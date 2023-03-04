Dünyanın en büyük Ethereum (ETH) balinalarından birinin altcoin sepetinde öne çıkan beş kripto para projesi! 147 farklı token var!

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Dünyanın en büyük Ethereum (ETH) balinalarından biri, Dogecoin’in (DOGE) rakibi Shiba Inu’yu (SHIB) yüz milyonlarca dolar değerinde biriktiriyor.

Devasa SHIB Birikimi!

Blockchain izleme şirketi Etherscan, büyük bir kripto para balinasının geçtiğimiz gün içerisinde 1.34 milyon dolar değerinde 118.058.494.947 SHIB satın aldığını açıkladı. Belirtilen son işlemden sonra, büyük çaplı yatırımcı artık 225.34 milyon dolardan fazla değere sahip 19.801.902.912.350 SHIB’ye sahip ve bu sayı balinanın kripto para portföyünün yaklaşık %40’ını temsil ediyor.

Yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden elde edilen verilere göre SHIB yaklaşık 0.000011 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum balinası SHIB’e ek olarak Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon (MATIC) dahil olmak üzere bir dizi ETH tabanlı altcoine de sahip. Etherscan verilerine göre Ethereum balinası, 55 milyon doların üzerinde değere sahip 47.177.429 MATIC’e sahip. Balina ayrıca merkezi olmayan ağ Chainlink’i (LINK) portföyünde bulunduruyor. Etherscan, büyük çaplı yatırımcının 13.72 milyon dolar değerinde 1.989.278 LINK token hazinesine sahip olduğunu ortaya koydu.

147 Farklı Token!

Yatırımcının portföyündeki bir diğer altcoin de borç verme ve borç alma protokolü olan Compound (COMP). Blockchain izleme platformuna göre balina, 8.52 milyon dolardan fazla değere sahip 178.936 COMP’ye sahip. Balinanın bakiyesinde ki bir diğer kripto para birimi ise merkezi olmayan (DEX) protokolü Uniswap (UNI). Etherscan, söz konusu balinanın 5.13 milyon dolar değerinde 825.599 UNI biriktirdiğini belirtti.

Ethereum balinası toplamda yazının kaleme alındığı tarihte 604.48 milyon dolar değerinde yaklaşık 147 farklı kripto para birimime sahip. Ayrıca balina izleme platformu WhaleStats, Shiba Inu’nun, Ethereum ve stablecoin’ler hariç hala en büyük 100 Ethereum balinasını elinde bulunduran en iyi altcoin olduğunu tespit etti.