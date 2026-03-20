BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin, Küresel Para Arzı Büyürken Beklenen Yükselişi Gösteremiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin, küresel para arzı artarken değerinde beklenen yükselişi gerçekleştiremiyor.
  • Yüksek faiz oranları ve artan enerji maliyetleri piyasa üzerinde çift yönlü baskı yaratıyor.
  • Madencilerin satış baskısı ve ETF’lerdeki hareketlilik fiyatların üzerinde etkili oluyor.
Bitcoin, küresel para arzındaki artışa rağmen son dönemde beklenen yükselişi sergileyemedi. Merkeziyetsiz finansal varlıkların en bilineni olan Bitcoin, geçmiş yıllarda likiditeyle paralel hareket ederken, 2025 ortasından bu yana bu korelasyonun kırıldığı görülüyor. Grafikler, Bitcoin’in likiditeden yeterince faydalanamadığına işaret ediyor.

İçindekiler
Para Arzı Artıyor, Bitcoin Geride Kalıyor

Küresel M2 para arzı yaklaşık yüzde 12’lik bir artış gösterirken, Bitcoin fiyatı aynı dönemde yüzde 35 civarında düşüş yaşadı. Yatırım uzmanları, tarihsel olarak Bitcoin’in küresel para arzındaki büyümeye paralel bir şekilde yükseldiğini, ancak şu an bu eğilimin tersine döndüğünü belirtiyor.

CF Benchmarks’ın araştırmasında, Bitcoin’in tarihsel M2 ilişkisine göre “adil değeri” 136 bin dolar olarak hesaplanıyor. Ancak piyasada fiyat, hâlihazırda 70 bin dolar seviyesinde geziniyor. Bu fark, şimdiye kadar var olan en büyük sapmalardan biri olarak öne çıkıyor. Araştırmanın başındaki Gabe Selby, geçmişte oluşan benzer farkların zamanla kapandığını; fakat mevcut durumda makasın giderek açıldığını ifade etti.

Yüksek Faiz ve Enerji Maliyetleri Dengeyi Bozdu

Uzmanlar, iki ana sebebin Bitcoin ile likidite arasında oluşan bu uçurumu tetiklediğini vurguluyor. Yükselen faiz oranları, risk iştahında ciddi bir daralmaya yol açtı. Yatırımcılar, risksiz getirisi olan tahvil ve benzeri enstrümanları tercih ediyor. Böylece, genellikle riskli varlıklar sınıfında yer alan Bitcoin’e yönelimde belirgin bir azalma görülüyor.

Bunun yanında, artan enerji maliyetleri, kripto para madencilerinin üzerindeki baskıyı artırdı. Madencilik sektöründe elektrik maliyetleri, toplam giderlerin büyük kısmını oluşturuyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, madencilerin marjlarını daraltıyor ve onları mecburi satışa yöneltiyor.

“Miners are bleeding. Energy costs are surging and miners are the most exposed. Higher fuel bills mean higher production costs, which means compressed margins, which means one thing: forced selling.”

Madencilik şirketleri, operasyonlarını sürdürebilmek için varlık satışı yapmak zorunda kalıyor. Bu süreç, piyasa üzerinde yapısal bir satış baskısı oluşturuyor ve yükselişleri sınırlayan bir unsur haline geliyor.

ABD’de işlem gören Bitcoin spot ETF’lerinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Son yedi seansta 1,16 milyar dolarlık giriş görülürken, bir günde 129 milyon dolarlık çıkış ve yüzde 4’lük bir fiyat düşüşü gözlendi. Bu dalgalanmalar, piyasanın hassas dengeler üzerinde ilerlediğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, şu an için 69 bin ile 70 bin dolar aralığı kısa vadeli destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altına inilmesi durumunda, 60 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali masada bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 72 bin doların aşılması, para arzı ile fiyat arasındaki makasın kapanmaya başlayacağı şeklinde yorumlanıyor.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Morgan Stanley, Bitcoin ETF Atağında Rakiplerinden Farklı Bir Yol İzliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Morgan Stanley, Bitcoin ETF Atağında Rakiplerinden Farklı Bir Yol İzliyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
FBI, Tron Ağında Dolandırıcılık Yapan Sahte Kripto Paralar Konusunda Uyardı
Kripto Para Hukuku
Bitcoin 70 Bin Dolarda Dengeleniyor: Jeopolitik Gerilim, Enflasyon Korkusu ve Piyasa Stratejileri
Kripto Para
Gemini Borsası ve Winklevoss Kardeşler’e Toplu Dava: Yatırımcılar Strateji Değişikliği Nedeniyle Hesap Soruyor
BLOCKCHAIN
Ripple Araştırması Finans Sektöründe Dijital Varlıkların Artık Zorunlu Hale Geldiğini Gösteriyor
STABILCOIN
Lost your password?