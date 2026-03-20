Gemini Borsası ve Winklevoss Kardeşler’e Toplu Dava: Yatırımcılar Strateji Değişikliği Nedeniyle Hesap Soruyor

Kripto para piyasasının bilinen platformlarından Gemini ve şirketin kurucusu olan Winklevoss kardeşler, ABD’de toplu davayla karşı karşıya geldi. Manhattan’daki federal mahkemede açılan dava, Eylül ayında gerçekleşen halka arz sürecinde yatırımcıların yanıltıldığı iddiasına dayanıyor. Dava dosyasına göre, Gemini halka arzdan önce büyüme ve uluslararası genişleme vurgusu yapsa da, fon toplandıktan sonra bu vaadlerden sessiz sedasız vazgeçerek şirketin odağını değiştirdi.

Gemini ve Winklevoss Kardeşler Kimdir?

Gemini, Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin 2014 yılında kurduğu, merkezi ABD’de bulunan bir kripto para borsası olarak tanınıyor. Şirket, kullanıcı güvenliği ve regülasyon uyumunu ön plana çıkarmasıyla öne çıkıyor. Winklevoss’lar ise Facebook’taki yasal mücadeleleriyle başladıkları girişimcilik yolculuğunda, son yıllarda kripto dünyasında adlarından sıkça söz ettiren iki isim olarak biliniyor.

Davanın Gerekçeleri ve Şirketin Strateji Değişikliği

Şirketin resmi belgelerinde uluslararası büyüme, kullanıcı sayısını artırma ve merkezi bir kripto borsası oluşturma hedeflerinin altı çizilmişti. Ancak davaya göre halka arz sonrası Gemini, bu stratejiden hızla vazgeçip tahmin piyasalarına yöneldi ve maliyetleri azaltma yoluna gitti. Özellikle çalışan sayısında ciddi bir azalma oldu, birçok önemli pazardan çekilme kararı alındı.

Şirket, halka arzda 28 dolardan işlem görmeye başlarken kısa süreliğine 40 dolara kadar ulaşan hisse fiyatı, daha sonra 6 dolar seviyesine kadar indi. Bu sert değer kaybı, dava sürecinde yatırımcıların en büyük dayanaklarından biri oldu. Mahkemeye sunulan iddialar, şirketin daha en başından bu strateji değişikliğini planladığı ve yatırımcıların yanıltıldığı yönünde.

Davada öne çıkan bir diğer unsur ise, şirket yönetiminin yatırımcılarla paylaştığı bilgilerle iç yazışmalar arasındaki uyumsuzluk iddiası. Eğer şirketin iç iletişimleri, halka arz belgeleriyle çelişiyorsa, bu durum ABD’de sermaye piyasası hukuku açısından ağır bir tablo ortaya çıkarabilir.

Şirketin kamuoyuna duyurduğu “Gemini 2.0” stratejisiyle, ana iş modelindeki değişim ve çalışan sayısındaki azaltmaya dikkat çekildi. Birçok ana pazardan çekilme kararı alınmasının da yine bu stratejiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Davayı açan yatırımcılar, şirket yönetiminin önceki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor.

Davacı Marc Methvin, şirket yönetiminin asıl planlarını yatırımcılardan gizlediğini ve halka arz belgelerinde gerçek dışı bilgi verdiğini savundu.

Regülasyon açısından Gemini’yi başka davalardan ayıran önemli bir nokta bulunuyor. Daha önce Earn adlı programdaki sorunlar nedeniyle açılan davalar, halka arz şartlarına uymayan menkul kıymetler konusuyla ilgiliydi. Ancak son açılan bu toplu dava, bizzat şirket iş modelinin yatırımcıya yanlış tanıtıldığı ve planlanmış bir strateji değişikliğinin gizlendiği iddiasını merkeze alıyor.

Gemini’nin odağını tahmin piyasalarına yöneltip klasik kripto borsa modelinden uzaklaşması, yatırımcılar tarafından şirketin potansiyelini sınırlandıran bir hamle olarak görülüyor. Hisse senedindeki büyük değer kaybı da davanın temel dayanakları arasında yer aldı.