Bitcoin 70 Bin Dolarda Dengeleniyor: Jeopolitik Gerilim, Enflasyon Korkusu ve Piyasa Stratejileri

Bitcoin, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin ve enflasyon endişelerinin yatırımcılar üzerindeki etkisine rağmen 70 bin dolar seviyesinde dengede kalmayı başardı. İran’ı da içine alan çatışmalarla birlikte enerji fiyatlarında hızlı artış görülürken, bu durum kripto para piyasalarında riskten kaçınan bir yaklaşımın öne çıkmasına yol açtı. Hem türev hem de spot piyasa verileri, piyasada keskin bir geri çekilmeye nazaran yatay bir konsolidasyon sürecinin hakim olduğunu gösteriyor.

Piyasa Dinamikleri ve Türev Ürünler

Haftanın son işlem gününde Bitcoin fiyatı 70.500 dolar civarında seyretti. Kısa süre önce 76 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin’deki bu düzeltme, emtia ve hisse piyasalarındaki dalgalanmadan daha az oynaklıkla geçti. VanEck’in zincir üstü analiz raporuna göre, Bitcoin’in son 30 günlük ortalama fiyatında yüzde 19’luk bir düşüş görüldü; buna karşılık fiyat dalgalanması (volatilite) 80’den 50’ye geriledi.

Vadeli işlemlerde kaldıraç oranlarını gösteren fonlama ücretleri yüzde 4,1’den yüzde 2,7’ye geriledi. Bu durum, piyasalarda spekülatif hareketlerin zayıfladığını işaret ediyor. Opsiyon piyasasında ise, VanEck’in verileri put-call açık pozisyon oranının 0,77’ye çıktığını ve bunun 2021 ortasından bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu belirtiyor. Yatırımcıların riskten korunmaya odaklandığı bu ortamda, opsiyon sözleşmeleriyle aşağı yönlü pozisyon alma ön plana çıktı.

Onchain Veriler ve Kurumsal Akışlar

Zincir üstü hareketlilikte de önemli bir azalma göze çarpıyor. Transfer hacminde bir ayda yüzde 31 azalma yaşandı, günlük işlem ücretleri yüzde 27 geriledi. Aktif adres sayısı ise hafif bir düşüşle birlikte ağda düşük katılımı ortaya koydu. Buna paralel olarak, borsada işlem gören ürünler ve türev platformlar toplam hacmin daha büyük bir bölümünü oluşturdu.

Uzun vadeli yatırımcıların satış tarafında daha çekingen olduğu dikkat çekti. Farklı yaş gruplarındaki Bitcoin transferlerinde belirgin oranda düşüş izlenirken, özellikle eski coin’lerin büyük ölçüde hareketsiz kaldığı gözlendi. Bu gelişme, fiyatın belirli bir aralıkta sabitlenmesini destekleyen etkenlerden biri olarak değerlendirildi.

Madenci ve Kurumsal Davranış

Bitcoin madencilerinin gelirlerinde son bir ayda yüzde 11’lik azalma olsa da, borsalara aktarılan coin miktarında ciddi bir artış gerçekleşmedi. Madencilerin cüzdanlarında kademeli bir çözülme yaşansa da, bir yıl içinde yeni üretilen Bitcoin’lerin satışı devam etti; ancak mevcut rezervlerin hızlıca elden çıkarılması gibi bir eğilim saptanmadı.

Kurumsal yatırımcıların ise bir miktar temkinli davrandığı gözlendi. Spot Bitcoin ETF’lerinde son dönemde net çıkışlar yaşandı; bu gelişme, artan makroekonomik belirsizlik ve yükselen enerji maliyetlerinin etkisiyle birleşiyor.

Morgan Stanley’in Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı son başvuruda, firmanın spot Bitcoin ETF’sinin NYSE Arca’da MSBT kodu ile işlem göreceği belirtildi. Bu gelişme, kurumsal ilgideki yön değişimlerine işaret etti.

Güncel verilere göre, Bitcoin fiyatı 70.371 dolar seviyesinde kalmayı sürdürüyor.