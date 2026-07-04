Chainlink cephesinde kritik eşik öne çıktı! Robinhood hamlesi neyi değiştirebilir?

Chainlink, son günlerde teknik görünüm ve kurumsal kullanım tarafındaki gelişmelerle yeniden gündeme geldi. LINK fiyatı, önemli bir destek bölgesinden tepki almasının ardından yukarı yönlü ivme sinyali verirken, Robinhood Crypto’nun tokenlaştırılmış hisse platformunda Chainlink altyapısını tercih etmesi dikkat çekti.

Fiyat görünümünde destekten dönüş öne çıktı

LINK, haberin yazıldığı sırada 7.89 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 204.7 milyon dolar, piyasa değeri ise 5.74 milyar dolar seviyesinde bulundu. Buna karşın fiyat son 24 saatte %5.6 geriledi.

Kripto analisti Globe Of Crypto, günlük grafikte düşen kama formasyonunun destek çizgisinden gelen tepkinin yeniden alım iştahına işaret ettiğini belirtti. Bu yapı, alıcıların kritik bir bölgeyi savunduğunu ve kısa vadede yukarı yönlü bir kırılma ihtimalinin güçlenebileceğini gösteriyor.

Globe Of Crypto, günlük grafikte düşen kama desteğinden gelen tepkinin, alıcıların kritik bölgeyi koruduğuna işaret ettiğini ve ivmenin sürmesi halinde kırılma olasılığının artabileceğini değerlendirdi.

Teknik açıdan düşen kama direncinin aşılması, eğilimde dönüş sinyali olarak izleniyor. Böyle bir senaryoda LINK için daha güçlü bir toparlanma alanı oluşabilir. Analistler, önümüzdeki günlerde olası yukarı hareketlerde 14 dolar seviyesini önemli bir eşik olarak değerlendiriyor. Bu senaryoda yüksek hacim ve güçlü alım desteği belirleyici olacak.

Robinhood Crypto iş birliği öne çıktı

Chainlink verileri, Robinhood Crypto’nun hem veri akışı hem de zincirler arası iletişim tarafında Chainlink oracle altyapısını benimsediğini gösterdi. Bu tercih, şirketin tokenlaştırılmış finans alanındaki büyüme planları açısından önemli bir adım olarak öne çıktı.

Robinhood Stock Tokens tarafında kullanılacak bu yapı sayesinde milyonlarca kullanıcı için daha güvenilir piyasa verisi ve zincir üstü işlemleri destekleyen zincirler arası kabiliyet sağlanması amaçlanıyor. Robinhood, bireysel yatırım odaklı finans uygulamalarıyla bilinen ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Oracle, blokzincir dışındaki verileri akıllı sözleşmelere taşıyan altyapıdır. CCIP ise farklı blokzincirler arasında veri ve varlık iletimini hedefleyen Chainlink tabanlı bir birlikte çalışabilirlik çözümüdür.

Chainlink ile Robinhood arasındaki iş birliği, geleneksel finans sistemleri ile merkeziyetsiz yapılar arasında köprü kurmaya yönelik kurumsal ilginin sürdüğüne işaret ediyor. Bu entegrasyonun Robinhood tarafında güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve şeffaflık başlıklarında katkı sunması bekleniyor.

Piyasada izlenen ana seviye 14 dolar

Buna rağmen LINK fiyatı için görünüm şimdilik net bir kırılma üretmiş değil. Bitcoin’de başlayan yukarı yönlü hareketin genel piyasa ve altcoinler üzerinde etkili olduğu görülürken, Chainlink’in kısa vadeli yönü düşen kama direncinin güçlü hacimle aşılıp aşılamayacağına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Direncin aşılması halinde 14 dolar hedefi daha yakından izlenebilir. Öte yandan piyasadaki oynaklık yüksek seyrini koruyor ve fiyat tahminleri kesinlik taşımıyor.