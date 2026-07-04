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Kripto Para

Bitcoin’de bu döngüde 697 milyar dolarlık giriş, önceki yükselişlere kıyasla daha sınırlı getiri sağladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de 2022 sonrası 697 milyar dolarlık yeni giriş, önceki döngülere göre daha düşük bir getiri üretti.
  • 📉 CryptoQuant verileri, aynı fiyat etkisi için artık çok daha fazla sermaye gerektiğini gösteriyor ve bu tablo $BTC’de verimliliğin düştüğüne işaret ediyor.
  • 🏦 Ki Young Ju, yeni parabolik yükseliş için 1 trilyon doların üzerinde taze kurumsal sermaye gerektiğini savunuyor.
  • 📊 ABD spot Bitcoin ETF’lerindeki son bir aylık güçlü çıkışlar, bu sermayenin kısa vadede gelip gelmeyeceğine dair soru işaretlerini artırıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin’in yükseliş döngülerinde sermaye verimliliği belirgin biçimde geriledi. Önceki yıllarda görece daha düşük para girişiyle çok daha sert fiyat artışları görülürken, mevcut döngüde çok daha büyük sermaye akışına rağmen getiriler daha sınırlı kaldı.

İçindekiler
1 Sermaye verimliliğinde belirgin gerileme
2 Aynı etki için daha büyük para gerekiyor
3 Kurumsal akışlar konusunda soru işaretleri sürüyor

Sermaye verimliliğinde belirgin gerileme

CryptoQuant verilerine göre 2022’de başlayan mevcut döngüde Bitcoin’e yaklaşık 697 milyar dolarlık yeni sermaye girdi ve bu süreçte fiyat artışı yaklaşık %689 oldu. Buna karşılık 2011 döngüsünde 2,8 milyar dolarlık net giriş yaklaşık %55.000’lik yükselişi tetiklemişti. 2015 döngüsünde 69 milyar dolar yaklaşık %10.000, 2018 döngüsünde ise 365 milyar dolar yaklaşık %2.000 getiri üretti.

CryptoQuant verileri, Bitcoin’in büyüdükçe her yeni yükseliş için çok daha fazla sermayeye ihtiyaç duyduğunu ve buna rağmen yüzdesel getirinin kademeli olarak düştüğünü ortaya koyuyor.

Bu hesaplamalarda gerçekleşmiş piyasa değeri ölçütü kullanılıyor. Bu yöntem, her bir Bitcoin’i güncel fiyatıyla değil, en son hareket ettiği andaki fiyatıyla değerliyor. Böylece varlığa fiilen ne kadar sermaye girdiğine dair daha gerçekçi bir çerçeve sunuyor. CryptoQuant, zincir üstü veri analizi yapan bir araştırma şirketi olarak kripto piyasasındaki sermaye akışlarını ve yatırımcı davranışlarını izliyor.

Mini sözlük: Gerçekleşmiş piyasa değeri, bir kripto varlığın toplam değerini son işlem fiyatlarına göre hesaplayan zincir üstü bir ölçüttür. Bu yaklaşım, kısa vadeli dalgalanmalardan çok ağa giren toplam sermayeyi izlemek için kullanılır.

DöngüNet sermaye girişiYaklaşık getiri
20112,8 milyar dolar%55.000
201569 milyar dolar%10.000
2018365 milyar dolar%2.000
2022 sonrası697 milyar dolar%689

Aynı etki için daha büyük para gerekiyor

Veriler, küçük ölçekte de benzer bir tabloya işaret ediyor. 2011’de Bitcoin fiyatını ikiye katlamak için yaklaşık 5 milyon dolar yeterli olurken, bu döngüde aynı etki için yaklaşık 101 milyar dolar gerekti. Bitcoin’in piyasa değeri artık bir on yıl önceki birkaç milyar dolarlık seviyelerin çok üzerinde ve yaklaşık 1,2 trilyon dolar düzeyinde bulunuyor. Bu büyüklük, yüzdesel hareketlerin doğal olarak daha zor oluşmasına yol açıyor.

CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, bu eğilimin tek başına bir tepe sinyali olarak okunmaması gerektiğini savundu. Ju, Bitcoin’in yalnızca bireysel yatırımcı ilgisiyle şekillenen bir araç olmaktan çıkıp daha geniş çapta makro varlık olarak kabul görmesi halinde yeni bir parabolik yükselişin mümkün olabileceğini değerlendiriyor.

Ki Young Ju, yeni ve güçlü bir yükseliş için Bitcoin’in 1 trilyon doların üzerinde taze sermayeyi sindirebilmesi gerektiğini, bunun da kurumsal benimsenmenin bugünkü seviyenin ötesine taşınmasına bağlı olduğunu vurguluyor.

Kurumsal akışlar konusunda soru işaretleri sürüyor

Bu değerlendirme, piyasanın hassas bir dönemine denk geldi. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinde son bir ayda rekor düzeyde çıkışlar görüldü. Aynı dönemde Bitcoin yılın ilk yarısını kayıpla kapattı. Bu tablo, piyasada beklenen kurumsal derinliğin henüz yeterince güçlenmediğine işaret ediyor.

Bitcoin destekçileri sık sık altını karşılaştırma ölçütü olarak öne çıkarıyor. Altının piyasa değeri yaklaşık 27 trilyon dolar ile Bitcoin’in değerinin yirmi katından fazla. Bitcoin’in makro ölçekte değer saklama aracı olarak daha geniş kabul görmesi halinde önemli bir alan açılabileceği düşünülüyor. Ancak böyle bir senaryoda bile gereken sermaye miktarının trilyonlarca dolara ulaşması bekleniyor.

Daha temkinli yaklaşan analistler ise bu eğilimin büyük ölçüde doğal olduğunu düşünüyor. Bir varlık büyüdükçe aynı oranda yükselmesi zorlaşıyor ve daha geniş taban, yüzdesel getirileri aşağı çekiyor. Bu nedenle yeni kurumsal para girişinin beklenen ölçekte gerçekleşeceğine dair kesin bir güvence bulunmuyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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