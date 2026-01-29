Cardano (ADA)

Hoskinson Konuştu, Cardano Piyasası Hareketlendi: Şubat Müjdesi Geldi

Özet

  • Charles Hoskinson, Şubat ayında Cardano için önemli gelişmelerin yaşanacağına işaret etti.
  • Büyük yatırımcılar ADA biriktirirken küçük cüzdanlar satış yönünde ilerledi.
  • ADA coin'in fiyatında toparlanma kritik direnç seviyelerinin aşılmasına bağlı görünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın Şubat ayına ilişkin yaptığı dikkat çekici açıklama kripto para piyasasında yeni bir beklenti dalgası yarattı. Hoskinson, önümüzdeki ayın “fazlasıyla çılgın” geçeceğini söyleyerek önemli gelişmelere işaret etti. Detay vermekten kaçınması Cardano topluluğunda ortaklıklar, ağ güncellemeleri ve yönetişim adımları üzerine yoğun tartışmaları beraberinde getirdi. Açıklama piyasalardaki genel durgunluğa rağmen Cardano’yu yeniden gündemin merkezine taşıdı.

İçindekiler
1 Hoskinson’ın Mesajı ve Cardano Ekosisteminde Beklentiler
2 Balinaların Birikimi ve ADA Fiyatındaki Teknik Baskı

Hoskinson’ın Mesajı ve Cardano Ekosisteminde Beklentiler

Charles Hoskinson’ın son açıklaması, Şubat ayında Cardano ağına dair önemli duyurular yapılabileceği beklentisini güçlendirdi. Hoskinson, paylaşımında yaklaşan gelişmelerin “eğlenceli” olacağını vurgularken, zamanlama veya içerik hakkında resmi bir doğrulama sunmadı. Cardano topluluğu, bu sözleri olası stratejik iş birlikleri, teknik yükseltmeler ya da yönetişim mekanizmalarında ilerleme ihtimali olarak yorumladı.

Açıklamanın geldiği dönemde Cardano, ağın uzun vadeli büyümesine odaklanan çalışmalarını sürdürüyor. Merkeziyetsiz uygulamaların artırılması, yönetişim altyapısının güçlendirilmesi ve gerçek dünya kullanım senaryolarının geliştirilmesi, ekosistemin öncelikleri arasında yer alıyor. Piyasa genelinde zayıf seyir gözlenmesine rağmen Cardano’nun görünür kalması, bu stratejik başlıklarla ilişkilendiriliyor.

Buna karşın yatırımcı cephesinde temkinli bir yaklaşım hâkim. Net bir duyuru gelmeden oluşan beklentilerin kalıcı fiyatlama yaratmayacağı görüşü öne çıkıyor. Piyasa aktörleri, somut adımların açıklanmasını bekleyerek pozisyonlarını dikkatli biçimde koruyor.

Balinaların Birikimi ve ADA Fiyatındaki Teknik Baskı

Zincir üstü veriler, büyük yatırımcılar ile bireysel kullanıcılar arasında belirgin bir ayrışma olduğunu ortaya koyuyor. Santiment verilerine göre 100 bin ile 100 milyon ADA tutan cüzdanlar, Kasım 2025 sonundan Ocak ayına kadar yaklaşık 454,7 milyon ADA biriktirdi. Yaklaşık 161 milyon dolar değerindeki alımlar, büyük cüzdanların dolaşımdaki arz içindeki payını yüzde 67,53 seviyesine taşıdı.

Toplamda 24,33 milyar ADA’ya ulaşan bu birikim, uzun vadeli beklentilerin büyük yatırımcılar tarafında hâlen güçlü olduğunu gösteriyor. Buna karşılık 100 ADA ve altında varlık tutan küçük cüzdanlar, son haftalarda satış yönünde hareket etti. Bu kesimin arz içindeki payı sınırlı da olsa geriledi.

Fiyat cephesinde ise baskı devam ediyor. Finora AI analizine göre ADA, ay başında gördüğü 0,40 dolar seviyesinin altına gerileyerek 0,35 dolar civarında işlem görüyor. 0,3584–0,3620 aralığı aşılmadıkça teknik görünüm zayıf kabul ediliyor. Aşağı yönlü riskler korunurken, güçlü bir toparlanma için belirlenen direnç seviyelerinin üzerinde kalıcılık şart olarak değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ADA, LINK Coin, ENA Grafik Yorumları ve 19-25 Ocak Fiyat Tahminleri

Dünyanın En Büyüğünden Bu 3 Altcoin Yatırımcısına Müjde: İşlemler 9 Şubat’ta Başlıyor

HYPE, ADA ve Solana (SOL) Kaç Dolar Olacak? Analistler Ne Diyor?

Son Dakika: Chicago Ticaret Borsası 3 Altcoini Listeliyor!

Bitcoin (BTC) 94.000 Doları Aştı: ADA, SHIB ve AVAX Hareketlendi

Cardano İçin Cesur Tahmin: ADA Uzun Vadede 10 Dolara Göz Kırpıyor

ADA, SHIB ve DOGE 3-4 Ocak Hafta Sonu Tahminleri

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Faiz Kararından Sonra Trump’ın İlk Açıklamaları
Bir Sonraki Yazı AVAX ve HYPE Coin 2026 Ocak Sonu Hedefleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

AVAX ve HYPE Coin 2026 Ocak Sonu Hedefleri
Avalanche (AVAX) Hyperliquid (HYPE)
Son Dakika: Faiz Kararından Sonra Trump’ın İlk Açıklamaları
Ekonomi
Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak? Fed Sonrası Analistlerin Değerlendirmeleri
BITCOIN (BTC)
Washington’da Son Dakika Teması: Piyasaları Rahatlatacak Haber
Kripto Para
XRP Cephesinde Bir Tuhaf Ayrışma: Fiyat Yerinde Saysa da Topluyorlar
RIPPLE (XRP)
Lost your password?