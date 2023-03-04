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Bitcoin (BTC) için 2022’de vuracağı gibi öncesinden haber vermesiyle tanınan ve yakından takip edilen kripto para analisti DonAlt, piyasa değeri bakımından en büyük kripto paranın ne zaman köşeyi dönüp ralliye başlayabileceği hakkında görüşünü paylaştı.

“Bitcoin’in Yükselmesi Geleneksel Piyasalara Bağlı”

DonAlt adını kullanan anonim kripto para analisti, analizine geleneksel piyasalarının Bitcoin üzerinde satış baskısı yarattığını belirterek başladı. Analiste göre, geleneksel piyasalar yükselişe geçtiğinde Bitcoin ralli yapabilir:

BTC, geleneksel piyasalar tarafından sürükleniyor ama hisse senedi endeksi S&P 500 kan kaybetse de yeni dipler kaydetmeyi reddediyor. Geleneksel piyasalar sıçrama yaptığı anda BTC’den büyük bir yeşil mum bekliyorum.

Bitcoin bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,13 düşüşle 22 bin 370 dolardan işlem görüyor.

DonAlt, ayrıca hisse senedi endeksleri büyük bir ralli yaparken Bitcoin’in dün ağırlıklı olarak yatay seyretmesine rağmen görüşünün hala geçerli olduğunu belirtti. Bununla birlikte, BTC’nin hisse senedi endekslerindeki sıçramaya yıldızlardan daha az tepki vermesinin “optimal” olmadığını da ekledi.

Ünlü Analist Altcoin Sherpa BTC’de Düşüş Bekliyor

Bir diğer anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin‘in muhtemelen aşağı yönde daha fazla hareket etmesini bekliyor. Analiste göre, Bitcoin bir toparlanmanın fitilini ateşlemeden önce başka bir satış bakısının altına girebilir:

BTC’de şu anda daha yüksek bir dip seviyenin oluştuğunu görüyor olabiliriz ama ben pek sanmıyorum. Başka bir düşüş göreceğimizi düşünüyorum. Hala orta vadede 30 bin dolara çıkacağımızı düşünüyorum.

Altcoin Sherpa ayrıca BTC‘nin hiç olmadığı kadar uzun bir ayı kışı geçirmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirterek “Bazıları zirveyi 2021’in Mayıs ayı olarak işaretlerken, diğerleri 2021’in Kasım ayını işaretliyor. Her iki durumda da bu Bitcoin ayı piyasasında uzun bir süre geçirdiğine işaret ediyor ve BTC fiyatının gerçekten ‘dibe vurması’ için muhtemelen çok daha uzun bir süre geçmesi gerekecek.” dedi.