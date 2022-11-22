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Para Çekme İşlemlerini Durdurmuştu! Dev Kripto Para Borsasından Yeni Açıklama Geldi!

Kripto para borsası Gemini, 16 Kasım'da aldığı kararla "Earn" ürünü için para çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Borsadan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
09:15
22 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Gemini, 16 Kasım’da aldığı kararla “Earn” ürünü için para çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamış ve para çekme işlemlerinin yeniden başlatılması için Genesis ile birlikte çalıştığını belirtmişti. Kripto para borsasından konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Earn ürünü için para çekme işlemlerini askıya alan kripto para borsası Gemini’den konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından beş tweet’lik bir tweet dizisi paylaşan kripto para borsası, “Earn kullanıcılarının fonlarını kullanabilmeleri için bir çözüm bulmak amacıyla Genesis Global Capital (Genesis) ve ana şirketi Digital Currency Group (DCG) ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu konu en yüksek önceliğimiz olmaya devam ediyor ve Genesis ve DCG’nin Earn kullanıcılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için mümkün olan her seçeneği araştırmaya kararlı olduklarını anlıyoruz. Bu zorlu dönemde Earn kullanıcılarının sabrını takdir ediyor ve yakında önemli bir bilgilendirme güncellemesi sağlamak için çok çalışıyoruz.” notu düşülürken önemli bir detaya da ayrıca açıklık getirdi.

FTX‘in iflasının birçok kripto para borsasının ve şirketinin de iflasına neden olacağı korkusunun ortasında Earn ürünü için para çekme işlemlerini askıya alması iflasını duyuracak sıradaki borsanın Gemini olduğu yorumlarının yapılmasına neden olmuş durumda. Gemini, her açıklamasında olduğu gibi bir kez daha Earn ürünündeki sorunun borsanın diğer ürün ve hizmetlerini etkilemediğinin altını çizdi. Açıklamada, şirketin borsa ve varlık saklama kolundaki tüm müşteri fonlarının 1:1 oranında tutulduğu ve müşteri fonlarının istenen herhangi bir zamanda çekilebileceğini belirtti. Kripto para borsası bundan önce de Earn ürünündeki sorunların borsanın diğer ürün ve hizmetlerini etkilemediğini belirtmişti.

Gemini Hakkında

Küresel bir kripto para borsası olan Gemini, 2014 yılında ünlü yatırımcılar Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulmuştur. Winklevoss kardeşler, Gemini’nin kuruluşunu 2014 yılının başında duyurmuş ancak borsa 2015’in Ekim ayında faaliyete geçmiştir. Borsa, 2022’nin 2’nci çeyreği itibariyle ABD, İngiltere ve Kanada da dahil olmak üzere 60’tan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Diğer kripto para borsaları gibi Gemini de kullanıcıların kripto paralarla veya kripto para satın almak için Türk lirası, ABD doları gibi fiat para birimlerini kullanarak çeşitli kripto paraları alıp satmalarına imkan tanır.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Gemini, son 24 saatte ürettiği 46.3 milyon dolar hacimle dünyanın en büyük 7’nci kripto para borsası. Listenin ilk sırasında ise beklendiği gibi Binance yer alıyor.

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