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  •   Binance’in Avustralya Kolundaki “1 Haziran Telaşı” Bitcoin Fiyatını 22 Bin Dolara İtti!

Binance’in Avustralya Kolundaki “1 Haziran Telaşı” Bitcoin Fiyatını 22 Bin Dolara İtti!

Özet

  • Bitcoin, düzenleyici baskısı altında kalan Binance'in Avustralya kolunda 22 bin 780 dolara kadar düştü.
  • Binance'in Avustralya kolunda Bitcoin fiyatı 34 bin 800 Avustralya dolarına (22 bin 780 ABD doları) düştü.
  • BTC'deki düşüş, borsanın 1 Haziran'dan itibaren ödeme hizmeti PayID ile de Avustralya doları çekimini durduracak olmasının bir sonucu.
13:15
30 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Reuters’in haberine göre Binance‘in Avustralya kolunda Bitcoin (BTC) fiyatı 34 bin 800 Avustralya dolarına kadar düştü. Bu rakamın ABD doları karşılığı yaklaşık 22 bin 780 bine tekabül ediyor. Bitcoin’in 28 bin ABD dolarına yakın bir noktada işlem gördüğü dönemde gelen bu düşüş kripto para dünyasının dikkatini çekti.

Binance Avustralya Kullanıcılarının 1 Haziran Hazırlığı

Binance Avustralya kullanıcıları, zaman dolmadan kripto para borsasından çıkmak için harekete geçtiler. Yatırımcıların aceleyle davranmasıyla Binance Avustralya’da Bitcoin fiyatı, en büyük kripto paranın 43 bin Avustralya dolarından 34 bin 800 Avustralya dolarına başka bir deyişle Bitcoin’in 27 bin 725 ABD dolarından işlem gördüğü esnada 22 bin 780 ABD dolarına kadar düştü. Bitcoin‘in yanı sıra Ethereum (ETH), Solana (SOL) gibi önemli kripto paralarda da benzer düşüşler söz konusu.

Düzenleyicisi baskısı sonucu şimdiye kadar hizmet alınan üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısının desteğini sonlandırmasından dolayı bir süredir sorun yaşayan Binance Avustralya, 1 Haziran’dan itibaren popüler ödeme hizmeti PayID ile de Avustralya doları çekimini de durduracak. Bu durum kullanıcıların varlıklarını hızla Avustralya dolarına dönüştürerek borsadan çekmeye itti gibi görünüyor.

Binance ve Düzenleyici Zorluklar

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Avustralya’nın yanı sıra diğer yargı bölgelerinde de büyük düzenleyici engellerle karşı karşıya. Binance, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu‘nun (ASIC) bireysel yatırımcıların kurumsal yatırımcı olarak yanlış sınıflandırılmasından dolayı harekete geçerek soruşturma açmasının ardından Avustralya’da çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Devam eden düzenleyici baskının ortasında, Binance Avustralya’daki işlem hacimleri de önemli ölçüde düştü. Binance Avustralya’daki son fiyat hareketi, yatırımcıların başka bir büyük düzenleyici eylemden önce piyasadan hızlı bir şekilde çıkmak istediklerine işaret ediyor.

Binance şu anda çeşitli düzenleyici kurumların açtığı soruşturmalarla karşı karşıya. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), CEO Changpeng Zhao ve Binance ile ilişkili üç kuruluş hakkında yasal işlem başlattı. CFTC, kripto para borsasını yasaları çiğnemekle ve CFTC düzenlemelerini ihlal etmekle suçluyor.

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