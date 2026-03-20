XRP Fiyatında Yeni Hedef: Teknik Formasyonlar 1,85 Dolar Seviyesini Gündeme Getirdi

Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmelerin ardından XRP, güçlü bir toparlanma göstererek yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. Uzun süredir volatil seyir izleyen XRP, özellikle teknik analiz formasyonlarının desteklediği yukarı yönlü hareketlerle dikkat çekiyor. Ripple şirketine bağlı olan ve finansal transferlerde hız ile düşük maliyet avantajı sunan XRP, ABD’deki düzenleyici açıklamaların netleşmesinin ardından süregelen Ripple-SEC davası kaynaklı belirsizlikleri de büyük oranda üzerinden attı.

Teknik Analiz: Simetrik Üçgen ve Alçalan Takoz Görünümleri

Son haftalarda XRP fiyatı, simetrik üçgen formasyonundan yukarı yönlü bir kırılım sergiledi. Teknik analiz uzmanı Ali Charts, bu hareketin ardından fiyatın hedef seviyesini 1,85 dolara taşıyan bir senaryo ortaya koydu. Üçgen yapılar genellikle bir süredir devam eden sıkışmanın ardından yön değişikliği ile sonuçlanırken, XRP’de de yükseliş beklentisi ön plana çıkmaya başladı.

Benzer şekilde bazı analistler, XRP/USD paritesinde alçalan takoz formasyonunun oluştuğuna dikkat çekerek, bu bölgeden yukarı yönlü bir kırılma yaşanması halinde yeni bir rallinin başlayabileceğini öngörüyor. Bu tür teknik formasyonlar, genellikle artan hacim ve güçlü bir hareketle birlikte teyit edilirse orta vadeli yükseliş potansiyelinin güçlendiği kabul ediliyor.

Fiyat Sıkışması ve Kritik Direnç Bölgeleri

Şubat ayında 1,12 dolar seviyelerinde dip oluştuğu günden bu yana XRP, kademeli şekilde yükselen dipler yaparak yukarı yönlü bir taban oluşturdu. Ancak 1,55–1,60 dolar aralığında kuvvetli dirençle karşılaşması, fiyat hareketinde sıkışmayı beraberinde getirdi. Analistler, ABD’deki düzenleyici gelişmelerin etkisiyle olumlu hava oluştuğuna ancak fiyatın bu ana direnç bandını hacimli şekilde aşmasının yeni hedefler için gerekliliğine vurgu yapıyor.

Diğer yandan, 1,35–1,38 dolar aralığındaki destek bölgesi önemini koruyor. Fiyatın bu seviyelerin üzerinde tutunabilmesi, teknik açıdan iyimser beklentilerin sürmesini sağlayabilir. Ancak desteğin kaybedilmesi halinde kısa vadede 1,30 dolar civarına kadar bir geri çekilme gündeme gelebilir.

Regülasyon Etkisi ve Genç Kurumsal İlgi

ABD’li düzenleyicilerin XRP’yi bir dijital emtia olarak sınıflandırması, Ripple ve XRP ekosistemi adına yıllardır süregelen dava ve belirsizlik ortamının hafiflemesini sağladı. Kripto para piyasasında regülasyonlara dair netlik kazanılması genellikle kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasını beraberinde getirdiğinden, bu gelişme XRP üzerinde uzun vadede olumlu bir algı yarattı.

Hem globalde hem de ABD özelinde genel piyasa koşullarının yanı sıra Bitcoin ve toplam kripto piyasa eğilimleri de XRP fiyat hareketliliğini etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcıların kısa ve orta vadede özellikle belirgin destek ve direnç seviyelerini takip ettiği gözleniyor.

Fiyat Senaryoları ve Kritik Gözlem Noktaları

Teknik tabloda öne çıkan üç ana senaryo bulunuyor. İlk olarak fiyatın 1,55–1,60 dolar üstüne kalıcı şekilde çıkabilmesi halinde teknik yapının teyit kazanacağı ve 1,85 dolara doğru yeni bir hareketin başlayabileceği değerlendiriliyor. Alternatif olarak mevcut sıkışmanın bir süre daha devam etmesiyle yatay seyir mümkün. Son olarak, 1,35 dolar altına sarkılması halinde kısa vadeli bir gerileme yaşanabileceği öngörülüyor.

Genel görünümde XRP fiyatı, yükselen destek ve düşen direnç arasında sıkışmaya devam ediyor. Yakın vadede volatilitenin artmasıyla birlikte kırılım yönüne göre sert bir hareket yaşanabileceği aktarılıyor.