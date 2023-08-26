Ağustos ayının son günlerini yaşıyoruz ve Bitcoin fiyatı yeniden sığ volatilite sinyalleri göndermeye başlıyor. Düşüşün ardından yatay hareket mevcut şartlarda boğalardan güçlü bir talep olmadığını söylüyor. Bu durum kripto paraların geri kalanı için daha fazla düşüş riskini doğuruyor. Peki ETH ve XRP Coin özelinde kritik seviyeler neler?

Ethereum (ETH) Yorum

Son 1 yılda birçok büyük güncellemeye ev sahipliği yapan ve büyümeye devam eden Ethereum’un fiyatı 2.000 doları bir türlü aşamadı. Kısa süreli testlere rağmen psikolojik destek bölgesinde kalıcı olmayan fiyat eski ihtişamlı günlerini özlüyor. Ancak yatırımcılardaki ilgisizlik devam ettikçe bu pek mümkün değil.

Boğalar 23 Ağustos’ta fiyatı 1.700 dolarlık genel direncin üzerine çıkardı, ancak daha yüksek zirveler elde edemedi. Bu da ayıların 1.700 dolar seviyesinde şiddetli satışlar yaptığını gösteriyor. Aşağı eğimli hareketli ortalamalar ve aşırı satım bölgesindeki RSI kontrolün satıcılarda olduğunu ve daha fazla kaybın yaşanabileceğini söylüyor.

Satıcılar fiyatı 1.626 ila 1.550 dolar bölgesinin altına çekmeye çalışacak. Bunu başarırlarsa altcoin kralı 1.368 dolara kadar düşüş yaşayabilir. Bu arada boğaların başka planları olması muhtemel. Destek bölgesini şiddetle savunacaklar ve fiyatı 20 günlük EMA’nın (1.737 dolar) üzerine çıkarmaya çalışacaklar. Eğer başarılı olurlarsa fiyat 1.626 ile 2.000 dolar arasında daha fazla oyalanabilir.

Ripple (XRP) Coin Yorum

Dava duruşması Nisan ayında görülecek ve taraflar artık tünelin sonuna hızla yaklaşıyor. Eylül ayı geliyor, eğer ikinci daire SEC’in temyiz talebini haklı bulursa bu XRP Coin için negatif senaryonun gerçekleşmesine neden olabilir. Bu yüzden yatırımcıların Eylül ayının ilk birkaç haftasında ekstra temkinli olması yararlı olabilir.

Fiyata dönecek olursak XRP Coin de genel piyasa düşüşünden fazlasıyla etkilendi. XRP’nin 0,50 dolarlık destekten sıçraması 0,56 dolarlık dirence kadar bile devam edemedi. Bu durum fiyat arttıkça kar satışı isteğinin güçlendiğini ve talebin zayıfladığını gösteriyor. Ayılar fiyatı 0,50 dolar desteğinin altına çekerek pozisyonlarını güçlendirmeye çalışacak. Bunu başarırlarsa 0,41 dolar desteğine kadar satışlar sürebilir. Olumlu senaryoda 0,56 dolar üstü kapanışlar 0,63 doları hedefleyebilir.