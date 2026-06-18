SOL 72 doların altına indi! Piyasada hangi sinyaller öne çıktı?

Solana, perşembe günkü işlemlerde 71 dolar civarında seyrederken son 48 saatte yüzde 2,5’ten fazla değer kaybetti. Varlık, kısa vadede önemli kabul edilen hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürdü ve fiyat görünümü zayıf seyrini korudu.

ETF girişleri fiyatı desteklemedi

Kurumsal tarafta ise daha olumlu bir tablo öne çıktı. SoSoValue verilerine göre Solana spot ETF’leri çarşamba günü 1,06 milyon dolarlık net giriş gördü. Böylece bu ürünlerde hafta içinde üst üste üçüncü işlem gününde pozitif sermaye akışı kaydedildi.

Buna karşın ETF tarafındaki girişler, fiyat üzerinde yukarı yönlü belirgin bir etki yaratmadı. Türev piyasalardaki göstergeler, yatırımcı eğiliminin halen aşağı yönlü baskının etkisi altında kaldığına işaret etti.

SoSoValue verilerine göre Solana spot ETF’lerinde çarşamba günü 1,06 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Ancak bu üç günlük pozitif akışa rağmen fiyat tarafında kayda değer bir toparlanma görülmedi.

Türev piyasalarda aşağı yönlü beklenti güçlendi

CoinGlass verilerine göre SOL için uzun ve kısa pozisyon oranı perşembe günü 0,91 seviyesinde ölçüldü. Bu oranın 1’in altında kalması, kısa pozisyonların uzun pozisyonlardan fazla olduğuna işaret ediyor. Söz konusu seviye, son 30 günün en düşük değerlerinden biri olarak öne çıktı.

Fonlama oranı da salı gününden bu yana negatif bölgede bulunuyor. Perşembe itibarıyla oran eksi yüzde 0,0036 düzeyinde. Bu yapı, kısa pozisyon taşıyanların uzun pozisyon sahiplerine ödeme yaptığı anlamına geliyor ve piyasada aşağı yönlü beklentinin ağır bastığını gösteren klasik işaretlerden biri olarak kabul ediliyor.

Analistler kritik direnç bölgesine dikkat çekti

17 Haziran’da değerlendirme paylaşan kripto para analisti BATMAN, SOL fiyatının daha önce destek olarak çalışan bir seviyeden bu kez direnç olarak geri çevrildiğini belirtti. Teknik analizde desteğin dirence dönüşmesi, çoğu zaman olumsuz bir yapı değişimi olarak izleniyor.

Mini sözlük: Stokastik osilatör, fiyatın belirli bir dönemdeki kapanış seviyesini son fiyat aralığıyla karşılaştıran bir momentum göstergesidir. Aşırı alım bölgesi, fiyatın kısa vadede fazla yükselmiş olabileceğine ve ivmenin zayıflayabileceğine işaret edebilir.

Analist ayrıca stokastik göstergenin, son önemli tepenin görüldüğü döneme benzer biçimde aşırı alım bölgesine çıktığını aktardı. Bu görünüm, güçlü bir alım dalgası oluşmadıkça aşağı yönlü hareketin sürebileceği görüşünü destekledi.

BATMAN’in değerlendirmesine göre SOL, önceki destek seviyesinden bu kez direnç olarak geri döndü. Analist, stokastik göstergedeki aşırı alım görünümünün de son büyük zirve öncesindeki koşulları andırdığını vurguladı.

Göstergelerde karışık tablo izlendi

Daha geniş teknik görünümde SOL, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu üç göstergenin de güncel fiyatın belirgin şekilde üzerinde kalması, mevcut düşüş yapısını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan günlük grafikte göreceli güç endeksi 44 civarında bulunuyor. Bu seviye nötr eşik olan 50’nin altında olsa da önceki aşırı satım koşullarına göre bir toparlanmaya işaret ediyor. MACD göstergesinde ise yükseliş yönlü kesişim oluştu. Buna rağmen analistler, olası bir trend değişiminin doğrulanması için daha güçlü ivmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Piyasada yukarı yönlü izlenen seviyeler 74,75 dolar, 77,07 dolar ve 79,27 dolar olarak sıralanıyor. Aşağıda ise ilk destek 69,16 dolarda yer alırken, daha derin geri çekilmede 60,13 dolar son döngü dibi olarak takip ediliyor. SOL’un 24 saatlik işlem hacmi 4,26 milyar dolar, piyasa değeri ise 42,56 milyar dolar düzeyinde. Aynı zaman diliminde fiyat yüzde 0,56 geriledi.