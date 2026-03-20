Morgan Stanley’nin Spot Bitcoin ETF Hamlesi 160 Milyar Dolarlık Talep Potansiyeliyle Dikkat Çekiyor

Phong Le, Strateji şirketinin başkanı ve CEO’su olarak kurumsal Bitcoin yatırımlarında dünyada en fazla BTC tutan kurumun başında yer alıyor. Le’nin açıklamalarına göre Morgan Stanley’nin öne çıkan spot Bitcoin ETF başvurusu, portföylerde ortalama bir dağılım yapıldığı senaryoda 160 milyar dolara ulaşabilecek bir talep yaratabilir.

Morgan Stanley’nin ETF Planı ve Kurumsal Talep

Morgan Stanley, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük bankalarından biri ve yönetimi altında yaklaşık 8 trilyon dolarlık varlık bulunduruyor. Bankanın hazırlıklarını sürdürdüğü spot Bitcoin ETF ürününün kodu MSBT olacak. Yapılan başvuru dosyasına göre ürün, ilk aşamada 10.000 adetlik birimlerle oluşturulacak ve 50.000 hisseyle başlayacak şekilde tasarlandı.

Phong Le, portföylerde Bitcoin’e yapılacak yüzde 2’lik bir dağılımın yaklaşık 160 milyar dolar büyüklüğünde yeni talep oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu miktar, şu an piyasada işlem gören en büyük spot Bitcoin ETF’lerinden olan iShares Bitcoin Trust’tan yaklaşık üç kat daha fazla bir büyüklüğü işaret ediyor.

Fonun Yapısı ve Hizmet Sağlayıcıları

Morgan Stanley’nin ETF’inde doğrudan Bitcoin tutulacak. Fonun idari hizmetleri için BNY Mellon nakit saklama, yönetim ve transfer işlemlerini üstleniyor. Bitcoin saklama ve birincil aracılık görevlerinde ise Coinbase görev alacak. Banka, ABD’deki yeni nesil spot Bitcoin ETF ürünleriyle uyumlu bir yapı kurguladı.

Belgelerde, şartlı olarak birimler halinde hisse oluşturma sistemine ve başlangıçta 1 milyon dolara yakın bir tutarla fonun başlatılmasına yönelik planlar detaylandırıldı. Ayrıca, banka denetim amacıyla bu ay içinde iki hisse satın aldığını da açıkladı.

Yatırımcı İlgisi ve Sektörel Yansımalar

Phong Le, kurumsal portföylerde Bitcoin’e yer verilmesi durumunda sektör genelinde ciddi bir sermaye hareketi olabileceğini vurguladı. Morgan Stanley portföy yönetim birimi Bitcoin için sıfır ile dört arasında değişken bir oran önererek, bu durumun müşteri risk profiline göre belirlendiğini belirtti.

Le, “Morgan Stanley Wealth Management 8 trilyon dolar varlık yönetiyor ve yüzde 0-4 arası Bitcoin dağılımı öneriyor. Yüzde 2’lik bir oran 160 milyar dolara denk gelir. MSBT bunun simgesi olabilir” ifadesini kullandı.

2024 yılında ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine toplamda 50 milyar doların üstünde fon girişleri oldu. Ancak danışmanlık hizmeti verilen müşterilerde benimseme düzeyi, iç politika ve talepler doğrultusunda farklılık gösteriyor.

Morgan Stanley, bu ürünüyle birlikte artık müşterilerinin doğrudan spot Bitcoin ETF’lerine erişimini sağlarken, kendi ürünüyle piyasada daha belirleyici bir pozisyona geçebilir. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu henüz ürünün onay sürecine dair bir takvim paylaşmadı ve sonucun ne olacağı belirsizliğini koruyor.