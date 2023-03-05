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  •   Dananın Kuyruğu Kopacak! Bu Hafta 17 Kritik Gelişme Kripto Paralara Yön Verecek! Alarmları Kurun!

Dananın Kuyruğu Kopacak! Bu Hafta 17 Kritik Gelişme Kripto Paralara Yön Verecek! Alarmları Kurun!

Kripto paralar için artık tam anlamıyla dananın kuyruğu kopuyor. Enflasyondan önceki hafta kripto paralar yönünü tayin edebilir.
08:44
5 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi son FUD nedeniyle 23.000 doların altına düştü ve 22.300 doların üstünde bulunuyor. Önümüzdeki günlerde önemli veriler açıklanacak ve kritik gelişmeler Bitcoin ve birçok altcoinin fiyatını etkileyecek. Peki kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Hazır olun ve takvimlerinizi kontrol edin.

Haftanın Kripto Para Gelişmeleri

Makro ekonomik gelişmeler Bitcoin fiyatı üzerinde ciddi etkiye sahip. Her Pazar olduğu gibi bugün de haftanın yaşanacak önemli gelişmelerini ele alıyoruz. Her hafta tecrübe ettiğimiz gibi belirttiğimiz saat diliminde yaşanan kritik gelişmeler fiyatta volatiliteyi önemli ölçüde artırıyor. O halde saatleri kurmanın zamanı bu hafta yine öncekilere benzer şekilde yaşanan gelişmelerin Bitcoin’e yön verdiğini göreceğiz.

6 Mart Pazartesi

  • 18:00 ABD Fabrika Siparişleri (Ocak) (Beklenti: -1,8% Önceki: 1,8%)

7 Mart Salı

  • 06:00 Çin İhracat ve İthalat (Yıllık) (İhracat Beklenti: -10% İthalat Beklenti: -5,3%)
  • 18:00 Fed Başkanı Powell Konuşacak

8 Mart Çarşamba

  • 13:00 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşacak
  • 13:00 Euro Bölgesi GSYİH (Beklenti: %1,9 Önceki: %2,3)
  • 16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti: 195K Önceki: 106K)
  • 18:00 Fed Başkanı Powell Konuşacak
  • 18:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (Beklenti: 10,600M Önceki: 11,012M)
  • 22:00 ABD Bej Kitap
  • Tornado Cash (TORN) Kilit Açılışı (1,4 Milyon $)

9 Mart Perşembe

  • 04:30 Çin TÜFE (Beklenti: 2,2% Önceki: 2,1% Yıllık)
  • 16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 195K Önceki: 190K)
  • 18:00 Fed/Barr Konuşacak

10 Mart Cuma

  • 16:30 ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Beklenti: 4,7% Önceki: 4,4%)
  • 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık, Şubat) (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,3%)
  • 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 200K Önceki: 517K)
  • 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: 3,4% Önceki: 3,4%)

Kripto Paralar Ne Olur?

Öncelikle Pazartesi sakin geçecek ancak haftanın geri kalanının heyecanını Bitcoin erkenden fiyatlamaya başlayabilir. 14 Martta açıklanacak enflasyon verisinden önce ayın en kritik verileri 7-10 Mart tarihleri arasında gelecek. Çin ekonomisine dair gelen verilerin büyümeye işaret etmesi gerekiyor. Çin parasal genişlemeye gidiyor ve ekonomideki büyüme Bitcoin için pozitif sonuç doğuracak. Nitekim hafta içi Çin PMI verisinin güçlü gelmesiyle Bitcoin fiyatı 24.000 doları test etmişti. ABD için de durum tam tersi, ekonomi için zayıflama görmemiz gerekir.

Bu haftanın ana gündem konusu ABD’nin istihdamı, eğer istihdam yavaşlamadıysa kripto paralarda sert düşüşler görebiliriz. İşsizlik artmalı ve Tarım Dışı İstihdam verisi beklentinin ciddi derecede altına gelmeli ki kripto paralarda yükseliş görelim. Eğer istihdam beklendiği gibi gelir ve saatlik ücretlerde düşüş görürsek ikisini birleştirdiğimizde Bitcoin’in ciddi artış yaşadığına şahit olabiliriz. Powell bu hafta iki akşam mikrofonu eline alacak ikisi de yakından izlenmeli. Tüm bu gelişmeleri önceden haber verdiğimiz gibi yaşanırken de anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağız.

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