Kripto Para

JPMorgan’dan Bitcoin ve Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtan Dolar Yorumu

Özet

  • J.P. Morgan'a göre doların gerilemesi makro politikadan değil, kısa vadeli akımlardan kaynaklanıyor.
  • Bankaya göre Bitcoin bu nedenle klasik bir değer saklama aracı gibi davranmıyor.
  • J.P. Morgan, altın ve gelişen piyasaları daha doğrudan alternatifler olarak görüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD dolarındaki zayıflama geçmişte Bitcoin için güçlü bir katalizör olarak görülürdü ancak son bir yıldaki tablo bu ilişkinin bozulduğunu gösteriyor. Dolar Endeksi’nin (DXY) yüzde 10 gerilediği dönemde Bitcoin’in yüzde 13 düşmesi kripto para piyasasında alışılmış reflekslerin çalışmadığını ortaya koydu. J.P. Morgan Private Bank stratejistlerine göre bu ayrışma doların neden zayıfladığına dair önemli ipuçları barındırıyor. Banka kripto paraların davranışını kısa vadeli sermaye akımları ve yatırımcı duyarlılığı üzerinden okumak gerektiğini savunuyor.

İçindekiler
1 Dolar Zayıf Ama Makro Zemin Değişmedi
2 Bitcoin Neden Klasik Koruma Aracı Gibi Davranmıyor?

Dolar Zayıf Ama Makro Zemin Değişmedi

J.P. Morgan Private Bank Asya Makro Strateji Başkanı Yuxuan Tang, son yatırımcı notunda doların son dönemdeki değer kaybının klasik makro nedenlerden kaynaklanmadığını vurguladı. Tang’e göre ABD büyüme görünümünde ya da para politikası beklentilerinde köklü bir kırılma bulunmuyor. Aksine yılın başından bu yana faiz farkları ABD doları lehine hareket etmeye devam ediyor.

Bu tablo dolar satışlarının daha çok kısa vadeli fon hareketleri ve piyasa psikolojisiyle şekillendiğine işaret ediyor. Geçen yılın Nisan ayında yaşanan geçici dolar zayıflığına benzer bir süreçten geçildiğini belirtti. Bankanın değerlendirmesinde ABD ekonomisinin yıl ilerledikçe ivme kazanmasıyla birlikte doların yeniden denge bulmasının olası olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede mevcut dolar zayıflığının kalıcı bir rejim değişimini temsil etmediği değerlendiriliyor. Küresel yatırımcılar ABD para politikasında yön değişimi görmedikçe uzun vadeli pozisyonlarını yeniden yapılandırmak konusunda temkinli davranıyor.

Bitcoin Neden Klasik Koruma Aracı Gibi Davranmıyor?

Bitcoin’in dolar karşısında yükselmemesi kripto paraların halen nasıl algılandığını da netleştiriyor. Altın ve diğer sert emtialar dolar gerilerken değer kazanırken, Bitcoin’in yatay bir bantta kalması dikkat çekiyor. CoinMarketCap’in 20 endeksinin aynı dönemde yüzde 28 düşmesi kripto para piyasasında risk iştahının sınırlı kaldığını gösteriyor.

J.P. Morgan’a göre bu tablo Bitcoin’in hala likiditeye duyarlı bir risk varlığı gibi işlem gördüğünü teyit ediyor. Para politikasına dair güçlü bir gevşeme sinyali ya da büyüme beklentilerinde keskin bir bozulma olmadıkça doların tek başına zayıflamasının kriptoya yeni sermaye çekmesi zor görünüyor.

Bankanın varlık dağılımı yaklaşımı dolar çeşitlendirmesinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için altın ve gelişmekte olan ülke varlıklarını daha öne çıkarıyor. Kripto paralar ise, makro dinamiklerin yön değiştirmediği bir ortamda geleneksel korunma araçlarının gerisinde kalmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altın ve Gümüş Rekor Üstüne Rekor Kırarken Bitcoin ve Kripto Paralar Sessiz: Neler Oluyor?

Binance’den Büyük Temizlik: 22 Spot Parite 30 Ocak’ta Kaldırılacak

Son Dakika: Canlı – Fed Başkanı Powell Konuşuyor, 28 Ocak Fed Faiz Kararı

Binance Girişleri Bitcoin’in Yönüne İşaret Ederken Kripto Kahini Hedef Verdi

İstatistiklere Göre Kriptoda Haftanın En Kazançlı 2 Günü

Gündem Yoğun 28 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Trump’tan Fed’e Sert Mesaj: Piyasalar Şimdiden Fiyatlıyor

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Binance’den Büyük Temizlik: 22 Spot Parite 30 Ocak’ta Kaldırılacak
Bir Sonraki Yazı Altın ve Gümüş Rekor Üstüne Rekor Kırarken Bitcoin ve Kripto Paralar Sessiz: Neler Oluyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altın ve Gümüş Rekor Üstüne Rekor Kırarken Bitcoin ve Kripto Paralar Sessiz: Neler Oluyor?
Kripto Para
Binance’den Büyük Temizlik: 22 Spot Parite 30 Ocak’ta Kaldırılacak
BINANCE
Japon Devinden Blockchain Atağı: Soneium İçin 13 Milyon Dolar Getirdi
BLOCKCHAIN
15 Trilyon Dolarlık Devden Altcoin Hamlesi: Ethereum Üzerinde Çalışacak
ALTCOIN
XRP’de Sessiz Birikim: Büyük Cüzdanlar Geri Döndü
RIPPLE (XRP)
Lost your password?