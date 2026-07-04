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Ethereum (ETH)

Ethereum 1.786 dolara çıktı! Kritik dirençte neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 1.786,41 dolara yükselirken piyasada kritik direnç takibi öne çıktı.
  • 📈 Son 24 saatte %3,19 artan $ETH için işlem hacmi 15,08 milyar dolara ulaştı.
  • 🧭 Teknik göstergeler kısa vadede alım gücünün arttığına işaret etti.
  • ⏳ 4 Temmuz 2026 tarihli analizde temmuz ayı içinde güçlü bir tepki yükselişi ihtimali değerlendirildi.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum, cumartesi günü artan alım iştahı ve teknik göstergelerdeki iyileşmeyle yükseldi. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto varlık olan Ethereum, son dönemdeki düşüşün ardından toparlanma sinyali verirken, yatırımcılar fiyatın temmuz ayında önemli bir direnç bölgesini aşıp aşamayacağını izliyor.

İçindekiler
1 Fiyat kritik eşiğe yaklaştı
2 Teknik göstergeler ne söylüyor
3 Direnç aşılırsa hareket hızlanabilir

Fiyat kritik eşiğe yaklaştı

ETH, haber yayına hazırlanırken 1.786,41 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki artış %3,19 olurken, günlük işlem hacmi 15,08 milyar dolara ulaştı. Ethereum’un toplam piyasa değeri ise yaklaşık 215,30 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

4 Temmuz 2026 tarihli değerlendirmesinde More Crypto Online, Ethereum fiyatının ilk büyük direnç seviyesine yaklaştığını belirtti. Analist, piyasa yapısına dayanarak orta ve uzun vadeli görünümün zayıf kaldığını, buna karşın temmuz içinde dikkat çekici bir ikinci dalga tepkisinin görülebileceğini aktardı.

More Crypto Online, Ethereum’un ilk büyük direnç bölgesine yaklaştığını, orta ve uzun vadede baskının sürebileceğini ancak temmuz ayında güçlü bir tepki yükselişi ihtimalinin masada kaldığını belirtti.

Bu değerlendirme, daha geniş çerçevede baskılı görünüm korunurken kısa vadede yukarı yönlü hareket alanı oluşabileceğine işaret ediyor. Sert düşüşlerin ardından görülen tepki alımlarında benzer fiyat davranışları daha önce de ortaya çıkmıştı.

Teknik göstergeler ne söylüyor

Teknik tarafta Bollinger Bantları, ETH’nin orta bandın üzerine çıktığını gösteriyor. Orta bant 1.676,03 dolar civarında bulunurken, üst bant 1.836,77 dolara, alt bant ise 1.515,30 dolara işaret ediyor. Fiyatın orta bandın üzerinde kalması alıcıların güç kazandığını gösterebilir; ancak üst banda yaklaşılması halinde satış baskısının artma ihtimali de gündemde kalıyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ve olası destek direnç bölgelerini izlemek için kullanılan bir teknik göstergedir. MACD ise kısa ve orta vadeli fiyat momentumu arasındaki ilişkiyi ölçerek yön değişimlerine dair sinyal üretmeye çalışır.

MACD göstergesi de pozitif bölgeye geçişe işaret eden bir tablo sundu. MACD çizgisi eksi 32,27 seviyesine yükselirken, sinyal çizgisi eksi 60,80’de kaldı. Histogramın 28,52’ye çıkması da yukarı yönlü ivmenin güçlendiğine işaret etti.

Direnç aşılırsa hareket hızlanabilir

Ethereum mevcut seyrini korursa, önümüzdeki günlerde yeni kısa vadeli zirveleri test etmesi olası görülüyor. Buna karşılık birkaç işlem seansı daha, yükselişin devam edip etmeyeceği ya da fiyatın direnç bölgesine yakın yerde yeniden satış baskısıyla karşılaşıp karşılaşmayacağı açısından belirleyici olacak.

Alıcıların güçlü hacimle direnç seviyesini aşması halinde toparlanmanın ek destek bulabileceği değerlendiriliyor. Tersi durumda ETH’nin yeniden yatay bir sıkışma dönemine girmesi ihtimal dahilinde kalıyor. Mevcut göstergeler kısa vadede güçlenmeye işaret etse de daha büyük çaplı bir trend dönüşümünün teyidi için direnç seviyelerinin kalıcı biçimde aşılması gerekecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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