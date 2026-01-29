Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak? Fed Sonrası Analistlerin Değerlendirmeleri

Dünkü Fed toplantısı beklendiği gibi geçti ve yeniden faiz indirimlerinin duraklatıldığı döneme girdi. İstihdam cephesinde destekleyici verilerin gelmesi ve Fed’in istihdam endişesiyle 75bp indirim yapmasının ardından kurum artık “bekle gör” modunu açtı. En azından önümüzdeki 2 toplantıda daha faiz indirimi beklenmiyor. Peki analistler ne diyor?

Bitcoin (BTC)

Altın ve gümüş riski fiyatlayıp tarihinin en büyük yükselişlerinden birini yaşarken Bitcoin riski fiyatlayıp düşüyor. Arzı kıt varlıklar eğer periyodik cetveldeyse yükseliyor ancak başta Bitcoin olmak üzere arzı kıt dijital varlıklar aynı eğilimi göstermiyor. Üstelik yapay zeka balonuna dair tartışmaları kıracak yeni yatırımlar ve güçlü kazanç raporlarına dair böyle bir tablo görüyoruz.

Bitcoin’in dijital altın hikayesi tıpkı 2022’deki enflasyona karşı koruma aracı masalı gibi çöktü. Tarihinin ikinci büyük sınavından da kalan BTC yazı hazırlandığı sırada 88 bin doların altında oyalanıyor.

Jelle güncel duruma farklı bir pencereden bakarak altın ile BTC arasındaki kazanç yarışında dijital altının kötü durumda olmadığını yazdı.

“Hem BTC hem de altın, 2022 Ekim/Kasım aylarının en düşük seviyesinden bu yana yükseliş eğilimindedir. Altının son dönemdeki kazançlarına ve BTC’nin kayıplarına rağmen, o zamandan bu yana performansları şu şekilde: Altın: Düşük seviyelerden %241 artış (ATH’de) Bitcoin: Düşük seviyelerden %496 artış (ATH’den %30 düşüş) Altın sadece arayı kapatmaya çalışıyor.”

Analist Tahminleri

Küresel Likidite Endeksi 2025’in başında hızlanmaya başladığından beri, kripto paralar dışında hemen hemen her yerde hızlı hareketler gördük. BTC fiyatı Trump’ın seçimleri kazanmasıyla erken bir yükseliş başlatsa da devamında kayda değer kazançlar elde edemedi. DaanCrypto aşağıdaki grafiği paylaşarak 2026 yılının son derece ilginç olacağını söylüyor.

Sherpa bugünlerde kripto paralardan bir süre daha uzak kalmanın iyi bir seçenek olabileceğini düşünüyor. BTC yerel dibini mevcut aralıkta tamamlayıp yükselişe başlayabilir ancak 85 bin doların kaybıyla 81 bin doların altına düşme potansiyeli de var. Yatırımcıların riskten kaçınması dar aralıkta yaşanan volatiliteden zarar görmemesi için en iyi strateji olabilir.

BTC 2 aydan uzun süredir aynı aralıkta oyalanıyor ve bu tarz dönemlerin ardından büyük hareketler hep gördük. Fakat yönü kestirmek zor olduğundan aralıkların sınırlarının aşılmasıyla harekete geçmek artık daha mantıklı görünüyor. Aşağıda 81-79 bin dolar ve yukarıda 93 ile 98 bin dolar aralığından birinin kırılmasıyla BTC yönünü tayin edecektir.