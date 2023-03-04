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Dogecoin’in (DOGE) rakibi Shiba Inu’da (SHIB) bir geliştirici, meme token’da merak beklenen proje hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Shibarium Hazır!”

Popüler meme token’ın ekosistemde bir süredir beklenen yeni Layer-2 projesinin neredeyse bittiğini ve piyasaya sürülmeye hazır olduğunu işaret etti. Ünlü Shiba Inu geliştiricisi Shytoshi Kusama, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, SHIB protokolünün merakla beklenen projesi Shibarium’a son rötuşları eklendiğini belirtti.

Bununla birlikte önde gelen birçok SHIB takipçisi, Shytoshi Kusama tarafından yapılan ve ardından silinen bir tweet’in anlamını da tartışıyor. Tartışmalara neden olan tweet 1 Mart tarihinde paylaşıldı ve “yapımcıya onaylanıyor…” yazıyordu. Atılan tweet kripto para piyasalarında birçok kişinin anlamı hakkında spekülasyon yapmasına neden oldu.

SHIB Geliştirmeleri!

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde Shibarium’un yakın zaman içerisinde beta modunu başlatacağı açıklamıştı. Ancak projenin piyasaya sürüleceği tarih adına net bir saat verilmedi. Ayrıca kripto para projesinin geliştiricileri, Shibarium’u kullanmayı planlayanların çalıştırmak için Bone ShibaSwap (BONE) satın almaları gerektiğini duyurdular ve projenin Polygon (MATIC) gibi diğer Layer-2 ölçeklendirme çözümlerine benzer şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını doğruladı.

Öte yandan yatırımcıların Pazar günü başlatılan “Shibarium’a Katılın” portalına akın ettiği belirtildi. Bu durumun yaklaşmakta olan projeye olan ilginin yoğun olduğunun sinyalini veriyor. Ayrıca gönderinin portalı bir düğüm doğrulayıcı olmak, Web3’ü geliştirmek veya işlerini SHIB ekosistemine taşımak isteyen herkese bir davet olduğu vurgulandı.

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) Amerika Birleşik Devletleri’nin yayınladığı raporların ve Merkez Bankası yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalar sonrasında başlayan düşüş ivmesi ile birlikte 23.000 dolar seviyesinin alt bölgesine kırılarak 22.341 dolar seviyesine geriledi.

Popüler meme token SHIB son 24 saat içerisinde %4,1 oranında bir düşüşle yazının kaleme alındığı tarihte 0,000011 dolar seviyesinden işlem görüyor.