Bitcoin, Küresel Para Arzı Büyürken Beklenen Yükselişi Gösteremiyor

Bitcoin, küresel para arzındaki artışa rağmen son dönemde beklenen yükselişi sergileyemedi. Merkeziyetsiz finansal varlıkların en bilineni olan Bitcoin, geçmiş yıllarda likiditeyle paralel hareket ederken, 2025 ortasından bu yana bu korelasyonun kırıldığı görülüyor. Grafikler, Bitcoin’in likiditeden yeterince faydalanamadığına işaret ediyor.

Para Arzı Artıyor, Bitcoin Geride Kalıyor

Küresel M2 para arzı yaklaşık yüzde 12’lik bir artış gösterirken, Bitcoin fiyatı aynı dönemde yüzde 35 civarında düşüş yaşadı. Yatırım uzmanları, tarihsel olarak Bitcoin’in küresel para arzındaki büyümeye paralel bir şekilde yükseldiğini, ancak şu an bu eğilimin tersine döndüğünü belirtiyor.

CF Benchmarks’ın araştırmasında, Bitcoin’in tarihsel M2 ilişkisine göre “adil değeri” 136 bin dolar olarak hesaplanıyor. Ancak piyasada fiyat, hâlihazırda 70 bin dolar seviyesinde geziniyor. Bu fark, şimdiye kadar var olan en büyük sapmalardan biri olarak öne çıkıyor. Araştırmanın başındaki Gabe Selby, geçmişte oluşan benzer farkların zamanla kapandığını; fakat mevcut durumda makasın giderek açıldığını ifade etti.

Yüksek Faiz ve Enerji Maliyetleri Dengeyi Bozdu

Uzmanlar, iki ana sebebin Bitcoin ile likidite arasında oluşan bu uçurumu tetiklediğini vurguluyor. Yükselen faiz oranları, risk iştahında ciddi bir daralmaya yol açtı. Yatırımcılar, risksiz getirisi olan tahvil ve benzeri enstrümanları tercih ediyor. Böylece, genellikle riskli varlıklar sınıfında yer alan Bitcoin’e yönelimde belirgin bir azalma görülüyor.

Bunun yanında, artan enerji maliyetleri, kripto para madencilerinin üzerindeki baskıyı artırdı. Madencilik sektöründe elektrik maliyetleri, toplam giderlerin büyük kısmını oluşturuyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, madencilerin marjlarını daraltıyor ve onları mecburi satışa yöneltiyor.

“Miners are bleeding. Energy costs are surging and miners are the most exposed. Higher fuel bills mean higher production costs, which means compressed margins, which means one thing: forced selling.”

Madencilik şirketleri, operasyonlarını sürdürebilmek için varlık satışı yapmak zorunda kalıyor. Bu süreç, piyasa üzerinde yapısal bir satış baskısı oluşturuyor ve yükselişleri sınırlayan bir unsur haline geliyor.

ABD’de işlem gören Bitcoin spot ETF’lerinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Son yedi seansta 1,16 milyar dolarlık giriş görülürken, bir günde 129 milyon dolarlık çıkış ve yüzde 4’lük bir fiyat düşüşü gözlendi. Bu dalgalanmalar, piyasanın hassas dengeler üzerinde ilerlediğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, şu an için 69 bin ile 70 bin dolar aralığı kısa vadeli destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altına inilmesi durumunda, 60 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali masada bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 72 bin doların aşılması, para arzı ile fiyat arasındaki makasın kapanmaya başlayacağı şeklinde yorumlanıyor.