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FTX‘in resmen iflas ettiğini duyurmasının üzerinden bir gün geçmeden yaşanan hack saldırısı üzerine tartışmalar devam ediyor. FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried‘ın müşteri fonlarını pervasızca kullandığının ortaya çıkması tepkiye neden olurken, ABD’li senatör Pat Toomey, FTX krizinin faturasını ABD Kongresi’ne ve özellikle SEC’e kesti.

ABD Kongresi’ni ve SEC’i İşaret Etti

Kripto sektörüne desteğiyle bilinen Senatör Pat Tomey, kişisel Twitter hesabından ABD Kongresi‘nin kripto para ticareti için düzenleyici korkuluklar oluşturan mevzuatı geçirememesi ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para piyasasına olan düşmanca yaklaşması ve şeffaflık eksikliğinin birleşmesinin zayıflatıcı bir yasal belirsizliğe neden olduğunu söyledi.

Tomey, “Bu başarısız girişimler, kriptonun gelişimini çok az veya yetersiz düzenlemeye sahip yabancı yargı bölgelerine yönlendirdi. Şimdi FTX’in çökmesinin sonuçlarını görüyoruz. FTX’in bugünkü iflas başvurusunun Amerikalılar üzerindeki etkisi, dijital varlıklar için Amerikan düzenleyici çerçevesi ile yasal olarak yetkilendirilmiş mantıklı bir düzenleme olsaydı hafifletilebilirdi.” dedi.

En Az 1 Milyar Dolar Kayıp

Öte yandan Reuters’e konuşan iki kaynak, FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried‘ın kripto para borsasından 10 milyar dolarlık müşteri fonunu gizlice ticaret şirketi Alameda Research‘e aktardığını söyledi. Bu toplamın büyük bir kısmının o zamandan beri ortadan kaybolduğu iddia edildi. Kaynaklardan biri kayıp olan fonların değerinin yaklaşık 1.7 milyar dolar olduğunu, diğeri ise 1 milyar ila 2 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.

FTX’in müşteri fonlarını düzenli bir şekilde Alameda’ya taşıdığı zaten ortaya çıkmıştı ancak fonların kayıp olduğu ilk kez konuya yakın iki kaynakça doğrulanmış durumda. Her iki kaynağa da şirketteki mali açık, Bankman-Fried’in geçtiğimiz Pazar günü diğer üst düzey yöneticilerle paylaştığı kayıtlarla ortaya çıktı. Reuters, söz konusu iki kaynağın bu haftaya kadar FTX’te üst düzey görevler almış ve şirketin mali durumu hakkında üst düzey personel tarafından bilgilendirilmiş isimler olduğunu bildirdi.