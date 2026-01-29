Binance’den Büyük Temizlik: 22 Spot Parite 30 Ocak’ta Kaldırılacak

Binance, spot piyasadaki işlem kalitesini koruma hedefi doğrultusunda çok sayıda işlem çiftini listeden çıkarma kararı aldığını duyurdu. En büyük kripto para borsası 30 Ocak 2026 itibarıyla toplam 22 spot işlem paritesinde alım satımı durduracak. Karar düzenli yapılan piyasa incelemeleri sonucunda alındı ve doğrudan işlem çiftlerini kapsıyor. İlgili kripto paralar ise borsada kalarak işlem görmeye devam edecek.

Binance’ten Spot Piyasa İçin Yeni Listeden Çıkarma Kararı

Binance tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre spot piyasada işlem gören pariteler belirli aralıklarla detaylı bir değerlendirme sürecinden geçiriliyor. Likidite seviyesi, işlem hacmi ve piyasa verimliliği gibi kriterler temel alınarak yapılan bu incelemeler sonucunda bazı işlem paritelerinin kaldırılması uygun görüldü. Son değerlendirme kapsamında 0G/FDUSD, ARPA/BTC, AXS/ETH, BEL/BTC, BERA/BNB, ENSO/FDUSD, FORTH/BTC, HEMI/BNB, ILV/BTC, JOE/BTC, MAV/BTC, NEAR/BNB, NTRN/BNB, PHB/BTC, PLUME/FDUSD, PORTAL/FDUSD, RED/BTC, SC/ETH, SEI/BNB, SKL/BTC ve SOMI/FDUSD pariteleri listeden çıkarılacak.

Borsa söz konusu spot işlem paritelerinde alım satım işlemlerinin 30 Ocak 2026 tarihinde TSİ 11.00 itibarıyla tamamen sonlandırılacağını bildirdi. Karar, Binance’in küresel spot piyasasını daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıda tutma politikasının parçası olarak açıklandı. Borsa yönetimi piyasa kalitesinin korunmasının kullanıcı deneyimi açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Açıklamada listeden çıkarılacak işlem paritelerinin belirlenmesinde herhangi bir tekil faktörün değil, çok boyutlu bir analiz sürecinin etkili olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu çerçevede düşük işlem hacmi ve sınırlı likiditeye sahip paritelerin öncelikli olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Kullanıcıları ve Bot İşlemlerini Etkileyen Detaylar

Binance, işlem paritelerinin kaldırılmasının ilgili kripto paraların platformdan tamamen çıkarılması anlamına gelmediğinin altını çizdi. Kullanıcılar, söz konusu kripto paraları Binance Spot üzerinden başka mevcut pariteler aracılığıyla alıp satmayı sürdürebilecek. Dolayısıyla karar yalnızca belirlenen paritelerdeki işlemleri kapsıyor.

Öte yandan ilgili işlem paritelerine bağlı Spot Trading Bots hizmetleri de aynı tarih ve saat itibarıyla sonlandırılacak. Borsa, otomatik işlem stratejileri kullanan yatırımcıların olası kayıplarla karşılaşmaması için bot ayarlarını güncellemelerini ya da aktif botları iptal etmelerini özellikle tavsiye etti. Uyarı bot tabanlı işlemlerin doğrudan bu paritelerle ilişkili olmasından kaynaklanıyor.

Binance’in açıklaması piyasa katılımcılarının işlem stratejilerini gözden geçirmesi gereken bir döneme işaret ediyor. Spot piyasada işlem yapan kullanıcılar için alternatif paritelerin kontrol edilmesi ve açık pozisyonların zamanında yönetilmesi önem kazanmış durumda.