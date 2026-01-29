BITCOIN (BTC)

Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak? Fed Sonrası Analistlerin Değerlendirmeleri

Özet

  • Faiz indirimlerine ara verilen yeni dönemin startı dün resmen verildi. Önümüzdeki 2 toplantıda indirim beklenmiyor.
  • Jelle dipten BTC'nin zaten hızlı toparlandığını ve Altın'ın ona yaklaşmaya çalıştığını söylüyor.
  • Sherpa BTC dar aralıkta oyalandığı için bugünlerde pozisyon almanın mantıklı olmayacağına inanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Dünkü Fed toplantısı beklendiği gibi geçti ve yeniden faiz indirimlerinin duraklatıldığı döneme girdi. İstihdam cephesinde destekleyici verilerin gelmesi ve Fed’in istihdam endişesiyle 75bp indirim yapmasının ardından kurum artık “bekle gör” modunu açtı. En azından önümüzdeki 2 toplantıda daha faiz indirimi beklenmiyor. Peki analistler ne diyor?

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC)
2 Analist Tahminleri

Bitcoin (BTC)

Altın ve gümüş riski fiyatlayıp tarihinin en büyük yükselişlerinden birini yaşarken Bitcoin riski fiyatlayıp düşüyor. Arzı kıt varlıklar eğer periyodik cetveldeyse yükseliyor ancak başta Bitcoin olmak üzere arzı kıt dijital varlıklar aynı eğilimi göstermiyor. Üstelik yapay zeka balonuna dair tartışmaları kıracak yeni yatırımlar ve güçlü kazanç raporlarına dair böyle bir tablo görüyoruz.

Bitcoin’in dijital altın hikayesi tıpkı 2022’deki enflasyona karşı koruma aracı masalı gibi çöktü. Tarihinin ikinci büyük sınavından da kalan BTC yazı hazırlandığı sırada 88 bin doların altında oyalanıyor.

Jelle güncel duruma farklı bir pencereden bakarak altın ile BTC arasındaki kazanç yarışında dijital altının kötü durumda olmadığını yazdı.

“Hem BTC hem de altın, 2022 Ekim/Kasım aylarının en düşük seviyesinden bu yana yükseliş eğilimindedir.

Altının son dönemdeki kazançlarına ve BTC’nin kayıplarına rağmen, o zamandan bu yana performansları şu şekilde:

Altın: Düşük seviyelerden %241 artış (ATH’de)

Bitcoin: Düşük seviyelerden %496 artış (ATH’den %30 düşüş)

Altın sadece arayı kapatmaya çalışıyor.”

Analist Tahminleri

Küresel Likidite Endeksi 2025’in başında hızlanmaya başladığından beri, kripto paralar dışında hemen hemen her yerde hızlı hareketler gördük. BTC fiyatı Trump’ın seçimleri kazanmasıyla erken bir yükseliş başlatsa da devamında kayda değer kazançlar elde edemedi. DaanCrypto aşağıdaki grafiği paylaşarak 2026 yılının son derece ilginç olacağını söylüyor.

Sherpa bugünlerde kripto paralardan bir süre daha uzak kalmanın iyi bir seçenek olabileceğini düşünüyor. BTC yerel dibini mevcut aralıkta tamamlayıp yükselişe başlayabilir ancak 85 bin doların kaybıyla 81 bin doların altına düşme potansiyeli de var. Yatırımcıların riskten kaçınması dar aralıkta yaşanan volatiliteden zarar görmemesi için en iyi strateji olabilir.

BTC 2 aydan uzun süredir aynı aralıkta oyalanıyor ve bu tarz dönemlerin ardından büyük hareketler hep gördük. Fakat yönü kestirmek zor olduğundan aralıkların sınırlarının aşılmasıyla harekete geçmek artık daha mantıklı görünüyor. Aşağıda 81-79 bin dolar ve yukarıda 93 ile 98 bin dolar aralığından birinin kırılmasıyla BTC yönünü tayin edecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
