Solana 84,40 dolar eşiğine dayandı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Solana, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü itibarıyla son toparlanmasının ardından kritik bir direnç bölgesine yaklaştı. SOL fiyatı yazım sırasında 82,05 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu seviye son 24 saatte %1,24 artışa işaret ederken, günlük işlem hacmi %3,46 yükselerek 2,32 milyar dolara çıktı. CoinMarketCap verilerine göre son 7 günde kaydedilen yükseliş ise %12,71 oldu.

Kritik seviyelerde yön arayışı

Kripto para analisti BitGuru, SOL’un yatay seyrin ardından yukarı yönlü kırılım gerçekleştirdiğini ve bunun kısa vadede olumlu ivme yarattığını belirtti. Analiste göre 75 dolar seviyesi öne çıkan ana destek konumunda bulunuyor. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalması, mevcut toparlanma yapısının korunması açısından önem taşıyor.

BitGuru, SOL’un 75 doların üzerinde kaldığı sürece kırılım yapısının korunabileceğini, alıcıların kontrolü sürdürmesi halinde ise 85 ile 90 dolar aralığının bir sonraki hedef bölge olarak izlenebileceğini vurguladı.

Bir başka analist olan KAY Drake de Solana’nın birkaç gündür süren yükselişin ardından 84,40 dolar bölgesine yaklaştığını söyledi. Ancak Drake, bu hareketin henüz teyit edilmiş bir kırılım anlamına gelmediğini kaydetti. Analist, direnç çevresindeki fiyat davranışının güç kazanmasının bu seviyeyi daha da önemli hale getirdiğini düşünüyor.

Drake’e göre 84,40 doların üzerine çıkılması ve bu seviyenin ardından desteğe dönüşmesi, teknik görünümü daha net hale getirebilir. Böyle bir senaryoda kenarda bekleyen yatırımcıların yeniden piyasaya dönmesi de mümkün olabilir.

Teknik göstergeler ne söylüyor?

Teknik tarafta üstel hareketli ortalamalar kısa vadeli toparlanmaya destek veren bir tablo ortaya koyuyor. 20 günlük EMA 74,65 dolarda, 50 günlük EMA ise 75,96 dolarda bulunuyor. SOL, 82,09 dolarlık güncel fiyatıyla 100 günlük EMA olan 81,60 doların bir miktar üzerinde seyrediyor. Buna karşılık 200 günlük EMA 96,70 dolarda yer alıyor ve daha geniş görünümde yukarıda güçlü bir direnç alanı olduğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: EMA, yani üstel hareketli ortalama, son fiyatlara daha fazla ağırlık vererek trendin yönünü izlemek için kullanılan bir teknik göstergedir. Kısa vadeli EMA’ların üzerinde kalınması, piyasanın yakın dönemde güç kazandığına işaret edebilir.

MACD göstergesi ise ivmenin halen sınırlı olduğunu ortaya koyuyor. MACD çizgisi 1,70 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi 1,67 olarak ölçüldü. Histogram değeri ise eksi 0,03 oldu. Bu tablo, son toparlanmaya rağmen momentum farkının dar kaldığını ve yükselişin henüz güçlü biçimde pekişmediğini gösteriyor.

85 ile 90 dolar aralığı gündemde kalıyor

Kısa vadede yön tayini açısından 84,40 dolar seviyesi belirleyici olabilir. Bu bölgenin aşılması ve sonrasında desteğe dönüşmesi halinde 85 ile 90 dolar aralığı yeniden hedef haline gelebilir. Buna karşılık fiyatın bu direnç çevresinde tutunamaması durumunda 75 dolar destek bölgesinin yeniden test edilmesi olasılığı masada kalıyor.

Analistlerin değerlendirmeleri piyasa analizi ve fiyat tahmini niteliği taşıyor. Kripto para piyasalarında oynaklık yüksek seyrettiği için bu seviyelerin kesin sonuç üretmesi beklenmiyor.