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260 Milyon Token Yakıldı, Popüler Altcoin İçin Güncel Fiyat Tahminleri

Özet

  • Son bir haftada çeyrek milyarlık SHIB yakımı gerçekleşti.
  • Shibarium ağ faaliyeti zayıf ve milyon dolarlık yakım hedefleri hayal olarak kaldı.
  • Shiba Coin boğaları için 0.0000084 dolar zorlayıcı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:00
5 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto paralarda fiyat için en önemli detaylardan biri dolaşım arzıdır. Özellikle meme coinler için bu durum kritik. Katrilyonluk maksimum arzla piyasaya giren meme coinler kendi ürünlerini piyasaya sürerek token miktarının doğal kullanıcı talebine bağlı olarak yakılması için çabalıyor. Shiba Coin bunu uygulayabilen en büyük kripto paradır.

Shiba Inu Yakım Miktarı

Bundan birkaç ay önce Shibarium lansmanına kadarki süreçte yatırımcıların token yakımlarıyla ilgili ciddi bir beklentisi vardı. Testnet sürecindeki taleple mainnet için yakım performansını hesaplayan uzmanlar haftalar için 40 milyon dolarlık yakım olabileceğini söylemişti. Ancak layer2 çözümü mainnet sonrası her geçen gün ilgi kaybı yaşadığı için 40 milyon dolarlık yakım hedefleri de suya düştü.

Shibburn web sitesine göre, Shiba Inu günlük yakma oranında %535’lik bir artış yaşadı. Günlük 8,1 milyon SHIB yakıldı. Son 1 haftadaysa 260 milyon yakım gerçekleştirildi. Toplam 66 işlemde yapılan yakımlar Shiba Inu ekibinin halen istediği seviyelere ulaşamadığını gösteriyor.

Özetle Shiba Inu fiyatı token yakım motivasyonu ve Shibarium heyecanından bir süre daha beslenemeyecek. Eğer önümüzdeki aylarda Shibarium ağında gerçekten talep görecek uygulamalar yayınlanırsa durum tersine dönebilir. Şimdilik layer2 çözümü diğer hype projeler gibi (Shib Metaverse, NFT, Shib DeFi) ilgisizlikten kenarda kalmış görünüyor.

Shiba Coin Grafik Yorum

Yatırımcılar boğa piyasalarında meme coinlerin devasa ralliler yaşadığına şahit olur. 2021 yılının ilk çeyreğinden Binance listelemesine kadar fiyattaki sıfırlarını silerek ilerleyen Shiba Coin eski heyecanını kaybetti. Yazı hazırlandığı sırada Binance borsasında 0.00000818 dolardan alıcı buluyor.

Haftalık grafikte 16 Ekim yerel dibinden dönüyor gibi görünse de fiyat için 0.0000084 dolar bölgesi zorlayıcı oldu. Daha fazla artış bu bölgenin üzerinde kapanışlarla mümkün olacak. Olası rallide 0.00001 ve 0.000011 hedefleri test edilebilir. 2022 Nisan ayında ivme kazanan düşüşün tersine dönmesi içinse 0.000015 doların destek olarak sağlama alınması gerekecek. Hülasa şimdilik SHIB için net bir geri dönüşten bahsetmek zor.

Kısa vadedeyse 0.0000081 doların geri kazanılmış olması önemli. Dört saatlik grafikte 0.0000084 testi yeniden görülebilir. Ancak bu bölge kar satışları için kendini ispatladığı için ayılar tarafından muhtemelen short pozisyonlara girişte değerlendirilecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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