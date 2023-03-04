Musk’ın dün paylaştığı tweet sonrasında Binance de son zamanlarda popüler olan altcoin sınıfına dikkat çeken bir etkinlik hamlesi yaptı.

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Kripto para piyasasında şu anda bir geri çekilme yaşanıyor ve 2022 yılı bir ayı piyasası yılıydı. Ancak kripto para birimlerini yakından takip edenlerin de bildiği gibi her ayı piyasasını bir boğa piyasası takip ediyor ve boğa piyasalarında genel olarak bir altcoin sınıfı öne çıkıyor.

Yapay Zeka (AI) Vurgusu

2021 yılına dönüp baktığımızda kripto para birimlerinde bir boğa piyasası yaşandığını ve bu bu boğa piyasası sırasında metaverse coin’lerin bir adım öne çıktığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu durum üzerinde Facebook’un Meta olarak yeniden markalaşmasından tutun da piyasada popüler isimlerin yaptığı yorumlara kadar pek çok durum etkili oldu.

Piyasada ortaya çıkan son açıklamalara ve hamlelere bakıldığında ise önümüzdeki boğa piyasasında yapay zeka ve Web3 coin’lerin öne çıkmaya hazırlandığı bir tahmin olarak öne sürülebilir.

Dün akşam saatlerinde Tesla CEO’su Elon Musk paylaştığı bir tweet ile yapay zekaya bir kez daha dikkat çekmiş oldu. Musk tweet’inde “Daha önce kripto ile ilgileniyordum artık yapay zeka ile ilgileniyorum” sözlerini kullandı. Musk’ın sadece bir tweet’i bile yapay zeka temelli altcoin’lerin fiyatlarında yukarı yönlü hamleler gelmesine sebep oldu. Tabii ki bu artışlar gerek bir düşüş piyasasında olmamızdan gerekse de Musk’ın artık etkisini bir miktar yitirmiş olmasından çok büyük olmadı.

Binance’den Yapay Zeka Hamlesi

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance de Elon Musk’tan yapay zeka konusunda bir hamle yaptı. Bugün paylaşılan bir tweet’e göre Binance, yapay zekanın Web3‘ün gelişiminde kilit bir rol oynayacağının kesin olduğunu ifade etti. Binance bu konuda bilgilendirme için bir Binance Talks etkinliği düzenliyor.

Kategori olarak bakıldığında şu anda yapay zeka sınıfında yer alan bazı popüler altcoin’ler şunlar: The Graph (GRT), SingularityNET (AGIX), Fetch.ai (FET), Oasis Network (ROSE), Render Token (RNDR), Injective (INJ), Ocean Protocol (OCEAN), iExecRLC (RLC).