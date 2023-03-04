Kripto bankası Silvergate Bank'ın iflasını duyuracağına atfedilen son düzeltme BTC'nin hafta sonuna doğru yeni düşük seviyeleri yeniden test etme tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Peki Bitcoin için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

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Bitcoin (BTC), fiyatın 25 bin doların üzerinde tutunma ve bu seviyeyi geçme yönündeki çabasını boşa çıkaran fiyat hareketiyle yeni düşük seviyelere geriledi. Kripto bankası Silvergate Bank‘ın iflasını duyuracağına atfedilen son düzeltme BTC’nin hafta sonuna doğru yeni düşük seviyeleri yeniden test etme tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Peki Bitcoin için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

Kripto para analisti Diamondxbtee, 3 Mart’ta yaptığı analizinde kripto veri platformu IntoTheBlock’un on-chain (zincir üstü) verilerine işaret ederek 23 bin doların önemli bir talep bölgesi olduğunu belirtti.

Verilere göre kripto para piyasasındaki güncel görünüm Bitcoin’in 20 bin doların altındaki seviyeleri yeniden test etmesi muhtemel güçlü bir aşağı yönde ivmeyi tetikledi. Bununla birlikte BTC‘nin 23 bin 700 dolar engelini aşıp geçmeyi başarması halinde yükselme fırsatı bulunuyor ve bunun olmasıyla fiyat için ilk durak 25 bin dolar seviyesinin bir kez daha test edilmesi olacak.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,03 gibi düşük bir oranda yükselişle 22 bin 359 dolardan işlem görüyor. Öte yandan Bitcoin fiyatının haftalık grafikte yüzde 2,52 oranında düşmüş durumda.

Son düzeltme, Bitcoin’in bir günlük teknik analizinin düşüş trendiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. TradingView’deki göstergeler tekniğin, hareketli ortalamaların ve osilatörlerin ağırlıklı olarak satışa işaret ettiklerini gösteriyor.

Silvergate Bank’ın Paniğe Neden Oldu

Bitcoin ve altcoin‘lerdeki düşüşün nedeni olarak kripto paralara verdiği destekle bilinen ABD’li dev kripto bankası Silvergate Bank’ın zor durumda olması gösteriliyor. Kripto bankası şu anda operasyonlarını sürdürme kabiliyetini yeniden değerlendiriyor. Bu durum, birçok kripto para borsasının, stablecoin ihraççısının ve ticaret şirketinin kripto para şirketleri arasında anlık fon transferlerine imkan tanıyan Silvergate Bank’ın popüler ödeme ağını kullanmamaya itti. Nitekim Silvergate Bank, kısa süre önce riskli bir karar olduğunu belirterek ödeme ağını durdurduğunu açıkladı.

Sonuç olarak, kripto para endüstrisi alternatif ödeme çözümleri bulma zorluğuyla karşı karşıya kaldı. Şu anda Silvergate Bank’ın neden olduğu belirsizlik, düzenleyicilerin sektöre baskı yapabileceği spekülasyonlarına yol açarak Bitcoin ve altcoin’lerin ayı piyasasından çıkma ihtimalinin düşürmüş oldu.