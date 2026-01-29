Ekonomi

Son Dakika: Faiz Kararından Sonra Trump’ın İlk Açıklamaları

Özet

  • Trump: Powell, faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmak için hiçbir neden olmamasına rağmen, yine faiz indirimini reddetti.
  • Trump: O, ülkemize ve ulusal güvenliğimize zarar veriyor. Bu aptal bile enflasyonun artık bir sorun veya tehdit olmadığını kabul ettiğine göre, faiz oranları önemli ölçüde düşürülmelidir.
  • Trump: Ülkelere karşı ‘nazik’ davrandım, ancak ‘bir kalem darbesiyle’ ABD'ye daha fazla para getirebilirim.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD Başkanı Donald Trump bu hafta yaptığı açıklamada faizlerin Çarşamba günü düşmesi gerektiğinden bahsetmişti. Powell ise dünkü açıklamasında “kurumun bağımsız olduğu” ve “siyasetin gölgesine girmeyeceğini” söyledi. Yeni Fed Başkanının da aynı hassasiyete sahip olması gerektiğini vurgulayarak Trump’a sopa gösterdi. Şimdi konuşma sırası Trump’da.

Trump ve Fed Açıklaması

Cook’u görevden almaya çalışan ancak mahkeme engeline takılan Trump Fed’in güncel duruşundan rahatsız. Powell ise birçok Fed üyesiyle birlikte Trump’a karşı pozisyon almış durumda. Hatta dünkü açıklamasında “Cook’un davasına katıldım ve destekledim çünkü bu dava kurumumuzun karşı karşıya kaldığı en önemli dava” diyerek Fed’in bağımsızlığına karşı topyekun mücadele edeceklerini ima etti.

Trump durumdan rahatsız ve “eğer enflasyon düşüyorsa bu aptal neden faizleri indirmiyor” diyerek uzunca bir açıklama paylaştı.

“Powell, faiz oranlarını bu kadar yüksek tutmak için hiçbir neden olmamasına rağmen, yine faiz indirimini reddetti. O, ülkemize ve ulusal güvenliğimize zarar veriyor. Bu aptal bile enflasyonun artık bir sorun veya tehdit olmadığını kabul ettiğine göre, faiz oranları önemli ölçüde düşürülmelidir.

O, Amerika’ya tamamen gereksiz ve yersiz FAİZ GİDERLERİ nedeniyle yılda yüz milyarlarca dolar zarara uğratıyor. Gümrük vergileri nedeniyle ülkemize akan muazzam miktarda para nedeniyle, DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR ÜLKEYE GÖRE EN DÜŞÜK FAİZ ORANINI ödememiz gerekir. Bu ülkelerin çoğu, düşük faizli nakit makineleri gibidir ve sadece ABD’nin izin verdiği için zarif, sağlam ve birinci sınıf olarak kabul edilirler. Onlara uygulanan gümrük vergileri, bize milyarlarca dolar kazandırırken, çoğunun güzel, eskiden istismar edilen ülkemizle, çok daha küçük de olsa, önemli bir ticaret fazlası elde etmesine izin vermektedir. Başka bir deyişle, ben tüm dünyadaki ülkelere karşı çok nazik, kibar ve yumuşak davrandım. Bir kalem hareketiyle, milyarlarca dolar daha ABD’ye girecek ve bu ülkeler Amerika’nın sırtında değil, eski usullerle para kazanmaya geri dönmek zorunda kalacaklar

Birçoğu takdir etmese de, umarım hepsi büyük ülkemizin onlar için yaptıklarını takdir ederler. Fed faiz oranlarını HEMEN önemli ölçüde düşürmelidir! Gümrük vergileri Amerika’yı yeniden güçlü ve kuvvetli hale getirdi, diğer tüm ülkelerden çok daha güçlü ve kuvvetli. Bu güce, hem finansal hem de diğer açılardan, DÜNYADAKİ DİĞER TÜM ÜLKELERDEN DAHA DÜŞÜK FAİZ ORANLARI ÖDEMELİYİZ! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP”

Önümüzdeki en az 2 toplantıda faiz indirim beklenmiyor. 15 Mayıs tarihinde görev süresi dolacak Powell önümüzdeki üçüncü toplantı olan 17 Haziran’da başkanlık koltuğunda oturmuyor olacak.

Fed Başkanı Powell enflasyonun yapışkanlığı ve 4 yılı aşkın süredir hedef seviyenin üstünde kalması nedeniyle indirimden kaçınıyor. Ancak ABD Başkanlık seçimlerinde risk alarak indirimler yaptı ve seçimi Trump kazanınca indirimlere ara verdi. Cumhuriyetçiler bu durumun Powell’ın siyasi motivasyonla karar verdiğine işaret ettiğini söylüyor.

