinde, BNY, Citi (C), Wells Fargo Strategic Capital ve DRW Venture Capital gibi şirketlerin yanı sıra SCB 10x ve LeadBlock Partners gibi kripto odaklı oyuncular da rol aldı. 2022 yılının ortamını hatırlarsanız kurumsalların neden bugün halen Talos’a yatırım yapmaya devam ettiğini anlayabilirsiniz.

2022 yılında kripto paralar büyük bir yıkım yaşadı ve kriptoya inanç oldukça zayıflamıştı. Bugün de aylardır devam eden sıkıcı hareketlerin neticesi olarak piyasaya inanç zayıfladı ve özellikle bireysel yatırımcıların sayısı günden güne azalıyor. Bunu hem arama hem hacim hem de diğer birçok metrikten teyit edebiliyorsunuz. Geleceği gösteren sihirli küreniz olmayabilir ancak kurumsalların da inancını koruyabilmesinin bazı sebepleri olmalı. Zaman kimin haklı çıktığını gösterecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
