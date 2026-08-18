SHIB’de borsalardan çıkış 7 günlük ortalamada %66,52 geriledi

Shiba Inu cephesinde borsa kaynaklı zincir üstü hareket belirgin biçimde zayıfladı. Son veriler, borsalardan token çıkışının yedi günlük ortalamada bir günde %66,52 gerileyerek 368,18 milyon SHIB seviyesine indiğini gösterdi. Bu tablo, yatırımcıların varlıklarını işlem platformlarından çekme hızının önceki döneme göre keskin biçimde yavaşladığına işaret etti.

Borsa hareketlerinde çift yönlü yavaşlama

Borsalardan çıkıştaki gerileme tek başına değerlendirildiğinde, piyasadaki hazır arzı azaltan önemli bir dinamiğin güç kaybettiği görülüyor. Normal şartlarda borsalardan yapılan çekimler, tokenların özel cüzdanlara taşınması nedeniyle satışa hazır miktarın azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak son düşüş, bu etkinin kısa vadede zayıfladığını ortaya koydu.

Öte yandan giriş tarafında da benzer bir yavaşlama yaşandı. Borsalara giren SHIB miktarı %40,42 azalarak yaklaşık 935,48 milyon SHIB düzeyine geriledi. Bu nedenle veriler, tek yönlü bir satış baskısından çok, genel işlem aktivitesinde düşüşe işaret ediyor.

Borsalardan çıkıştaki %66,52’lik düşüş, piyasaya aynı oranda ek SHIB geldiği anlamına gelmiyor. Asıl dikkat çeken unsur, ortalama çekim hızının önceki ölçüme kıyasla sert biçimde yavaşlaması oluyor.

Toplam net akış yaklaşık eksi 49,82 milyar SHIB ile negatif bölgede kalırken, borsa rezervleri de %0,06 geriledi. Rezervlerin artmaması, büyük çaplı bir token taşınmasının borsalara yönelmediğini gösteren önemli bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Gösterge Son durum Değişim Borsa çıkışı, MA7 368,18 milyon SHIB %66,52 düşüş Borsa girişi 935,48 milyon SHIB %40,42 düşüş Net akış Eksi 49,82 milyar SHIB Negatif kaldı Borsa rezervleri Sınırlı gerileme %0,06 düşüş

Fiyatta toparlanma sinyali henüz güçlenmedi

Fiyat tarafında ise zayıf görünüm sürüyor. SHIB gün içinde yaklaşık %1 değer kaybederek 0.00000443 dolarda işlem gördü. Varlık, kısa vadeli hareketli ortalamaların bulunduğu 0.00000448 ile 0.00000456 dolar bandının altında kalmaya devam etti. Daha güçlü direnç seviyesi ise 0.00000489 dolar olarak izleniyor.

Uzun vadeli hareketli ortalama 0.00000576 dolar seviyesinde bulunuyor. Göreceli güç endeksinin 44 civarında seyretmesi de aşırı satım koşullarına işaret etmiyor. Bu nedenle teknik görünüm şimdilik nötr ile zayıf arasında değerlendiriliyor.

SHIB için kısa vadede ilk teknik eşik 0.0000045 ile 0.0000046 dolar aralığının geri alınması olarak öne çıkıyor. Daha anlamlı bir toparlanma sinyali ise 0.0000049 doların aşılması halinde güç kazanabilir.

Aşağı yönlü baskının yeniden artması halinde 0.0000041 ile 0.0000042 dolar aralığı destek bölgesi olarak takip ediliyor. Son zincir üstü veriler, satışın hızlandığını net biçimde doğrulamasa da token hareketliliğinde kayda değer bir durgunluğa işaret ediyor. Bu da SHIB’in son dip seviyelerine yakın seyrini sürdürdüğü bir döneme denk geliyor.