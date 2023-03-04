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En popüler merkeziyetsiz borsalar (DEX’ler) arasında yer alan PancakeSwap (CAKE), Nisan ayının ilk haftasında üçüncü sürüme geçmeye hazırlanıyor. PancakeSwap V3, gelişmiş likidite sağlama, rekabetçi işlem ücretleri ve işlem teşvikleri gibi yeni özelliklerin yanı sıra verim çiftçiliği deneyimine birtakım revizyonlar sunacak.

Yeni Sürüm BNB Smart Chain Üzerinde Konuşlandırılacak

PancakeSwap V3, toplam işlem hacminde 438 milyar dolardan fazla ve toplam likiditede 2.5 milyar dolardan fazla kilitli olduğunu söyleyen çok zincirli merkeziyetsiz borsaya yeni özellikler getirecek. Sürüme ilişkin yapılan duyuruda, bu özelliklerin gelişmiş likidite sağlama, rekabetçi işlem ücretleri ve işlem teşviklerinin yanı sıra verim çiftçiliği deneyimine yönelik revizyonlar içerdiği belirtildi.

PancakeSwap’in baş şefi Mochi üçüncü versiyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Sunduğumuz yeni özelliklerle kullanıcılarımıza daha da iyi bir deneyim sunacağız ve DeFi’yi her zamankinden daha fazla insan için erişilebilir hale getirmeye yardımcı olacağız” dedi.

Öte yandan merkeziyetsiz borsanın yeni sürümü BNB Smart Chain üzerinde konuşlandırılacak.

Üçüncü sürümün Nisan ayının ilk haftasında geleceğinin açıklanmasının ardından PancakeSwap’ın yerel varlığı CAKE yönünü yukarı çevirerek yeşile büründü. Altcoin, gün içinde kaydettiği yüzde 1,19 yükselişle 3,8 dolardan işlem görüyor.

Merkeziyetsiz Borsalar Arasındaki Rekabet

PancakeSwap şu anda zincirdeki baskın merkeziyetsiz borsa olsa da Uniswap V3, DAO’sunun hareket lehine oy kullanmasının ardından BNB Smart Chain’de konuşlanmaya hazırlanıyor. Yapılan yönetişim önerisinde Uniswap’in PancakeSwap’in pazar payının yarısına kadarını hedefleyebileceği belirtilerek iddialı bir öngörüde bulunuldu.

PancakeSwap’in önceki versiyonu Ethereum (ETH) ve Aptos (APT) Blockchain’leri üzerinde konuşlandırılmıştı. 2022’nin Ekim ayında merkeziyetsiz borsa WhatsApp, Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta’nın eski çalışanları tarafından kurulan Layer 1 Blockchain’i Aptos Blockchain’i üzerinde konuşlandırılması için bir yönetişim önerisini kabul etti.