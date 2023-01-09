Bir dönem dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX'in Bahamalar'daki merkezinin iflastan sadece dokuz ay önce lüks otel, konaklama, uçuş ve yemek için şaşırtıcı miktarlarda harcamalar yaptığı ortaya çıktı.

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Mahkeme kayıtlarına göre bir dönem dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX’in Bahamalar’daki merkezinin iflas duyurusundan sadece dokuz ay önce lüks otel, konaklama, uçuş ve yemek için şaşırtıcı miktarlarda harcamalar yaptı.

Keyfi Harcamalara Milyonlarca Dolar Aktı

Business Insider tarafından incelenen iflas mahkemesi belgelerine göre FTX Digital Markets, şirketin likidite sorunlarını gerekçe göstererek iflas başvurusunda bulunmasından sadece iki ay önce, Ocak-Eylül 2022 tarihleri arasında 40 milyon dolarlık harcama yaptı.

Lüks otel ve konaklama için 15 milyon dolardan fazla harcama yapılırken, bunun 5.8 milyon doları tek bir tesiste (Albany Hotel) harcandı. Business Insider’ın haberine göre bu lüks tesis Sam Bankman-Fried‘in tutuklanana kadar “çatı katında yaşıyorum” dediği 30 milyon dolarlık yerdi.

Mart 2022’de İngiliz kraliyet ailesini ağırlayan dört yıldızlı otel Grand Hyatt’ta ise yaklaşık 3.6 milyon dolar harcandı. Kayıtlara göre beş yıldızlı Rosewood tatil köyünde ise 800 bin dolar harcandı. Ayrıca, kayıtlara göre yemek ve eğlence için yaklaşık 7 milyon dolar harcandı ve bunun yaklaşık yarısı yemek hizmetleri harcamalarına gitti. Uçuşla seyahatler için yaklaşık 4 milyon dolar, posta ve teslimat için ise 500 bin doların üzerinde harcama yapıldı.

Amazon Siparişleri İçin Özel Anlaşma Dahi Yapıldı

Londra merkezli Financial Times, FTX‘in e-ticaret devinin Bahamalar’a teslimat yapamadığı için Amazon siparişlerini Miami’deki bir depodan transfer etmek üzere bir havayolu şirketiyle özel bir anlaşma bile yaptığını iddia etti. Financial Times, şirketin Bahamalar personeline “tüm çalışanlar için tam donanımlı bir araba, benzin paketi ve dünya çapındaki herhangi bir ofise sınırsız, tüm masrafları karşılanan seyahatler” sağladığını da ekledi.

Eski bir FTX çalışanı, Aralık 2022’de şirketin aşırı lüks harcamalarının boyutunu “bir tarikatta yapılan” harcamalara benzer olduğunu iddia ederek dikkat çeken bir açıklamada bulunmuş, “Tüm operasyon ikonik ve moronik derecede verimsizdi” eklemesini yapmıştı.

Kripto para borsası FTX’in ayrıca Bahamalar’daki hayır kurum ve kuruluşlarına da çok sayıda bağışta bulunduğu da ortaya çıkmıştı.