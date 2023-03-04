Kripto para milyarderi Michael Novogratz’ın şirketi Galaxy Digital'in araştırma birimi, temel durum senaryosunda, gelişmekte olan Bitcoin tabanlı NFT piyasasının 2025'in Mart ayına kadar 4.5 milyar dolar piyasa değerine ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

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Kripto para milyarderi Michael Novogratz’ın şirketi Galaxy Digital‘in araştırma birimi, temel durum senaryosunda, gelişmekte olan Bitcoin tabanlı NFT piyasasının 2025’in Mart ayına kadar 4.5 milyar dolar piyasa değerine ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Bitcoin NFT’leri ya da Ordinals, kullanıcıların resim, PDF video ve ses gibi verileri her biri 0.00000001 BTC’yi temsil eden bireysel Satoshi’lere ya da satlara kaydetmesine imkan tanıyan Ordinals protokolünün Ocak ayı sonunda piyasaya sürülmesinden bu yana büyük ilgi gördü. Yuga Labs gibi NFT devleri bile bu furyaya dahil oldu. Bored Ape Yacht Club’ın arkasındaki 4 milyar dolarlık şirket 28 Şubat’ta “TwelveFold” adlı Bitcoin tabanlı NFT projesini duyurarak Ordinals hareketinin kayda değer bir şekilde tanındığını gösterdi.

3 Farklı Piyasa Değeri Tahmininde Bulundular

Dijital varlık yatırım şirketi Galaxy Digital’in araştırmacıları 3 Mart’ta yayımladıkları yeni bir raporda, Bitcoin NFT‘lerinin potansiyel büyümesini analiz etti ve Ethereum’un NFT pazarının mevcut büyüklüğüne ve son birkaç yıldaki büyüme oranına dayalı olarak ihtiyatlı tahminlerde bulundular.

Araştırmacılar, “Ordinals ve NFT’ler arasında önemli farklılıklar olsa da, NFT‘ler için yerel bir on-chain (zincir üstü) ekosistemin Bitcoin’de daha önce hiç mümkün olmayan bir şekilde ortaya çıktığını ve kullanımının patladığını söylemek doğru olur.” notunu düştü. Rapor, şirketin analizine dayanarak ayı durumu, temel durum ve boğa durumu senaryolarını kapsayan üç farklı piyasa değeri tahmini sunuyor.

Galaxy Digital’in temel analizine bakıldığında, raporda Bitcoin NFT’lerinin PFP’ler (Profil Resimleri), memler ve yardımcı projeler gibi ana akım NFT kültürüne genişleyebilmesi halinde piyasa değerinin 4.5 milyar dolara yükselmesinin beklendiği belirtildi. Araştırmacılar ayrıca, 4.5 milyar dolarlık öngörünün “bugün zaten var olan pazar yeri/cüzdan altyapısı ile birlikte Ordinals bilincindeki hızlı gelişmeye dayandığı da belirtildi.

Araştırmacılar, Bitcoin NFT’lerinin ana akım NFT pazarına girmediği ve pazar payını Ethereum’dan koparmadığı bir ayı durumunda, Bitcoin NFT’lerinin mevcut ilgi düzeyine ve destekleyici altyapıya dayanarak hala 1.5 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Galaxy Digital’in araştırmacıları, Bitcoin NFT pazarının, Ethereum NFT’lerine güçlü bir rekabet sağlamayı başarması ve aynı zamanda benzersiz kullanım durumları sağlaması halinde yaklaşık 10 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Raporda Bitcoin NFT’lerinin Önemine Vurgu Yapıldı

Raporun hazırlandığı tarihte 250 binden fazla Ordinal’in piyasaya sürüldüğünü belirten araştırmacılar, Bitcoin NFT’lerinin önemine ve faydasına dikkat çekerek şunları eklediler: