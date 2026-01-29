Altın ve Gümüş Rekor Üstüne Rekor Kırarken Bitcoin ve Kripto Paralar Sessiz: Neler Oluyor?

Aşağı yönlü uyarıların öne çıktığı kripto para piyasasında Bitcoin, güçlü dolar ve emtia rallisinin gölgesinde zayıf bir görünüm sergiliyor. Haftanın sonuna yaklaşılırken en büyük kripto para 88.500 doların altına gerilerken, yatırımcı ilgisinin altın ve diğer metallere kayması dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda merkez bankası mesajları ve mali belirsizlikler fiyatlamaları şekillendirirken, Bitcoin’in makro anlatıdan kopuk bir seyir izlediği görüşü güçleniyor. Deneyimli yatırımcılar kısa vadede aşağı yönlü risklerin masada kalmaya devam ettiğini vurguluyor.

Dolar ve Emtia Rallisi Kripto Paraları Arka Plana İtti

Küresel piyasalar ABD dolarındaki sert toparlanma ve emtia cephesindeki güçlü yükselişle birlikte yön buldu. Bitcoin Perşembe günü 89.000 dolar üzerine kısa süreli tırmanışın ardından 88.500 doların altına sarktı. Ethereum 2.950 dolar bandına çekilirken Solana, XRP ve DOGE gün içi işlemlerde yüzde 2 ila 4 aralığında kayıp verdi. Hareketlilik risk iştahındaki dalgalanma ve döviz piyasalarındaki sert fiyatlama ile paralel ilerledi.

Altın, hafta içinde ons başına 5.500 dolar seviyesini aşarak rekor bölgeye yerleşti ve yüksek seviyelerini korudu. Gümüş ve bakırda da sert yükselişlerin ardından kalıcılık gözlendi. Jeopolitik riskler, kamu maliyesine yönelik endişeler ve değer saklama araçlarına yönelen talep, metallerdeki güçlü seyrin ana nedenleri arasında yer aldı. Kripto paralar ise aynı dönemde emtialardaki ivmeye eşlik edemedi.

Dolar endeksi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in güçlü dolar politikasının sürdüğüne yönelik açıklamalarının ardından kasımdan beri en sert günlük yükselişini kaydetti. Açıklamalar Washington’un zayıf dolar senaryosuna sıcak baktığı yönündeki beklentileri törpüledi ve küresel döviz piyasalarında yönü yukarı çevirdi.

Fed Mesajları ve Bitcoin İçin Teknik Görünüm

ABD Merkez Bankası (Fed) geçen yılın sonundaki üç faiz indiriminin ardından politika faizini sabit tuttu ve enflasyon cephesinde daha net kanıtlar görülmeden yeni adım atılmayacağı sinyalini verdi. Karar sürpriz yaratmasa da istikrarlı duruş mesajı son günlerde maliye politikası kaynaklı dalgalanmalar yaşayan piyasaları kısmen sakinleştirdi. Tahvil, döviz ve hisse senedi tarafındaki bu denge arayışı kripto para fiyatlarına sınırlı yansıdı.

FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich’e göre Bitcoin hala yüksek beta özelliği taşıyan bir risk varlığı gibi davranıyor. Analist doların kısa sürede yüzde 4 gerilemesinin gümüşte yüzde 30, altında yüzde 15 artışla karşılandığını hatırlatırken, Bitcoin’in aynı ölçekte tepki veremediğine dikkat çekti. Kuptsikevich 89.000 dolar civarındaki direncin 50 günlük hareketli ortalama ile güçlendiğini, bu seviyenin altında kalan fiyatlamanın teknik açıdan zayıf bir tablo sunduğunu ifade etti.

Son haftada gözlenen tablo kripto para piyasasının metallerdeki ralli sırasında geride kaldığını ve dolar zayıflığı dönemlerinde bile sınırlı tepki verdiğini gösterdi. Gözler artık büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına ve hisse senedi, tahvil ya da döviz tarafında yeni bir dalgalanma yaratıp yaratmayacağına çevrilmiş durumda. Mevcut koşullarda Bitcoin, kritik destekleri korusa da küresel işlemlerin merkezine yeniden yerleşecek ivmeden yoksun görünüyor.