Bitcoin cüzdanlarında passkey devrimi yolda! 12 kelimelik kurtarma parolalarına veda

Kripto para piyasalarında kitlelerin benimsemesinin önündeki en büyük engel ne yasal düzenlemeler ne de fiyat dalgalanmaları. Araştırmacı bcTanji tarafından 4 Temmuz 2026’da yayımlanan “Passkeys for Bitcoin Wallets: How WebAuthn Replaces Seed Phrases” başlıklı kapsamlı rapora göre, asıl sorun kullanıcı deneyiminin kalbinde yatan 12 veya 24 kelimelik kurtarma parolaları (seed phrase).

Raporda, sıradan bir internet kullanıcısından tamamen rastgele kelimelerden oluşan bir listeyi kağıda yazmasını ve bunu bir ömür boyu fiziksel olarak güvenli bir yerde saklamasını beklemenin modern tüketici yazılımlarına değil, kriptografi ders kitaplarına ait bir yöntem olduğu vurgulanıyor.

Paylaşılan Chainalysis verilerine göre, bugün dünyadaki Bitcoin arzının yaklaşık %20’si, sahiplerinin özel anahtarlarını veya yedeklerini kaybetmesi nedeniyle kalıcı olarak erişilemez durumda. Yine raporda atıfta bulunulan ve 2026 yılında Oobit tarafından yapılan güncel bir araştırmaya göre, kripto para sahiplerinin %35’i hayatlarında en az bir kez cüzdanlarına erişimi kaybetmiş ve bu kişilerin %31’i fonlarını bir daha asla kurtaramamış.

bcTanji’nin raporu, kripto ekosisteminde sessiz bir devrim yaşandığını ve sektörün WebAuthn ile Passkey (geçiş anahtarı) teknolojileri sayesinde geleneksel tohum kelimeleri tarihe gömmeye hazırlandığını ortaya koyuyor.

Parola Değil, Biyometri: WebAuthn Nasıl Çalışıyor?

WebAuthn (Web Kimlik Doğrulaması), passkey’lerin temelini oluşturan ve W3C tarafından standartlaştırılan bir protokoldür. Rapor, bu sistemin şifre paylaşımı gerektirmeden kullanıcıları doğrulamak için asimetrik kriptografi (biri açık, diğeri gizli iki anahtarın kullanıldığı şifreleme) kullandığını detaylandırıyor. Bir hesap oluşturduğunuzda, cihazınızın içindeki izole edilmiş güvenlik çipi (Apple cihazlarda Secure Enclave, Android’lerde Titan M, Windows’ta TPM 2.0 gibi) tamamen size özel bir anahtar çifti üretir. Gizli anahtar cihazınızdan asla dışarı çıkmaz.

Passkey’ler, kripto hırsızlıklarının en yaygın sebebi olan oltalama (phishing) saldırılarına karşı da yapısal olarak dirençlidir. Raporda açıklandığı üzere, kimlik bilgisi doğrudan cüzdanın orijinal alan adına (domain) kriptografik olarak kilitlenir. Sahte bir oltalama sitesi, farklı bir alan adına sahip olduğu için cihazınızdaki gerçek kimlik doğrulama mekanizmasını tetikleyemez.

Cihazlar ve Bitcoin Neden Anlaşamıyor?

bcTanji’nin analizine göre, passkey’leri doğrudan Bitcoin cüzdanlarına entegre etmek temel bir matematiksel zorluk barındırıyor. WebAuthn kimlik doğrulayıcıları, şifreleme için NIST P-256 (secp256r1) eliptik eğrisini kullanırken; Bitcoin ağı tamamen farklı bir eğri olan secp256k1 altyapısıyla çalışmaktadır.

Yani cihazınızın ürettiği bir passkey, doğrudan geçerli bir Bitcoin dijital imzası üretemez. Rapor, geliştiricilerin bu iki katman arasındaki “dil problemini” çözmek için dört farklı mimari model kullandığını belirtiyor:

TEE Tabanlı İmzalama: Passkey, kullanıcının biyometrisini doğrulayarak uzak ve güvenilir bir donanım ortamına (TEE) erişim yetkisi verir; Bitcoin imzası bu donanımın içinde atılır.

MPC (Çok Taraflı Hesaplama): Özel anahtar parçalara bölünür; bir parçası kullanıcının cihazında passkey ile korunurken, diğer parçalar sunucularda saklanır.

