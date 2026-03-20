Beyaz Saray’dan Kripto Düzenlemesine İlk Onay: Senato Komitesi Yasa İçin Harekete Geçebilir

Amerika Birleşik Devletleri’nde, önemli senatörler ile Beyaz Saray arasında kripto para düzenlemesi konusunda ön uzlaşma sağlandı. Bu gelişme, özellikle stabilcoin getirileri üzerinde yaşanan bankalar ile dijital varlık şirketleri arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik atılmış bir adım olarak dikkat çekiyor. Sürecin tamamlanması halinde, kripto paralara ilişkin kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşmasının önü açılabilir.

Stabilcoin Getirileri Üzerinde Dengeli Düzenleme Arayışı

Kuzey Carolina’yı temsil eden Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ile Maryland’den Demokrat Senatör Angela Alsobrooks, tasarıya ilişkin prensip mutabakatına vardıklarını açıkladı. Düzenleme metninin, finansal istikrarı ön planda tutarken aynı zamanda dijital yeniliklerden de vazgeçmemeyi amaçladığı aktarılıyor. Tasarının temelinde, özellikle Wall Street çevrelerinin dile getirdiği “kitlesel mevduat çıkışları” riskine karşı stabilcoin ödül programlarının sınırlandırılması yer alıyor.

Angela Alsobrooks, mevcut uzlaşıya ilişkin, inovasyonu korurken geniş çaplı mevduat hareketlerinin önünü almaya çalıştıklarını belirtirken; Thom Tillis ise bu adımın olumlu bir gelişme olduğunu, ancak kesin detaylar için sektör paydaşlarıyla görüşmelerin süreceğini ifade etti.

Yeni Düzenleyici Çerçeveye Doğru

Tasarıya dair kesin detaylar henüz açıklanmadı. Ancak ilk bilgiler, pasif olarak tutulan stabilcoin bakiyelerine getirili ödeme yapılmasının engellenebileceğine işaret ediyor. Nihai metnin onaylanması durumunda, kripto sektöründe federal kapsamda ilk büyük düzenleyici çerçevenin hayata geçmesi gündeme gelebilir. Senato Bankacılık Komitesi’nde ocak ayından bu yana bekletilen yasa tasarısının, nisan ayında oya sunulabileceği belirtiliyor.

Amerikan Kongresi’nin dijital varlıklara odaklanan bu düzenleme çabası, geçtiğimiz yıl kabul edilen GENIUS Act isimli mevzuatın devamı niteliğinde ilerliyor. Söz konusu yasa, stabilcoin’ler için tam karşılık bulundurma zorunluluğu, şeffaflık ve rezerv açıklamaları gibi kurallar getirmişti. Kripto sektöründe bu gelişme, netlik ve güven oluşturmasıyla öne çıkmıştı.

Bankalar ve Kripto Şirketleri Arasında Denge Arayışı

GENIUS Act’in ardından Senato, dijital varlık altyapısının düzenlenmesine yönelik CLARITY Act olarak bilinen daha kapsamlı bir yasa gündemine geçti. Bu yeni yasa, ABD’de kripto para borsalarının, saklama hizmetlerinin ve diğer piyasaların nasıl denetleneceğini ana hatlarıyla belirlemeyi amaçlıyor.

Tartışmaların odağında ise, düzenlemeye tabi platformların stabilcoin hesaplarında faiz veya getiri sunup sunamaması yer aldı. Finans kuruluşları, bu tür ödüllerin mevduatlara rakip olabileceğini, geleneksel bankacılık sisteminde kaynak kaybı ve finansal istikrarsızlık yaratabileceğini öne sürdü. Buna karşılık, Circle ile Coinbase gibi kripto şirketleri ise bu tarz teşviklerin, dijital paraların benimsenmesi için gerekli olduğunu savundu.

Mevcut tasarıda, bankalar ile dijital varlık sektörünü uzlaştıracak ara bir formülün aranması dikkat çekiyor. Buna göre, sadece aktif kullanıcı işlemlerine dayalı ödüller gündeme alınırken, pasif getiriler sınırlandırılıyor. Nisan ayında Senato’daki oylama sürecinde, hem bankacılık hem de kripto sektörünün bu uzlaşmaya nasıl yaklaşacağı ABD’de dijital varlık ekosistemi adına kritik görülüyor.