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Ethereum (ETH)

ETH yüzde 6’dan fazla yükseldi, 1.715 dolara çıktı! Kritik eşikte neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 3 Temmuz’da 1.715 dolara çıkarak 24 saatte yüzde 6’dan fazla yükseldi.
  • 📈 ABD spot Ethereum ETF’leri 2 Temmuz’da 29,08 milyon dolar net giriş gördü ve bu akışta BlackRock öne çıktı.
  • 🎯 Analistler, 1.750 dolar bölgesini $ETH’de kısa vadeli yön açısından kritik eşik olarak izliyor.
  • 🧭 Binance’te ETH çekimleri son üç yılın zirvesine çıksa da net akışın pozitif kalması satış baskısı ihtimalini canlı tuttu.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum, 3 Temmuz’da 1.700 doların üzerine çıkarak yaklaşık 1.715 dolardan işlem gördü. Varlık, son 24 saatte yüzde 6’nın üzerinde değer kazanırken, birkaç haftadır süren aşağı yönlü baskının ardından piyasanın yeniden izlediği seviyelere döndü.

İçindekiler
1 ETF akışları ve kritik fiyat bölgesi
2 Nadir teknik sinyal dikkat çekti
3 Teknik göstergeler ve zincir üstü veriler

ETF akışları ve kritik fiyat bölgesi

Yükselişle birlikte ABD spot Ethereum ETF’lerine para girişi de hızlandı. SoSoValue verilerine göre 2 Temmuz’da bu ürünlerde toplam net giriş 29,08 milyon dolar oldu. BlackRock’ın ETHA fonu 29,74 milyon dolarla girişlerin büyük bölümünü oluştururken, Grayscale’in ETHE fonunda 2,75 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.

Piyasa analisti Daan Crypto Trades, Ethereum’un haftalık bazda yüzde 10 yükseldiğini ve şubat ayındaki dip bölgeye karşılık gelen 1.750 doları yeniden test ettiğini belirtti. Analiste göre bu seviye, fiyat yapısının güç kazandığını gösterebilecek önemli bir eşik olarak öne çıkıyor.

Daan Crypto Trades, 1.750 dolar çevresindeki bölgenin geri alınmasının güç işareti sayılabileceğini, ancak gün kapanışına doğru fiyatın direnç karşısındaki seyrini izlemeyi sürdürdüğünü aktardı.

Nadir teknik sinyal dikkat çekti

Ethereum’un aylık grafiğinde TD Sequential alış sinyali de oluştu. Bu sinyal teknik analizde sık görülmeyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ali Charts, göstergenin uzun vadeli zaman diliminde satıcıların yorulmasına işaret edebileceğini söyledi.

Mini sözlük: TD Sequential, Tom DeMark tarafından geliştirilen bir teknik gösterge olarak bilinir. Piyasada trendin yorulduğu ve olası dönüş alanlarının oluşabileceği noktaları tespit etmek için kullanılır, ancak tek başına kesin yön teyidi vermez.

Geçmişte benzer aylık alış sinyallerinin 2022’de yüzde 235, 2025’te ise yüzde 182 oranında yükselişlerden önce görüldüğü belirtiliyor. Buna rağmen mevcut sinyalin tek başına yeni bir yükseliş trendini doğruladığı söylenmiyor.

Ali Charts, temmuz ayının Ethereum için güçlü bir teknik sinyalle başladığını ve aylık grafikte oluşan TD Sequential alış işaretinin yakından izlendiğini vurguladı.

Teknik göstergeler ve zincir üstü veriler

Teknik tarafta MACD histogramı 19,33 ile pozitif bölgede yer aldı ve MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktı. Buna karşın iki gösterge de sıfır çizgisinin altında kaldı. RSI ise yaklaşık 51,85 seviyesine yükselerek hem hareketli ortalamasını hem de nötr 50 eşiğini aştı.

Fiyatın 1.565 dolar civarındaki çift dip formasyonundan toparlandığı görülüyor. Kısa vadede ilk direnç 1.800 dolarda bulunurken, 2.000 dolar bir sonraki büyük engel olarak izleniyor. 1.740 ile 1.750 dolar aralığındaki likidite birikimi de kısa vadeli fiyat hareketi açısından öne çıkıyor.

Türev piyasalarda açık pozisyon büyüklüğü yüzde 10,64 artarak 24,54 milyar dolara ulaştı. İşlem hacmi yüzde 14,48 yükselişle 44,74 milyar dolara çıktı. Fonlama oranlarındaki yüzde 113,86’lık artış ise kaldıraçlı uzun pozisyonların çoğaldığına işaret etti.

CryptoQuant analisti Darkfost, Binance üzerindeki ETH çekim işlemlerinin son üç yılın en yüksek düzeyine çıkarak 24 saatte 166.000’i aştığını kaydetti. Buna karşılık PelinayPA, Binance net akışının artı 12.938 ETH seviyesinde kaldığını ve borsaya çekimden daha fazla ETH yatırıldığını belirtti. Kurumsal tarafta BitMine’ın 27.084 ETH daha alarak toplam varlığını 5,7 milyon ETH’nin üzerine taşıdığı, SharpLink’in ise son düşüş sırasında 16,1 milyon dolar değerinde 10.000 ETH aldığı bildirildi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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