XRP Cephesinde Bir Tuhaf Ayrışma: Fiyat Yerinde Saysa da Topluyorlar

Özet

  • XRP'nin fiyatı düşerken milyonluk cüzdan sayısı artıyor.
  • Büyük yatırımcılar birikim tarafında kalmayı sürdürüyor.
  • Altcoin'de 2026 beklentileri düzenleme ve ETF akışlarına bağlı şekilleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

XRP, 2026 yılının ilk haftalarında fiyat baskısı altında kalmasına rağmen Blockchain içi verilerde dikkat çekici bir ayrışma sergiliyor. Altcoin‘in fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 4 gerilerken, yüksek bakiyeli cüzdan sayısındaki artış yatırımcı davranışlarına dair farklı bir tablo ortaya koyuyor. Piyasada yön arayışı sürerken büyük ölçekli yatırımcıların pozisyon artırması XRP’yi yakından izlenen altcoin‘ler arasına taşıdı. Bu görünüm kısa vadeli zayıflık ile uzun vadeli beklentilerin çarpıştığı bir denge alanına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Milyonluk Cüzdanlar Artarken Fiyat Baskı Altında
2 ETF’ler ve Regülasyon Gölgesinde 2026 Senaryoları

Milyonluk Cüzdanlar Artarken Fiyat Baskı Altında

Blockchain içi analiz platformu Santiment, 29 Ocak itibarıyla en az 1 milyon XRP tutan cüzdan sayısının yıl başından bu yana net 42 adet arttığını bildirdi. Eylül 2025’ten beri ilk kez görülen artış büyük yatırımcıların satıştan çok birikim tarafında konumlandığını ortaya koydu. Aynı dönemde XRP fiyatındaki düşüşün sınırlı kalması dağıtımdan ziyade kontrollü alım sürecine işaret eden bir tablo sundu.

CoinGecko verilerine göre XRP, haberin yazıldığı sırada 1,88 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 2, son yedi günde ise yüzde 4 değer kaybederken, aylık bazda hafif artı bölgede bulunuyor. Yıllık ölçekte bakıldığında ise fiyatın yaklaşık yüzde 40 daha düşük seviyede olması uzun vadeli yatırımcılar açısından temkinli bir görünüm yaratıyor.

Teknik analiz tarafında Arab Chain tarafından paylaşılan veriler XRP coin’in fiyatının 200 günlük hareketli ortalamanın yaklaşık yüzde 25 altında kaldığını gösteriyor. Risk-getiri dengesini ölçen 30 günlük Sharpe oranının sıfıra yakın seyretmesi volatiliteye karşın anlamlı bir getiri oluşmadığını ortaya koyuyor. Piyasa yorumcuları güçlü fiyat hedeflerinin mevcut makroekonomik koşullar ve likidite gerçekleriyle uyumlu olmadığını savunuyor.

ETF’ler ve Regülasyon Gölgesinde 2026 Senaryoları

Kripto para yatırım şirketi 21Shares tarafından paylaşılan 2026 projeksiyonları XRP için daha ölçülü bir çerçeve çiziyor. Kurum temel senaryoda 2,45 dolar, iyimser senaryoda 2,70 dolar ve olumsuz koşullarda 1,60 dolar seviyelerini öne çıkardı. Değerlendirmede Ağustos 2025’te sonuçlanan SEC davası sonrası ABD merkezli kurumsal erişimin yeniden açılması önemli bir unsur olarak yer aldı.

21Shares analizinde ABD’de işlem görmeye başlayan spot XRP ETF’lerinin ilk ayda 1.3 milyar doların üzerinde varlık topladığına dikkat çekti. ETF’ler, talep tarafında yapısal bir destek sunsa da sürdürülebilir yükseliş için kalıcı fon girişleri ve kullanım alanlarının genişlemesi gerektiği vurgulanıyor. Ripple’ın RLUSD stablecoin’i ve tokenizasyona dönük faaliyetleri değerleme açısından yakından izlenen başlıklar arasında bulunuyor.

Teknik görünüm XRP’nin 1,80–2,00 dolar bandında sıkıştığını gösteriyor. Analistler, 2,00 dolar seviyesinin aşılması halinde kısa vadeli algının değişebileceğini ifade ediyor. Büyük cüzdanlardaki artış ile temkinli fiyat hareketi arasındaki fark XRP’yi 2026’nın en dikkatle izlenen altcoin’lerinden biri haline getirdi.

Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
