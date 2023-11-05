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Kriptoda Haftanın Yıldızları: CAKE, EGLD, IMX Coin Grafik Yorumları

Özet

  • CAKE Coin fiyatı son rallinin ardından ivme kaybederse 1,84 dolara geri çekilebilir. BTC fiyatının güçlü kalması önemli.
  • EGLD Coin 64,22 ve 70 dolar zirvelerini hedefliyor.
  • IMX Coin yükselişi sürerse 1,248 ve 1,58 dolar test edilebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:00
5 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatındaki pozitif altcoin yatırımcılarının artık daha bölümünün yüzünü güldürüyor. Peki son durum ne? Haftalıkta en büyük kazançlara CAKE, EGLD, IMX Coin yatırımcıları ulaştı. Altcoinlere artan sermaye giriş zaten düşük olan hacimler ve zayıflayan emir defterlerindeki likidite nedeniyle güçlü rallileri kolayca tetikliyor. Peki ralliler devam edecek mi?

CAKE Coin Yorumları

Kasım ayına girerken kripto para yatırımcıları fazlasıyla umutluydu. Uptober rallisinden Kasım ayına geçerken kral kripto para biriminin 36.000 doları test ettiğini gördük. Hafif bir geri çekilme olsa da BTC tekrar 35.000 doları geri aldığı için altcoinlerdeki risk iştahı kabardı. PancakeSwap (CAKE) bunlardan biriydi ve Kasım ayına güzel bir giriş yaptı. Fiyat haftalıkta yüzde 77 oranında artış gösterdi.

2,15 dolara ulaşan altcoin 1,65 ve en son 1,93 dolarlık kritik direnç bölgelerinin kırılmasını sağladı. Bununla birlikte, teknik analistler bu tür hızlı yükselişlerin yeni gelişmelerden önemli bir destek almadan sürdürülmesinin zor olduğuna inanıyor. Nitekim Mina Coin ve birçok altcoinde bunu net biçimde gördük.

İkinci seçenekse bu altcoinlerin yükselişinin desteklenmesi için BTC cephesinde güçlü kazançların devam etmesidir. Güncel veriler olası geri çekilme senaryosunda CAKE Coin fiyatının 2 ve 1,84 dolara inebileceğini gösteriyor.

EGLD Coin Yorumları

Geçtiğimiz altı ay boyunca, MultiversX fiyatı düşen kama içinde kan kaybetti. Genel trend çizgisini geri kazanmak için bugüne kadar birçok başarısız deneme yapan EGLD Coin nihayet son denemesinde bunu başardı. Yüzde 42 oranında artan fiyat yeni bir yükseliş dalgasına işaret ediyor.

Rallinin hedefi 64,22 ve 70 dolar olacak. BTC fiyatının devam eden süreçte 35.000 doları koruması önemli.

IMX Coin Grafik Yorum

Immutable coin fiyatı Ekim sonundan bu yana önemli bir toparlanma yaşadı. 0,503 dolardan başlayan ralli neredeyse fiyatın 2 katına ulaşmasını sağladı. Yazı hazırlandığı sırada 0,9 dolara gerilemiş olsa da 1 dolarlık eşiğin aşılması ihtimali sıfırlanmış değil. Yerel zirve 0,96 dolarda bulunuyor.

Bu ralli, alıcıların 0,75 dolarlık boyun çizgisini kararlı bir şekilde kırmasıyla mümkün oldu. Eğer 1 dolarlık psikolojik destek seviyesi korunabilirse 1,248 ve 1,58 dolar seviyeleri de aşılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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