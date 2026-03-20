FBI, Tron Ağında Dolandırıcılık Yapan Sahte Kripto Paralar Konusunda Uyardı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Tron blokzincir ağında yeni ortaya çıkan bir dolandırıcılık faaliyetine yönelik kullanıcıları uyardı. Yayınlanan resmi bildirime göre, son günlerde bazı kişilerin cüzdanlarına FBI adıyla sahte kripto paralar gönderiliyor. Bu dijital varlıklar, resmi bir el koyma bildirimi izlenimi vererek cüzdan sahiplerini, paralarının kara para aklama gerekçesiyle dondurulduğuna inandırmaya çalışıyor. Dolandırıcıların amacı, kullanıcıları paniğe sürükleyip, kimlik ya da cüzdan bilgilerinin paylaşılmasını sağlamak.

Hedefte Varlıklı Tron Kullanıcıları Bulunuyor

Söz konusu dolandırıcılık girişimi, özellikle yüksek bakiyeli Tron cüzdanlarını hedef alıyor. Açıklamada, yedi haneli Tether (USDT) bakiyesi bulunan cüzdanların da bu yöntemin odağında olduğu bildirildi. FBI’nın New York Şubesi tarafından yapılan uyarıda, herhangi bir kurumun adıyla gönderilen token’lara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Eylem Mekanizması ve Yöntemler

Dolandırıcıların hareket tarzı düşük maliyete dayanıyor. Tron ağı üzerindeki düşük işlem ücretleri sayesinde kısa sürede çok sayıda cüzdana sahte tokenlar göndermek mümkün oluyor. Dolandırıcılar, bu yolla yüzlerce cüzdanı hedef almayı başardı. Öyle ki yalnızca bir adres üzerinden yapılan yaklaşık 920 işlemin toplam maliyeti 40 dolar seviyesinde kaldı.

Sistemin temelinde kullanıcıda panik duygusu yaratmak yer alıyor. Cüzdanlara gelen token’lar, beraberinde gelen açıklama kısmında varlıkların düzenleyici gerekçelerle dondurulduğuna dair ifadeler içeriyor. Bu noktadan sonra kullanıcıların kimlik bilgilerini veya özel anahtarlarını paylaşmalarını isteyen sahte web sitelerine yönlendirme yapılıyor.

Başka bir yöntem olarak ise adres zehirleme (address poisoning) tekniği öne çıkıyor. Burada, saldırganlar gerçek cüzdan adreslerine benzeyen adresler üreterek kullanıcıların kopyala–yapıştır hatası yapmasını hedefliyor.

Verilere göre, uyarı duyurulmadan önce söz konusu sahte tokenlar en az 728 farklı cüzdanda bulunuyordu. Bu durum, dolandırıcılığın ulaştığı yaygınlığı gözler önüne seriyor.

FBI New York tarafından yapılan açıklamada, “Tron ağında FBI adına gönderilen herhangi bir token ile karşılaşırsanız, ilgili hesap detaylarını dikkate almayın ve hiçbir şekilde kişisel bilgi paylaşımında bulunmayın” ifadesi öne çıkarıldı.

ABD’de kripto varlık dolandırıcılıkları 2024 yılında ciddi artış gösterdi. FBI’ın açıkladığı verilere göre, iki yıl öncesine kıyasla kayıplar yüzde 45 oranında yükseldi. Bu süreçte dolandırıcıların, teknik açıklar yerine doğrudan kullanıcıları hedef almaya yöneldiği ortaya çıkıyor.

TRX işlemlerine aracılık eden kripto para borsaları açısından bu uyarı önemli bir uyum yükümlülüğü doğuruyor. Regülatörlerin hazırladığı yeni sabitkoin yasasına yönelik son aşamaya gelinmişken, platformlardan da güvenlik kontrollerini sıkılaştırmaları bekleniyor. Tron blokzinciri ise büyük işlem hacmi nedeniyle bu tür saldırılar için sık tercih edilen bir altyapı konumunda.

Uzmanlar, kullanıcılara tanımadıkları veya doğrulanmamış bir token cüzdanlarında göründüğünde kesinlikle işlem yapmamalarını tavsiye ediyor.