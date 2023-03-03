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  •   Son Dakika! Elon Musk Bu Sefer de O Altcoin Sınıfını Mı İşaret Etti? Fiyatlar Bir Anda Zıpladı!

Son Dakika! Elon Musk Bu Sefer de O Altcoin Sınıfını Mı İşaret Etti? Fiyatlar Bir Anda Zıpladı!

Ağzından çıkan her bir söz olay olan Elon Musk geçtiğimiz dakikalarda yaptığı paylaşım ile yine gündeme bomba gibi düşmüş görünüyor.
21:24
3 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar üzerinde belki de kimsenin sahip olmadığı kadar büyük bir etkiye sahip olan Elon Musk geçtiğimiz dakikalarda Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamadan son zamanlarda sık sık bahsediyordu ama belki de ilk kez bu kadar net bir biçimde yaklaşımını ortaya koydu.

Binance Başlattı Elon Musk Devam Ettirdi

Binance ve CZ’nin günlerdir üzerinde durduğu ve girişimlerini açıkladığı AI temelli çalışmalara destek niteliğinde olan tweet’te Elon Musk AI vurgusu yaptı ve ilgisini belirtti desek pek de yanlış söylemiş olmayız.

Yaptığı açıklamada ise kriptonun içerisinde olduğunu ama belki de daha önemlisi artık yapay zeka ile ilgilendiğini tweet’inde belirtti. Açıklamalarının hala kripto para dünyasını net bir biçimde etkilediği görülen Elon Musk’ın attığı tweet AI temelli kripto paraların uzun ve yeşil mumlara sahip olmasını sağladı. Yakından incelendiğinde GRT, ImmutableX, SingularityNET gibi coin’ler bir anda net bir şekilde yükselişe geçti.

Binance Büyük Adım Attı

Binance’in gözde CEO’su Chanpeng Zhao (CZ) 1 Mart tarihinde Bicassso adlı yepyeni bir platformun tanıtımını yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. CZ bu açıklamayla, platformun yapay zeka (AI) ve Non-Fungible Token (NFT) teknolojisini bir araya getiren yepyeni bir platform olduğunu ortaya koyuyordu.

Kullanıcılar orijinal bir görsel oluşturmak için yaratıcı metinler oluşturacak veya programın değiştirmesi için mevcut bir görseli gönderip tüm yetkiyi programın yaratıcılığına bırakacaklar. Tüm bunlar olurken AI teknolojisinin her gün daha da çok geliştiğini unutmamak gerekiyor. Elde edilen görselleri Binance’in yerel BNB zincirinde NFT olarak yaratmak kullanıcılar için bir seçenek olarak var olacak. Konu ile ilgili yazı hazırlandığı sırada ise 10.000 NFT’lik ilk ücretsiz mint limitine neredeyse ulaşılmıştı ki bu da platformun başlangıcı açısından önemli bir yer tutuyor.

Haberin detayları gelmeye devam ediyor…

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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