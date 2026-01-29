JPMorgan’dan Bitcoin ve Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtan Dolar Yorumu

ABD dolarındaki zayıflama geçmişte Bitcoin için güçlü bir katalizör olarak görülürdü ancak son bir yıldaki tablo bu ilişkinin bozulduğunu gösteriyor. Dolar Endeksi’nin (DXY) yüzde 10 gerilediği dönemde Bitcoin’in yüzde 13 düşmesi kripto para piyasasında alışılmış reflekslerin çalışmadığını ortaya koydu. J.P. Morgan Private Bank stratejistlerine göre bu ayrışma doların neden zayıfladığına dair önemli ipuçları barındırıyor. Banka kripto paraların davranışını kısa vadeli sermaye akımları ve yatırımcı duyarlılığı üzerinden okumak gerektiğini savunuyor.

Dolar Zayıf Ama Makro Zemin Değişmedi

J.P. Morgan Private Bank Asya Makro Strateji Başkanı Yuxuan Tang, son yatırımcı notunda doların son dönemdeki değer kaybının klasik makro nedenlerden kaynaklanmadığını vurguladı. Tang’e göre ABD büyüme görünümünde ya da para politikası beklentilerinde köklü bir kırılma bulunmuyor. Aksine yılın başından bu yana faiz farkları ABD doları lehine hareket etmeye devam ediyor.

Bu tablo dolar satışlarının daha çok kısa vadeli fon hareketleri ve piyasa psikolojisiyle şekillendiğine işaret ediyor. Geçen yılın Nisan ayında yaşanan geçici dolar zayıflığına benzer bir süreçten geçildiğini belirtti. Bankanın değerlendirmesinde ABD ekonomisinin yıl ilerledikçe ivme kazanmasıyla birlikte doların yeniden denge bulmasının olası olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede mevcut dolar zayıflığının kalıcı bir rejim değişimini temsil etmediği değerlendiriliyor. Küresel yatırımcılar ABD para politikasında yön değişimi görmedikçe uzun vadeli pozisyonlarını yeniden yapılandırmak konusunda temkinli davranıyor.

Bitcoin Neden Klasik Koruma Aracı Gibi Davranmıyor?

Bitcoin’in dolar karşısında yükselmemesi kripto paraların halen nasıl algılandığını da netleştiriyor. Altın ve diğer sert emtialar dolar gerilerken değer kazanırken, Bitcoin’in yatay bir bantta kalması dikkat çekiyor. CoinMarketCap’in 20 endeksinin aynı dönemde yüzde 28 düşmesi kripto para piyasasında risk iştahının sınırlı kaldığını gösteriyor.

J.P. Morgan’a göre bu tablo Bitcoin’in hala likiditeye duyarlı bir risk varlığı gibi işlem gördüğünü teyit ediyor. Para politikasına dair güçlü bir gevşeme sinyali ya da büyüme beklentilerinde keskin bir bozulma olmadıkça doların tek başına zayıflamasının kriptoya yeni sermaye çekmesi zor görünüyor.

Bankanın varlık dağılımı yaklaşımı dolar çeşitlendirmesinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için altın ve gelişmekte olan ülke varlıklarını daha öne çıkarıyor. Kripto paralar ise, makro dinamiklerin yön değiştirmediği bir ortamda geleneksel korunma araçlarının gerisinde kalmaya devam ediyor.