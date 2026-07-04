$XRP temmuza yüzde 13’lük sıçramayla başladı! Bu ivme yeni bir kırılmayı mı işaret ediyor?

XRP, temmuz ayına güçlü bir başlangıç yaptı. Fiyat, üç gün içinde yüzde 13’ten fazla yükselirken, bu hareket kripto para piyasasında yeniden iyimser bir hava yarattı. Son dönemde görülen toparlanma, yatırımcıların dikkatini özellikle XRP’nin temmuz performansına çevirdi.

Temmuz performansı yeniden gündemde

CryptoRank verileri, temmuz ayının XRP için uzun süredir öne çıkan dönemlerden biri olduğunu gösteriyor. Son yedi yılda varlık, temmuz aylarını artıda kapattı ve bu tablo piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenmeye başladı.

2013’ten bu yana hesaplanan ortalama temmuz getirisi yaklaşık yüzde 10,4 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, temmuzu XRP’nin yıl içindeki daha güçlü aylarından biri haline getiriyor. Özellikle son iki yılda yüzde 30’un üzerinde getiriler kaydedildi. 2020’de ise aylık yükseliş yüzde 48’i aştı ve devam eden güçlü seri o dönemde başladı.

XRP’nin son yedi yılda temmuz aylarını artıda kapatması, bu dönemin fiyat hareketleri açısından tarihsel olarak dikkat çekici bir pencere oluşturduğunu gösteriyor.

Kısa vadeli tepkinin ötesinde beklenti

Son fiyat hareketi de bu tarihsel eğilimi yeniden öne çıkardı. XRP, yaklaşık üç günlük sürede 1,03 dolardan 1,18 dolara kadar yükseldi. Böylece temmuzun ilk günlerinde dikkat çekici bir ivme yakalandı.

Analistler, bu toparlanmanın yalnızca kısa süreli bir fiyat sıçraması olmayabileceğini değerlendiriyor. Önceki aylarda süren dalgalanma ve aşağı yönlü baskının ardından gelen bu yükseliş, daha geniş kapsamlı bir kırılma ihtimalini tartışmaya açtı.

Yatırımcı iyimserliği güçlendi

Piyasada oluşan beklenti, olağan kısa vadeli alım satım heyecanının ötesine geçmiş görünüyor. XRP’deki son ivme, bazı yatırımcılar tarafından bu ay içinde daha belirgin bir fiyat hareketinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte mevcut tablo, büyük ölçüde tarihsel veriler ile son günlerdeki güçlü performansın birleşimine dayanıyor. XRP’nin temmuz ayındaki geleneksel gücünü bu yıl da koruyup koruyamayacağı, önümüzdeki günlerde fiyatın bu ivmeyi sürdürmesine bağlı olacak.