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SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de borsalardan çıkış 7 günlük ortalamada %66,52 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $SHIB’de borsalardan çıkış yedi günlük ortalamada %66,52 geriledi.
  • 📉 Borsalara giriş de %40,42 düştü ve çift yönlü aktivite yavaşladı.
  • 📊 Net akış eksi 49,82 milyar SHIB olarak kaldı, rezervler ise %0,06 azaldı.
  • 🧭 Fiyat 0.00000443 dolarda kalırken 0.0000049 dolar seviyesi direnç olarak öne çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu cephesinde borsa kaynaklı zincir üstü hareket belirgin biçimde zayıfladı. Son veriler, borsalardan token çıkışının yedi günlük ortalamada bir günde %66,52 gerileyerek 368,18 milyon SHIB seviyesine indiğini gösterdi. Bu tablo, yatırımcıların varlıklarını işlem platformlarından çekme hızının önceki döneme göre keskin biçimde yavaşladığına işaret etti.

İçindekiler
1 Borsa hareketlerinde çift yönlü yavaşlama
2 Fiyatta toparlanma sinyali henüz güçlenmedi

Borsa hareketlerinde çift yönlü yavaşlama

Borsalardan çıkıştaki gerileme tek başına değerlendirildiğinde, piyasadaki hazır arzı azaltan önemli bir dinamiğin güç kaybettiği görülüyor. Normal şartlarda borsalardan yapılan çekimler, tokenların özel cüzdanlara taşınması nedeniyle satışa hazır miktarın azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak son düşüş, bu etkinin kısa vadede zayıfladığını ortaya koydu.

Öte yandan giriş tarafında da benzer bir yavaşlama yaşandı. Borsalara giren SHIB miktarı %40,42 azalarak yaklaşık 935,48 milyon SHIB düzeyine geriledi. Bu nedenle veriler, tek yönlü bir satış baskısından çok, genel işlem aktivitesinde düşüşe işaret ediyor.

Borsalardan çıkıştaki %66,52’lik düşüş, piyasaya aynı oranda ek SHIB geldiği anlamına gelmiyor. Asıl dikkat çeken unsur, ortalama çekim hızının önceki ölçüme kıyasla sert biçimde yavaşlaması oluyor.

Toplam net akış yaklaşık eksi 49,82 milyar SHIB ile negatif bölgede kalırken, borsa rezervleri de %0,06 geriledi. Rezervlerin artmaması, büyük çaplı bir token taşınmasının borsalara yönelmediğini gösteren önemli bir ayrıntı olarak öne çıktı.

GöstergeSon durumDeğişim
Borsa çıkışı, MA7368,18 milyon SHIB%66,52 düşüş
Borsa girişi935,48 milyon SHIB%40,42 düşüş
Net akışEksi 49,82 milyar SHIBNegatif kaldı
Borsa rezervleriSınırlı gerileme%0,06 düşüş

Fiyatta toparlanma sinyali henüz güçlenmedi

Fiyat tarafında ise zayıf görünüm sürüyor. SHIB gün içinde yaklaşık %1 değer kaybederek 0.00000443 dolarda işlem gördü. Varlık, kısa vadeli hareketli ortalamaların bulunduğu 0.00000448 ile 0.00000456 dolar bandının altında kalmaya devam etti. Daha güçlü direnç seviyesi ise 0.00000489 dolar olarak izleniyor.

Uzun vadeli hareketli ortalama 0.00000576 dolar seviyesinde bulunuyor. Göreceli güç endeksinin 44 civarında seyretmesi de aşırı satım koşullarına işaret etmiyor. Bu nedenle teknik görünüm şimdilik nötr ile zayıf arasında değerlendiriliyor.

SHIB için kısa vadede ilk teknik eşik 0.0000045 ile 0.0000046 dolar aralığının geri alınması olarak öne çıkıyor. Daha anlamlı bir toparlanma sinyali ise 0.0000049 doların aşılması halinde güç kazanabilir.

Aşağı yönlü baskının yeniden artması halinde 0.0000041 ile 0.0000042 dolar aralığı destek bölgesi olarak takip ediliyor. Son zincir üstü veriler, satışın hızlandığını net biçimde doğrulamasa da token hareketliliğinde kayda değer bir durgunluğa işaret ediyor. Bu da SHIB’in son dip seviyelerine yakın seyrini sürdürdüğü bir döneme denk geliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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