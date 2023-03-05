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Binance CEO’su Çin’e Gidecek Mi? Kripto Paralar ve Bitcoin İçin Önemli!

Kripto paralar için önemli bir gelişme, ABD elindeki fırsatı kaçırırken Çin yeniden kriptoya kucak açabilir. Binance CEO'su bu etkinlikte konuşacak.
11:20
5 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance bugünlerde artan FUD ile mücadele ediyor. Kripto paraların Çin özerk bölgesi tarafından meşrulaştırılması ihtimali dışında piyasada pek bir olumlu haber yok. ABD kriptoyu kıskaca almışken kripto paraların Asya tarafından yeniden desteklenme ihtimali yine de umut verici.

Kripto Paralar ve Çin

Geçmişte birçok kez CZ ana akım medya tarafından Çin destekli olmakla suçlandı. Kökeni nedeniyle yapılan bu saldırılar geçtiğimiz yıl epey ses getirmişti. Fakat CZ tüm bu iddiaların asılsız olduğunu, Çin destekli faaliyet göstermediklerini açıkladı. Bugünlerde Çin Özerk Bölgesi Hong Kong kripto paraları yasal hale getirmek için bazı adımlar atacağının sinyalini veriyor. Eğer bir sürpriz olmazsa bireysel yatırımcılar dahil herkes için Hong Kong kripto yatırımı yapılabilir bir bölgeye dönüşecek. 500 milyar dolarlık yatırımcı fonunun burada olduğunu düşünürsek bu hamle heyecan vericidir.

Ocak ve Şubat ayında Çin, Japonya merkez bankalarının piyasaya daha fazla likidite pompalamasıyla kripto paraların hızla yükseldiğini gördük. Şimdi de kripto paraların bölgede meşru hale gelmesi ihtimali yatırımcılara umut veriyor.

Binance CEO’su Çin’e Gidecek Mi?

Wanxiang Blockchain Lab ve HashKey Group önümüzdeki ay Hong Kong bölgesinde Web3 için bir festival düzenliyor. Kripto sektörünün önde gelen isimleri burada olacak ve birkaç dakika önce yapılan duyuruya göre Binance CEO’su CZ de Web3 Festival 2023’e katılacak ve çevrimiçi bir kapanış konuşması yapacak. Wanxiang Blockchain Lab, Çin’deki eski bir blockchain teknolojisi araştırma kurumudur. Laboratuvar, girişimcilere rehberlik sağlamak, endüstri geliştirme ve politika formülasyonu için referans sağlamak ve ilerlemeye hizmet etmek için blockchain teknolojisini teşvik etmek için yıllardır çaba harcıyor.

HashKey Group, Asyalı bir uçtan uca dijital varlık finansal hizmetler grubudur. Grup, dijital varlıklar alanında ticaret, saklama, sermaye yatırımı, teknoloji ve Web3 altyapısının tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir ekosistem sağlar. HashKey Group’un üst düzey yönetim ekibi, onlarca yıllık yatırım ve işlem deneyiminin yanı sıra profesyonel bilgi ve derinlemesine piyasa görüşü ile sektör lideri bankalar, düzenleyiciler ve finansal teknoloji şirketleri için çalıştı. İki devin öncülük ettiği bu etkinliğin en önemli detayı Hong Kong’da yapılıyor olmasıdır. Haziran ayında kriptoyu meşrulaştırması beklenen Hong Kong kripto paralar için can suyu olabilir. Tüm bunlar olurken Tencent, Alibaba dahil Çin devletinden izinsiz kriptoya giremeyecek çok sayıda şirketin altcoin projeleriyle ortaklık kurmaya başladığını gördük.

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Gavin Wood ve birçok Asyalı kripto öncüsü bu etkinlikte olacak.

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