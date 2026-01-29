Washington’da Son Dakika Teması: Piyasaları Rahatlatacak Haber

ABD’de federal hükümetin kapanma ihtimali Başkan Donald Trump ile Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer arasında yeniden hız kazanan bütçe görüşmelerinin ardından belirgin biçimde geriledi. Washington’da yürütülen müzakereler Cuma gece yarısı dolacak finansman süresi öncesinde piyasaların ve siyaset kulislerinin odağına yerleşti. Hafta başında keskin biçimde yükselen endişe, tarafların masaya dönmesiyle birlikte yerini temkinli bir iyimserliğe bıraktı. Gelişmeler, hem Kongre içindeki dengeleri hem de finansal piyasalardaki beklentileri doğrudan etkiliyor.

Hükümetin Kapanma İhtimalinde Sert Düşüş

Tahmin piyasası Polymarket verileri, federal hükümetin kapanacağına yönelik beklentilerde dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Haftanın ilk günlerinde yüzde 80 seviyelerine yaklaşan olasılık, müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair sinyallerle birlikte yaklaşık 33 puan gerileyerek keskin bir düşüş kaydetti. Söz konusu hareket, yatırımcıların ve piyasa aktörlerinin Kongre’nin mali yılın geri kalanını kapsayacak bir finansman planı üzerinde uzlaşabileceğine inandığını gösteriyor.

Bu iyileşmede, Trump ve Schumer arasında yürütülen doğrudan temasların etkili olduğu değerlendiriliyor. Görüşmelerin yeniden başlaması, bütçe sürecinde tıkanan başlıkların aşılabileceği beklentisini güçlendirdi. Özellikle son yıllarda sıklaşan hükümet kapanmalarının ekonomik maliyeti göz önüne alındığında, siyasi aktörler üzerindeki baskı daha da artmış durumda.

Piyasalardaki rahatlama yalnızca siyasi risk algısıyla sınırlı kalmadı. ABD varlıklarına yönelik kısa vadeli belirsizlik priminin azalması, yatırımcıların karar süreçlerinde daha dengeli bir tablo oluşmasına katkı sağladı. Bu çerçevede bütçe uzlaşısı ihtimali, yalnızca Washington için değil küresel finans çevreleri açısından da yakından izleniyor.

Bütçe Pazarlıkları ve Kripto Düzenlemelerine Etkisi

Müzakereleri hızlandırmak amacıyla Senato liderlerinin yeni bir finansman modeli üzerinde durduğu belirtiliyor. Plana göre, İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS) ayrılan kaynaklar, sağlık programları ve çeşitli federal kurumları kapsayan diğer altı harcama kaleminden ayrıştırılacak. Yaklaşım, göç politikaları etrafında yoğunlaşan anlaşmazlıkların, kalan bütçe başlıklarının onaylanmasını geciktirmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Gerilimin ana eksenini göçmenlik uygulamaları oluşturuyor. Senato Demokratları, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) yetkilerinin sınırlandırılması yönünde talepler dile getirirken, son temaslarda geçici düzenlemelere açık olabilecekleri sinyalini verdi. Bu esneklik, uzun süreli bir siyasi kilitlenme ihtimalini zayıflatıyor.

Olası bir hükümet kapanmasının önlenmesi, düzenleyici gündem açısından da kritik önem taşıyor. Önceki kapanma döneminde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kripto varlık başvurularını askıya alması, dijital finans alanında ciddi gecikmelere yol açmıştı. Benzer bir senaryonun yaşanmaması, hem tokenlaştırılmış varlık düzenlemeleri hem de Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun kripto gözetim çalışmaları açısından belirleyici görülüyor.