TRUMP tokeninde 3,81 milyar dolarlık kayıp ortaya çıktı! Bu tablonun perde arkasında ne var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi memecoin projesi TRUMP’tan 636 milyon dolar gelir elde ettiği, buna karşılık tokeni alan yatırımcıların çok daha büyük kayıplarla karşı karşıya kaldığı hesaplandı. Blockchain analiz şirketi Nansen ile Trump’ın 2025 mali bildirimindeki veriler, kazanç ile yatırımcı zararı arasındaki farkı ortaya koydu.

Cüzdan verileri büyük kayba işaret etti

Nansen’in hesaplamasına göre haziran sonu itibarıyla 988 bin 905 cüzdan toplam 3,81 milyar dolar zarar yazdı. Bu rakam, gerçekleşmiş zararların yanı sıra halen cüzdanlarda tutulan ve satılmadığı için kağıt üzerinde duran kayıpları da içeriyor.

Şirketin verileri, TRUMP satın alan cüzdanların yaklaşık üçte ikisinin zararda olduğunu gösterdi. Buna karşılık 500 binin altındaki bir grup cüzdan yaklaşık 4 milyar dolar kar elde etti. Nansen, bu kazançların büyük bölümünün erken alım yapanlar ile fiyat yükselişinden önce pozisyon açıp sonradan gelen yoğun talebe satış yapan otomatik işlem sistemlerinden kaynaklandığını belirtti.

TRUMP satın alan cüzdanların yaklaşık üçte ikisi zararda kalırken, kar edenlerin önemli bölümünü erken alıcılar ve otomatik işlem yapan sistemler oluşturdu.

CoinMarketCap verilerine göre TRUMP cuma günü 1,76 dolar civarında işlem gördü. Bu seviye, tokenin 19 Ocak 2025’te ulaştığı 75,35 dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 97 altında bulunuyor. Trump tokeni ikinci başkanlık yemin töreninden üç gün önce piyasaya sürmüş, Truth Social üzerinden destekçilerine topluluğa katılma çağrısı yapmıştı.

Gelir modeli fiyat yönünden bağımsız kaldı

Bireysel yatırımcıların kazanç elde edebilmesi için fiyatın yükselmesi gerekiyordu. Ancak Trump tarafının gelirinin yalnızca fiyat artışına bağlı olmadığı aktarıldı. Token işlemlerinden kaynaklanan gelir akışı sayesinde fiyat yükselse de düşse de gelir oluşabildi. Bu yapı, yatırımcı kayıpları ile Trump’ın elde ettiği gelir arasındaki farkın temel nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

Trump’ın mali bildirimi, yıl içinde en az 1,4 milyar dolarlık kripto bağlantılı gelir beyan ettiğini gösterdi. Bu tutar, bildirilen toplam 2,2 milyar dolarlık gelirin yarısından fazlasına karşılık geldi. Kripto gelirlerinin 635 milyon doları memecoin teliflerinden, 527 milyon doları World Liberty Financial token satışlarından, yaklaşık 263 milyon doları ise ilgili şirketlerdeki paylardan oluştu.

Mini sözlük: Memecoin, çoğu zaman topluluk ilgisi, internet kültürü ve görünür isimler etrafında şekillenen, temel kullanım alanı sınırlı olabilen kripto varlık türüdür. Kağıt zarar ise varlığın satılmamış olmasına rağmen alış fiyatının altına düşmesi nedeniyle cüzdanda görülen değer kaybını ifade eder.

WLFI tarafında da zarar öne çıktı

Nansen, World Liberty Financial tarafında da benzer bir tablo tespit etti. İzlenen 26 bin 663 WLFI cüzdanının yüzde 85’i yaklaşık 83 milyon dolar zarar yazdı. Buna karşılık kar eden cüzdanların toplam kazancı yaklaşık 23 milyon dolar oldu.

Şirket, gerçek zararın daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu. Bunun nedeni, borsalarda gerçekleşen birçok işlemin zincir üstü verilerden tam olarak izlenememesi. WLFI, CoinMarketCap verilerine göre 0,056 dolar civarında işlem gördü ve Eylül 2025’teki zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 88 geriledi.

TRUMP yatırımcılarından Nicholas Pinto, 2024 seçimlerinde Trump’ı destekledikten sonra projeye yaklaşık 500 bin dolar yatırdığını ve yatırımının yaklaşık yarısını kaybettiğini söyledi. Pinto, projeyi “neredeyse yasal bir dolandırıcılık” sözleriyle tanımladı.

Washington’da etik tartışması büyüdü

CNBC’ye konuşan Trump, kripto girişimlerinin en az 1,4 milyar dolar kazandığını bilmediğini, isterse tam rakamı öğrenebileceğini ve dijital varlıklardan para kazanmanın yanlış olmadığını savundu. Trump ayrıca ailesini bu işten çekmeyi düşünmediğini kaydetti. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise Trump’ın ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” haline getirdiğini ve ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Senatör Kirsten Gillibrand, başkanların, Kongre üyelerinin ve ailelerinin dijital varlıklardan görevleri nedeniyle zenginleşmesini engelleyecek etik sınırlar gerektiğini vurguladı.

Bu veriler, Senato’nun kripto piyasası yapısına ilişkin yasa tasarısına son şeklini vermeye çalıştığı dönemde gündeme geldi. Senatör Kirsten Gillibrand, başkan, Kongre üyeleri ve ailelerinin dijital varlıklardan çıkar sağlamasını önleyecek etik düzenlemeler çağrısını yineledi. Gillibrand, Senatör Jeff Merkley’nin sunduğu ve 19 Demokrat senatörün destek verdiği End Crypto Corruption Act tasarısına da eş sponsor olarak katılıyor. Senatör Elizabeth Warren, Ruben Gallego ve Angela Alsobrooks da benzer itirazlar dile getirdi. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott ise tasarının ağustos arasından önce genel kurul oylamasına taşınmasını istiyor.