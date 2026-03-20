Morgan Stanley, Bitcoin ETF Atağında Rakiplerinden Farklı Bir Yol İzliyor

ABD’nin önde gelen finans kuruluşlarından Morgan Stanley, kendi adını taşıyan bir spot Bitcoin ETF’i oluşturma hedefiyle son aşamaya geldi. Yatırım bankası olarak çağdaş finans dünyasında önemli bir ağırlığı bulunan kurum, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu S-1 formunu güncelleyerek MSBT kodlu yeni ETF’inin borsada listelenmesi sürecini hızlandırdı. Morgan Stanley, varlık yönetimi ve danışmanlık alanındaki yaygın profesyonel ağıyla adından söz ettiriyor.

Spot Bitcoin ETF İçin Son Hazırlıklar Tamamlanıyor

Kurumun hazırladığı yeni başvuruda, MSBT koduyla NYSE Arca borsasında işlem görecek ETF, başlangıçta 50 bin adet payla piyasaya açılacak. Başlangıç amaçlı bu pay adeti ile yaklaşık 1 milyon dolarlık bir büyüklük hedefleniyor. Başvuruda 9 Mart’ta iki adet payın denetim için satın alındığı, bu tür küçük işlemlerin borsa listelenmesinden önce genellikle son aşamayı temsil ettiği belirtildi.

Altyapı ve Dağıtımda Stratejik Ortaklıklar Dikkat Çekiyor

ETF fonunun nakit işlemlerinin ve fonun idaresinin BNY Mellon tarafından yürütüleceği, Bitcoin varlıklarının ise Coinbase platformunda tutulacağı açıklandı. Böylece sektörde daha yaygın hale gelen çift taraflı saklama modeli tercih edilmiş oldu. SEC’in bu yapıya olumlu yaklaştığı biliniyor. Morgan Stanley, yatırım ürünü sadece üçüncü tarafın aracı olarak müşterilere sunmak yerine, tamamen kendi ürünü olarak borsada listelemeye hazırlanıyor.

Bankacılık sektöründe bu hamle diğer büyük kuruluşlardan ayrışıyor. BlackRock ve Fidelity, daha çok varlık yönetimi yoluyla sektörün önde gelen isimleri arasında yer alırken, Morgan Stanley danışman tabanlı bankacılıkta güçlü konumuyla farklılaşıyor. Yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık varlık yönetimiyle öne çıkan kurum, kendi ETF’ini çıkararak yönetim gelirinde yeni bir alan açmak istiyor.

Başvuruda altyapı detaylarının tamamlandığına dikkat çekiliyor. Teknolojik hazırlıkların tamamlanmasının ardından, bankanın geniş danışmanlık ağı doğrudan dağıtım için devreye girebilecek. Bu sayede, onay sonrası ürünün son yatırımcılara erişimi hızlanacak.

SEC ile başvuru sürecinin aktif şekilde ilerlediği, tarafların karşılıklı sorular ve yanıtlarla süreci sonuçlandırmaya yaklaştığı görülüyor. Morgan Stanley’nin kendi ETF ürününü piyasaya sürmeye bu kadar yaklaşması, ABD finans piyasalarında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ETF için seçilen dağıtım ve altyapı stratejisi, kuruma benzer ürünlere göre hızlı ve çok daha kapsamlı bir erişim imkânı tanıyabilir. Dağıtımın doğrudan yatırım danışmanları üzerinden yapılacak olması, bankaya önemli bir rekabet avantajı sunacak.

Yeni ürünün borsada işlem görmeye başlamasına dair son kararın kısa süre içinde verilmesine kesin gözüyle bakılmasa da, başvurunun son aşamaya gelmiş olması Morgan Stanley’nin şirketsel stratejisinde kayda değer bir adım olarak yorumlanıyor.