PRF Tabanlı Türetme: WebAuthn PRF uzantısı, passkey’in yerel olarak Bitcoin anahtarını açacak sabit (deterministik) bir şifre üretmesini sağlar; böylece işlem sırasında sunucu bağlantısına gerek kalmaz.

Zincir Üstü (On-chain) Doğrulama: Akıllı sözleşme ağları (örn. Ethereum) P-256 imzalarını doğrudan zincir üstünde doğrulayabilir, ancak Bitcoin’in mevcut yapısında bu doğrudan uygulanamaz.

Katman-2 Cüzdanlarında Altyapı Çözümleri

Raporda bu devrimin en hızlı hissedileceği alanlardan birinin, kullanıcı tabanı teknik olmayan kişilerden oluşan ve sık işlem gerektiren Bitcoin Katman-2 (L2) cüzdanları olduğu ifade ediliyor. Geliştiriciler için öne çıkan dikkat çekici çözümlerden biri olan Spark, cüzdan geliştiricilerine passkey tabanlı kayıt sürecini kolayca entegre etmelerini sağlayan bir yazılım geliştirme kiti (SDK) sunuyor.

Spark’ın altyapısında FROST (esnek eşik imza) modelini kullandığı raporda özellikle vurgulanıyor. Bu yapıda, kullanıcının elinde tuttuğu anahtar payı ham bir “kelime dizisi” olarak ifşa edilmek yerine, doğrudan kullanıcının cihazındaki passkey ile korunur. Kullanıcı biyometrisiyle (parmak izi/yüz tanıma) kimlik doğrulaması yapar, anahtar payı cihaz içinde yerel olarak aktifleşir ve eşik imzalama protokolü güvenli bir şekilde çalışır. Rapor ayrıca, General Bread gibi platformların, Spark altyapısıyla desteklenen kelimesiz ve kusursuz L2 cüzdan erişiminin bugün kullanılabilen en güncel örneklerinden birini sunduğuna dikkat çekiyor.

Editörün Gözünden: Kripto Para Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

bcTanji’nin paylaştığı veriler ve sektör öngörülerinden yola çıkarak, passkey devriminin kripto yatırımcıları için yaratacağı etkileri şöyle özetleyebiliriz:

1. Güvenlik ve Konfor Artık Aynı Anda Mümkün: Eskiden güvenli bir cüzdan kurmak, külfetli bir yedekleme süreci demekti. Artık Apple iCloud veya Google Password Manager gibi bulut senkronizasyonlu passkey’ler sayesinde, cihazınızı kaybetseniz bile yeni bir telefonda hesabınıza girip cüzdanınıza anında erişebileceksiniz. Bu durum, seed phrase kayıplarından doğan total yıkım riskini ortadan kaldırıyor.

2. Teknoloji Devlerine Bağımlılık Riski (Platform Lock-in): Rapordaki en kritik uyarılardan biri de platformlara duyulan mecburi güven. Eğer iCloud veya Google hesabınız şüpheli işlem nedeniyle bloke edilir ya da kurtarma cihazlarınızı kaybederseniz, senkronize edilmiş geçiş anahtarlarınız (ve dolayısıyla cüzdanınızdaki fonlar) platformun insafına kilitli kalabilir. Merkeziyetsizliği ve tam finansal egemenliği (sovereignty) savunanlar için bu durum ciddi bir güvenlik takasıdır.

3. Otomasyon İşlemlerinde Yeni Kısıtlamalar: Passkey spesifikasyonu güvenlik gereği her işlemde canlı bir kullanıcının biyometrik onayını ister. Raporda belirtildiği gibi, bu durum işlem onayı için insanın başında beklemediği otomatik ticaret (trade) botları veya yapay zeka cüzdanları için yeni zorluklar yaratmaktadır.

Sonuç Olarak: Raporun da altını çizdiği üzere, 12 kelimelik seed phrase modeli ilk on yılında bireylerin aracı kurumlar olmadan kendi fonlarını kontrol edebileceğini kanıtlayarak Bitcoin’e harika hizmet etti. Ancak Bitcoin’i ana akıma taşıyacak ve bir sonraki milyar kullanıcıya ulaştıracak olan şey kağıt ve kalem değil. Çok yakında bir cüzdan indirdiğinizde kelimeler yazmayacaksınız; sadece parmak izinizi okutacaksınız ve devasa bir kriptografik altyapı arka planda, görünmez ama eskisinden çok daha kusursuz bir şekilde çalışmaya devam edecek.