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  •   Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Binance, Coinbase ve Kripto Hakkında Demediğini Bırakmadı!

Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Binance, Coinbase ve Kripto Hakkında Demediğini Bırakmadı!

Özet

  • Haziran başında uyardığımız ve korktuğumuz şey yatırımcıların başına geldi.
  • Gensler son açıklamasında FTX ve Binance borsasını birbirine benzetti.
  • SEC savaşı resmen başlattı.
17:36
6 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dediğini yaptı, eğer hatırlarsanız 2022 yılı sonunda bugün yaşayacaklarımızın kısa özetini Aralık ayında paylaşmıştık. Üst düzey SEC yetkilileri açık biçimde kripto para şirketlerini tehdit edip “son günleriniz, ya kaydolun ya ölün” demişti. Şimdi SEC tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra ölüm emrini verdi. Kripto para borsalarına karşı büyük bir taarruz başlatıldı.

SEC Başkanı Ne İstiyor?

Bitcoin’in felsefesine inanan Gensler diğer tüm kripto paraların ucundan köşesinden dolandırıcılıkla bağlantılı olduğuna inanıyor. Ayrıca onların gereksiz olduğuna inanıyor. Bugün Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanı Gary Gensler, kurumunun Binance ve Coinbase’e kayıtsız menkul kıymet borsaları işlettikleri için dava açması üzerine, ABD’nin daha fazla dijital paraya ihtiyacı olmadığını söyledi.

CNBC’ye verdiği röportajda Gensler, yaklaşımının kripto konusundaki yasal durumu bulandırdığı iddialarını reddetti ve ayrıca Binance İcra Kurulu Başkanı Changpeng “CZ” Zhao’ya karşı açtığı dava ile FTX‘in kurucusu Sam Bankman-Fried’e karşı açılan ceza davası arasında paralellikler olduğunu öne sürdü.

Geçmişte birçok kez ana akım medya CZ’nin Çin kökenli olması nedeniyle hedef alınması gerekildiğini ima etmişti. Şimdi SEC görevini yerine getiriyor.

Kripto Para Açıklamaları

Gensler, en büyük iki kripto platformunda alınıp satılabilen binlerce token’ın sadece bir ödeme aracı olmaktan ziyade, kendi kurumuna kayıtlı olması gereken yatırım sözleşmelerine benzediğini kanıtlamaya çalışacak.

“Göstermemiz gereken tek şey, bunlardan birinin bir menkul kıymet olduğu ve uygun şekilde kaydedilmeleri gerektiğidir”.

CNBC’de yayınlanan “Squawk on the Street” programına katılan Gensler ayrıca şunları söyledi;

“Bakın, daha fazla dijital paraya ihtiyacımız yok. Zaten dijital para birimimiz var. Buna ABD doları deniyor. Euro ya da yen, bunların hepsi şu anda dijital. Zaten dijital yatırımlarımız var.”

Son olarak kripto endüstrisiyle çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Ancak bu konuda Coinbase borsasının devam eden bir davası var. SEC’in gerekli düzenleyici netliği sağlamaması nedeniyle borsa onu dava etmiş ve net rehberlik ihtiyacını vurgulamıştı. SEC ile aynı kuralların kripto şirketlerini de ilgilendirdiğini söyledi.

Gensler son yaptığı açıklamalarda kripto şirketlerinin “her şeyi yapan” ve “yatırımcısına karşı pozisyon açan” yapılarının en büyük sorun olduğunu vurguladı. Borsalar hali hazırda saklama, earn, Stake, market maker, trade ve daha birçok hizmeti kendi veriyor. Bu hizmetler kimi zaman çıkar çatışmalarına neden oluyor.

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