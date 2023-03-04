Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Elon Musk’tan Sonra Binance de Hamle Yaptı: Bu Altcoin Sınıfına Dikkat!

Elon Musk’tan Sonra Binance de Hamle Yaptı: Bu Altcoin Sınıfına Dikkat!

Musk’ın dün paylaştığı tweet sonrasında Binance de son zamanlarda popüler olan altcoin sınıfına dikkat çeken bir etkinlik hamlesi yaptı.
15:50
4 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında şu anda bir geri çekilme yaşanıyor ve 2022 yılı bir ayı piyasası yılıydı. Ancak kripto para birimlerini yakından takip edenlerin de bildiği gibi her ayı piyasasını bir boğa piyasası takip ediyor ve boğa piyasalarında genel olarak bir altcoin sınıfı öne çıkıyor.

Yapay Zeka (AI) Vurgusu

2021 yılına dönüp baktığımızda kripto para birimlerinde bir boğa piyasası yaşandığını ve bu bu boğa piyasası sırasında metaverse coin’lerin bir adım öne çıktığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu durum üzerinde Facebook’un Meta olarak yeniden markalaşmasından tutun da piyasada popüler isimlerin yaptığı yorumlara kadar pek çok durum etkili oldu.

Piyasada ortaya çıkan son açıklamalara ve hamlelere bakıldığında ise önümüzdeki boğa piyasasında yapay zeka ve Web3 coin’lerin öne çıkmaya hazırlandığı bir tahmin olarak öne sürülebilir.

Dün akşam saatlerinde Tesla CEO’su Elon Musk paylaştığı bir tweet ile yapay zekaya bir kez daha dikkat çekmiş oldu. Musk tweet’inde “Daha önce kripto ile ilgileniyordum artık yapay zeka ile ilgileniyorum” sözlerini kullandı. Musk’ın sadece bir tweet’i bile yapay zeka temelli altcoin’lerin fiyatlarında yukarı yönlü hamleler gelmesine sebep oldu. Tabii ki bu artışlar gerek bir düşüş piyasasında olmamızdan gerekse de Musk’ın artık etkisini bir miktar yitirmiş olmasından çok büyük olmadı.

Binance’den Yapay Zeka Hamlesi

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance de Elon Musk’tan yapay zeka konusunda bir hamle yaptı. Bugün paylaşılan bir tweet’e göre Binance, yapay zekanın Web3‘ün gelişiminde kilit bir rol oynayacağının kesin olduğunu ifade etti. Binance bu konuda bilgilendirme için bir Binance Talks etkinliği düzenliyor.

Kategori olarak bakıldığında şu anda yapay zeka sınıfında yer alan bazı popüler altcoin’ler şunlar: The Graph (GRT), SingularityNET (AGIX), Fetch.ai (FET), Oasis Network (ROSE), Render Token (RNDR), Injective (INJ), Ocean Protocol (OCEAN), iExecRLC (RLC).

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Optimism, Arbitrum’u Geride Bıraktı: Ama Yatırımcılar Dikkat! 
Optimism, Arbitrum’u Geride Bıraktı: Ama Yatırımcılar Dikkat! 
Popüler Altcoin’de Son Durum: Beklentiler Meyvesini Vermiyor Mu? 
Popüler Altcoin’de Son Durum: Beklentiler Meyvesini Vermiyor Mu? 
Türklerin Gözdesi Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalıyor! İşte Hayati Önemdeki O Seviye!
Türklerin Gözdesi Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalıyor! İşte Hayati Önemdeki O Seviye!
Hiç Kimse Bunu Beklemiyordu! Kripto Para Dünyası Şokta! Geliyor Gelmekte Olan!
Hiç Kimse Bunu Beklemiyordu! Kripto Para Dünyası Şokta! Geliyor Gelmekte Olan!
Piyasa Gurusu Önemli Seviyeleri İşaretleyip Duyurdu: Bu Altcoin Önemli Bir Aralıkta
Piyasa Gurusu Önemli Seviyeleri İşaretleyip Duyurdu: Bu Altcoin Önemli Bir Aralıkta
SEC Altcoin Davasında Yargıcı Çileden Çıkardı! Bu İki Oldu! Binance Ne Yapacak?
SEC Altcoin Davasında Yargıcı Çileden Çıkardı! Bu İki Oldu! Binance Ne Yapacak?
Shiba Inu Yatırımcısını Zengin Edecek Mi? 2023 Sonu Tahmini İki Farklı Makineden Geldi!
Shiba Inu Yatırımcısını Zengin Edecek Mi? 2023 Sonu Tahmini İki Farklı Makineden Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Güncel NFT Haberleri
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023