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Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!

CEO'sunun her bir sözü olay olan altcoin'de yapılan araştırmalar ve oluşan senaryolar yüzde 44'lük bir artış konusunda yatırımcıya umut verdi.
17:05
4 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano (ADA), ağın merkezsiz finans (DeFi) sahnesine yerleşmesine yardımcı olan hızlandırılmış ağ geliştirme faaliyetleriyle desteklenen en heyecan verici kripto para projeleri arasında yer alıyor. Cardano topluluğu, zincir üzerindeki faaliyetlerin gelecekte ADA’yı olumlu yönde etkileyeceği konusunda iyimserliğini koruyor.

Kripto para piyasasının değişken yapısı nedeniyle, geliştirme faaliyetlerinin ADA’nın değerlemesine yansıyıp yansımayacağını belirlemek daha zor. Gelecekte nasıl bir performans sergileyebileceğine dair bir fikir edinmek isteyen yatırımcılar, varlığın fiyatını tahmin etmek için yapay zeka (AI) tarafından desteklenenler gibi farklı araçlardan faydalanıyor.

Cardano Fiyat Analizi

CoinCodex’in makine kendi kendine öğrenme teknolojisi, olası ADA değerlemesini belirlemek için kullanılan varlıklar arasında yer alıyor. Araçtan 3 Mart’ta elde edilen verilere göre, ADA’nın 31 Aralık 2023’te 0,49 dolardan işlem görmesi muhtemel. Öngörülen değerleme, Cardano’nun yayınlandığı tarihteki fiyatından yaklaşık %44’lük bir artışı temsil ediyor.

Yazım saatine göre Cardano, günlük neredeyse %1.5 kazanç ile 0,34 dolardan işlem görüyordu. Direnç seviyesi olan 0,40 doları kırmayı başaramayan ADA, haftalık bazda yaklaşık %12 kayıp kaydetti.

Cardano Geliştirme Faaliyetinin Etkisi

Şu anda Cardano’nun değer artışı, düşüş eğilimini sürdüren genel piyasa fiyat hareketine bağlı. Bununla birlikte, uzun vadede ADA topluluğu, bir ralli için birincil katalizör olarak hareket etmek üzere geliştirme ve benimseme gibi ağ faaliyetlerine güveniyor.

Zincir üzerindeki kayda değer faaliyetler Cardano’nun Ocak ayında yaklaşık 50.000 cüzdan eklediğini ve ağın balina faaliyetlerinde artış kaydettiğini gösterdi. Cardano’nun sürekli geliştirme faaliyeti, platformun GitHub’da haftalık geliştirme açısından tüm kripto projeleri arasında ikinci sırada yer almasıyla da kendini gösteriyor. Platform 2 Mart itibariyle 670 girişe sahipti.

Bu arada Cardano topluluğu, şarta bağlı stake etme önerisi nedeniyle eleştirilere maruz kalan kurucusu Charles Hoskinson’ın ağ çevresindeki olaylarını takip edecek. Hoskinson, düzenleyicilerin stake etme konusunda baskı yaptığı bir dönemde, önerisinin yetkilileri uzak tutmak için ideal olduğunu savunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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