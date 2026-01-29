Kripto Para

Altın ve Gümüş Rekor Üstüne Rekor Kırarken Bitcoin ve Kripto Paralar Sessiz: Neler Oluyor?

Özet

  • Bitcoin, güçlü dolar ve emtia rallisi karşısında zayıf kaldı.
  • Altın ve metaller rekor seviyelerde seyrederken kripto para piyasası geride kaldı.
  • Analistler, teknik görünümün kısa vadede aşağı yönlü risklere işaret ettiğini belirtiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Aşağı yönlü uyarıların öne çıktığı kripto para piyasasında Bitcoin, güçlü dolar ve emtia rallisinin gölgesinde zayıf bir görünüm sergiliyor. Haftanın sonuna yaklaşılırken en büyük kripto para 88.500 doların altına gerilerken, yatırımcı ilgisinin altın ve diğer metallere kayması dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda merkez bankası mesajları ve mali belirsizlikler fiyatlamaları şekillendirirken, Bitcoin’in makro anlatıdan kopuk bir seyir izlediği görüşü güçleniyor. Deneyimli yatırımcılar kısa vadede aşağı yönlü risklerin masada kalmaya devam ettiğini vurguluyor.

İçindekiler
1 Dolar ve Emtia Rallisi Kripto Paraları Arka Plana İtti
2 Fed Mesajları ve Bitcoin İçin Teknik Görünüm

Dolar ve Emtia Rallisi Kripto Paraları Arka Plana İtti

Küresel piyasalar ABD dolarındaki sert toparlanma ve emtia cephesindeki güçlü yükselişle birlikte yön buldu. Bitcoin Perşembe günü 89.000 dolar üzerine kısa süreli tırmanışın ardından 88.500 doların altına sarktı. Ethereum 2.950 dolar bandına çekilirken Solana, XRP ve DOGE gün içi işlemlerde yüzde 2 ila 4 aralığında kayıp verdi. Hareketlilik risk iştahındaki dalgalanma ve döviz piyasalarındaki sert fiyatlama ile paralel ilerledi.

Altın, hafta içinde ons başına 5.500 dolar seviyesini aşarak rekor bölgeye yerleşti ve yüksek seviyelerini korudu. Gümüş ve bakırda da sert yükselişlerin ardından kalıcılık gözlendi. Jeopolitik riskler, kamu maliyesine yönelik endişeler ve değer saklama araçlarına yönelen talep, metallerdeki güçlü seyrin ana nedenleri arasında yer aldı. Kripto paralar ise aynı dönemde emtialardaki ivmeye eşlik edemedi.

Dolar endeksi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in güçlü dolar politikasının sürdüğüne yönelik açıklamalarının ardından kasımdan beri en sert günlük yükselişini kaydetti. Açıklamalar Washington’un zayıf dolar senaryosuna sıcak baktığı yönündeki beklentileri törpüledi ve küresel döviz piyasalarında yönü yukarı çevirdi.

Fed Mesajları ve Bitcoin İçin Teknik Görünüm

ABD Merkez Bankası (Fed) geçen yılın sonundaki üç faiz indiriminin ardından politika faizini sabit tuttu ve enflasyon cephesinde daha net kanıtlar görülmeden yeni adım atılmayacağı sinyalini verdi. Karar sürpriz yaratmasa da istikrarlı duruş mesajı son günlerde maliye politikası kaynaklı dalgalanmalar yaşayan piyasaları kısmen sakinleştirdi. Tahvil, döviz ve hisse senedi tarafındaki bu denge arayışı kripto para fiyatlarına sınırlı yansıdı.

FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich’e göre Bitcoin hala yüksek beta özelliği taşıyan bir risk varlığı gibi davranıyor. Analist doların kısa sürede yüzde 4 gerilemesinin gümüşte yüzde 30, altında yüzde 15 artışla karşılandığını hatırlatırken, Bitcoin’in aynı ölçekte tepki veremediğine dikkat çekti. Kuptsikevich 89.000 dolar civarındaki direncin 50 günlük hareketli ortalama ile güçlendiğini, bu seviyenin altında kalan fiyatlamanın teknik açıdan zayıf bir tablo sunduğunu ifade etti.

Son haftada gözlenen tablo kripto para piyasasının metallerdeki ralli sırasında geride kaldığını ve dolar zayıflığı dönemlerinde bile sınırlı tepki verdiğini gösterdi. Gözler artık büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına ve hisse senedi, tahvil ya da döviz tarafında yeni bir dalgalanma yaratıp yaratmayacağına çevrilmiş durumda. Mevcut koşullarda Bitcoin, kritik destekleri korusa da küresel işlemlerin merkezine yeniden yerleşecek ivmeden yoksun görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

JPMorgan’dan Bitcoin ve Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtan Dolar Yorumu

Binance’den Büyük Temizlik: 22 Spot Parite 30 Ocak’ta Kaldırılacak

Son Dakika: Canlı – Fed Başkanı Powell Konuşuyor, 28 Ocak Fed Faiz Kararı

İstatistiklere Göre Kriptoda Haftanın En Kazançlı 2 Günü

Son Dakika: Coinbase 28 Ocak Altcoin Listeleme Duyurusu, Moonbirds (BIRB) Nedir?

Gündem Yoğun 28 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Trump’tan Fed’e Sert Mesaj: Piyasalar Şimdiden Fiyatlıyor

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı JPMorgan’dan Bitcoin ve Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtan Dolar Yorumu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

JPMorgan’dan Bitcoin ve Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtan Dolar Yorumu
Kripto Para
Binance’den Büyük Temizlik: 22 Spot Parite 30 Ocak’ta Kaldırılacak
BINANCE
Japon Devinden Blockchain Atağı: Soneium İçin 13 Milyon Dolar Getirdi
BLOCKCHAIN
15 Trilyon Dolarlık Devden Altcoin Hamlesi: Ethereum Üzerinde Çalışacak
ALTCOIN
XRP’de Sessiz Birikim: Büyük Cüzdanlar Geri Döndü
RIPPLE (XRP)
Lost your password?