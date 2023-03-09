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Yükselişiyle Ses Getiren Altcoin’e “Durdurma” Darbesi! Fiyat Düşüyor!

Lido Finance projesinin yönetişim token'ı LDO geçtiğimiz haftada yüzde 18 oranında düşerken fiyattaki düşüşün devam ettiği görülüyor. İşte altcoin'in fiyatındaki düşüşün nedeni.
12:26
9 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lido Finance projesinin yönetişim token’ı LDO geçtiğimiz haftada yüzde 18 oranında düştü. Düşüşe gerekçe olarak Lido Finance’ın Polkadot (DOT) ve Kusama’da (KSM) likit staking desteğini durdurmaya hazırlanıyor olması gösteriliyor.

LDO Fiyatı Düşüyor

Popüler Ethereum stake çözümü Lido Finance’in yönetişim token’ı LDO, sert bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Token son 24 saat içinde yüzde 6’nın üzerinde ve geçtiğimiz hafta içinde yaklaşık yüzde 18 oranında değer kaybetti. Token şu anda gün içi yüzde 7,38 düşüşle 2,34 dolardan işlem görüyor.

Piyasadaki çoğu altcoin son 24 saatte düştü ve geçtiğimiz hafta boyunca çift haneli düşüşler kaydetti. Piyasa şu anda bir gerileme yaşıyor ve direnç ve destek seviyeleriyle boğuşuyor.

Düşüşün Ardından SEC’in Yaptığı Bildirim Olabilir

LDO fiyatındaki sert düşüşe katkıda bulunan olası etkenlerden biri, bir ortak şirketin Polkadot ve Kusama‘daki likit stake işlemlerini sonlandırması oldu. Lido Finance’ın Polkadot ve Kusama staking için ortak geliştirme şirketi MixBytes, ağı desteklemeyi bırakacağını açıkladı.

Özellikle LDO’nun geçtiğimiz hafta neden bu kadar değer kaybettiği konusunda bir fikir birliği yok. Bununla birlikte düşüşün nedeni olarak Lido Finance ve diğer birkaç kripto para projesinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (SEC) bir Wells Bildirimi almış olması gösteriliyor. Bankless’tan David Hoffman bu haberi ilk ortaya çıkaran oldu, ancak daha sonra geri çekti. Bu gelişme henüz resmi olarak teyit edilmiş değil.

Öte yandan MixBytes‘in Polkadot ve Kusama desteğini sonlandırma kararı birkaç gün önce duyuruldu. Ekip, 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren bu iki protokol üzerinde Lido Finance için geliştirme yapmayacak ve teknik olarak destek sunmayacak.

Kullanıcılar artık 15 Mart’tan itibaren Polkadot ve Kusama protokolleri için Lido Finance için stake yapamayacak. Resmi duyuru, kullanıcı arayüzü için alternatif bir ana bilgisayarın 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren topluluk tarafından kurulacağı yönünde. MixBytes ayrıca beş ay boyunca teknik bakım çabalarını desteklemek için aylık 20 bin dolar toplamayı hedefliyor.

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